社會期待形象「不能生氣」？ 好女孩與好女人的疼痛養成

2019-08-01 14:14 聯合新聞網 文章提供／寶瓶文化



「哭泣、難過」是社會允許女性表達的情緒，但「憤怒、生氣」不行。示意圖／ingimage 分享 facebook

以前在研究所上「情緒心理學」，課堂上，老師與我們討論「情緒」時，分享了一個現象觀察。

情緒其實也有性別的差異。例如，以男性而言，能夠展現的情緒，多半是「憤怒」，或是「沒有情緒」。因為「憤怒」是有力量的，不會讓人看起來脆弱；而社會對男性的期待，多半是需要堅強、有力量的。

「男兒有淚不輕彈」，這社會並沒有允許男性脆弱的空間，因此，以電影來說，一個哭哭啼啼的男人，不會讓人感覺可信賴、有認同感；但若一個硬漢因為被欺負、被剝奪而「憤怒」，起身有力量地對抗整個社會、體制，最後結局是紅著眼眶地稍稍表達自己的「鐵漢柔情」，那麼，這個角色反而會引起我們的認同，甚至觸動我們內心深處的溫柔。

那女性呢？

比起男性，女性的社會期待，多半是「溫柔體貼」、「察覺他人的需求」、「照顧別人」。社會不期待女性要「很兇悍、有力量的」，反而是允許女人表現脆弱。「哭得梨花帶雨」，「哭泣、難過」是社會允許女性表達的情緒，但「憤怒、生氣」不行。

若女人生氣，則是「河東獅吼」、「潑婦罵街」、「悍婦」……特別是，如果女人受了極大委屈，例如遭受暴力、性騷擾，甚至是性侵，成為受害者，卻又勇敢地起身表達自己的憤怒，維護自己的權益時，對社會來說，這樣的女性並未扮演好傳統哭哭啼啼又害怕的「受害者形象」，和社會期待的女性形象不同。

因此，這樣能夠出來維護、爭取自己權益的女性，反而很容易被抹黑、被檢討，被說「其實她應該也有問題……」

這種生氣，是不被鼓勵的，甚至會被責罵、貼標籤。

因此，在社會文化與他人的壓迫中，苦命的女人既習慣，也被要求要拚命忍耐，必須「忽略自己的感受與需求」，即使覺得委屈、痛苦，仍然忍耐著，做著「應該」要做的事──「應該」要當個好妻子、好媳婦。

身為女人，就「應該」要為這個家、為了小孩付出一切。在這過程中，自己的感受「應該」要被忽略，「應該」要習慣這樣的壓迫，因為大家都是這樣過來的……不能生氣，不能為自己爭取權益，不能說「我不要」，不然壓迫者就會說你「沒有盡到一個女人的責任」──可能是媽媽、媳婦、女兒、太太……

在社會習慣與傳統文化高帽子的壓迫下，扮演「苦命的女人」這角色的人，顯然沒有任何選擇，只有抱著很多很多的委屈，繼續忍耐、順服一途。

在這樣的壓迫與順服下，會發生什麼事？

要認命：在壓迫中沒有選擇，只有認同壓迫，才能生存

當「苦命的女人」順服這樣的壓迫時，自己的感覺會越來越麻痺，對於自己所吃的苦，也只能用「這是應該的」、「因為大家都是這樣」來說服自己。用許多的理由與社會規範來「合理化」、解釋自己的痛苦感受。因為唯有這樣，自己才能繼續在這樣的壓迫中活下去。

為了活下去，這些吸收了「應該要委屈自己、犧牲自己」等價值觀的苦命女人，於是被洗腦成功。在不停被貶低、被犧牲或自我價值低落的狀況下，「苦命的女人」若要能生存下來，就唯有認命。

那就是：接受命運就是如此，不要企圖做任何的反抗。

「認命」是台灣傳統文化灌輸給女性的一個非常重要的觀念。當遇到被壓迫、不當對待或各種委屈時，傳統社會並不鼓勵女性起而抗爭、拒絕被這樣對待，或是要求男性應該尊重女性。

傳統社會會使用「認命」這個概念，逼迫苦命的女人接受這樣的對待。

「這就是你的命。」

在這種貶低女性價值、被壓迫，卻要你認命，提倡「吃苦當作吃補」，「這些就是女人該做的」的社會框架裡，女性逐漸被教育、被洗腦，最後成功地成為傳統女人典範：「苦命的女人」。

她們成為一個最順服、最認命、最「模範」的被壓迫者，願意乖乖聽話，馴服在這些壓迫的體制下，放棄自己的感覺與需求，甚至是自己的價值。

感覺、需求與被壓迫的創傷可以放棄，但不會消失，它們會化成冤、化成怨，存在這些「苦命女人」的心裡。

那最後，這些「怨與冤」，跑到哪裡去了？又要怎麼被消化？

從被壓迫者轉為壓迫者：媳婦熬成婆、檢討被害者文化

最後，這些怨與委屈，成為這些被壓迫者的力量。若要乖乖認命，要讓這些被壓迫者感覺好一點，怨與冤能夠有抒發的管道，唯有提供她們一個「美麗的報償」，就如同金蘋果、紅蘿蔔一般，讓她們可以期待，委屈也能有出口。

《他們都說妳「應該」──好女孩與好女人的疼痛養成》。圖／寶瓶文化提供 分享 facebook

那就是，讓被壓迫者認同這種「壓迫文化」，告訴她們，只要等你「媳婦熬成婆」，你就再也不是食物鏈最底下的那個「苦命女人」，而是可以壓迫別的女人的「好命人」。

經典名句是：「我以前這麼苦，都忍過來了，你受點苦，算什麼？」

你可以用過去壓迫者要求你的、讓你受委屈的方式，去要求現在在權力位階底層的那個苦命女人，要求她照你的方式去做，因為「這就是女人家的命」，「我們以前也是這樣過來的」。

看到她的痛苦，為了你而犧牲、放棄自己的感受與需求時，這個重複的意象，似乎能安撫你內心的空洞，過去你的痛苦與委屈，好像也暫時受到了舒緩。

於是，「苦命的女人」，在台灣社會中，不停不停地被複製；而被壓迫者，有些成為壓迫者，繼續強化、支持這樣的壓迫文化。

【本文節錄自《他們都說妳「應該」──好女孩與好女人的疼痛養成》，寶瓶文化出版，周慕姿／著，未經同意禁止轉載。】