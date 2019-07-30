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影／不要再用 You are welcome了！ 教你16句話回應「謝謝」

2019-07-30 13:21希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

看完英國美女老師 Lucy 的細心解說之後，你對於用英文表達「不客氣」的視野有沒有又更廣大了呢？如果覺得資訊量太多了吸收不了也沒關係，希平方在這邊幫你把影片重點都整理出來了，趕快來複習一下吧！

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◎ 非正式、口語

● You're welcome.

這大概是最常聽到、英文學習者使用率最高的一句了，不過我們如果再延伸一點，加上 very 的話，可以用來強調自己是誠心誠意地在回覆對方的感謝，寫成 You are very welcome! 像 Lucy 舉的這個例子：

A: Thank you so much for packing my shopping for me.（謝謝你幫我裝好我買的東西。）

B: Oh, you're very welcome.（喔，完全不需要客氣。）

Lucy 在影片中有提到，這是很英式的說法，如果你哪天剛好要去英國，不妨試試這樣的說法喔！

● No problem!

這是比較偏美式的用法，老一輩似乎比較不喜歡這樣的回答方式，要小心。

A: Thanks for the help today.（謝謝你今天的幫忙。）

B: No problem. I enjoyed helping you.（不客氣。我很樂意幫忙。）

● Thank you.

看到這樣的回應方式，你可能覺得有些奇怪，怎麼在說「謝謝你」？記得，這種回應方式的重點完全在「語氣的強調」，也就是說，如果有人感謝你，但你覺得應該是對方要被感謝才對，你就可以這樣說。

A: Thanks for accepting the invitation.（謝謝你接受我的邀請。）

B: Thank YOU!（我才要謝謝你！）

像這樣就是在強調「我其實才該感謝對方，因為他們大方邀請我。」

The pleasure is mine!

這句話如果像這樣完整說，其實會顯得比較正式，但我們可以簡短表示，像 My pleasure!「我的榮幸！」或是 Pleasure!「別客氣！」。

A: Thanks for taking the parcel in for me.（謝謝你幫我把包裹拿進來。）

B: Pleasure!（別客氣！）

● I know you'd do the same for me!

這是一種相當友善的用法喔，適合用在熟人身上，完整寫出來的話會是 I know you would do the same for me. 例如：

A: I'd like to thank you for looking after my cat so well.（我想謝謝你把我的貓照顧得那麼好。）

B: I know you'd do the same for me.（我知道你也會為了我這麼做！）

意思就是說「我知道如果換成是你，你也會照顧我的貓，我們互相啦。」

● That's all right!

這個說法相對隨興，甚至有時候如果語調稍微一變，會顯得你不太在乎，所以「語氣」很重要喔！像是以下這個情境：

Thank you for picking me up from the station.（謝謝你把我車站接回來。）

如果你很樂意去接人家，語氣可能就會是：That's all right!（沒什麼啦！）

如果是心不甘情不願去接，又藏不住情緒，可能就會說：That's all right.（沒什麼。）

● No worries!

接下來這句也相當隨興，例如：

A: Thanks for letting me know that my car alarm was going off.（謝謝告訴我車子的防盜警報器響了。）

B: No worries. I thought I'd better tell you.（不會。我想說最好跟你說一聲。）

● Don't mention it!

這種說法也很英式，而且很自謙，舉個例子：

A: Thank you so much for bringing the dessert.（謝謝你帶甜點來。）

B: Oh! Don't mention it!（不用謝啦！）

這種意思就像在表達「雖然帶著甜點來可能很麻煩，我們可能也想要聽到你的感謝，但還是會說『不用謝啦！』」。

● It was the least I could do!

講出這樣的話，可以讓人感到你的真心誠意，是非常誠懇的說法喔，它一樣很英式，例如：

A: Thank you for visiting me in hospital.（謝謝你到醫院探望我。）

B: Oh, it was the least I could do.（喔，這點事根本算不了什麼。）

● Anytime!

這句也是相當的口語，而且很大方，例如：

A: Thank you for stopping by.（謝謝你順道過來。）

B: Oh, anytime!（不會啦！）

● Sure!

這個用法非常美式、非常隨興，常常會跟 No problem! 一起用，講成 Sure, no problem!

Thank you for thinking of me.（謝謝你想到我。）

Sure! （不會！）或是 Sure, no problem!（不會啦。不客氣。）

● It's was nothing!

以這種方式回應感謝可以讓對方感受到，你覺得他們感謝你的事情其實一點都不麻煩。

A: Thank you for picking my kids up from school.（謝謝你們到學校接我小孩下課。）

B: It was nothing. My kids already needed picking up. No extra effort here.（那沒什麼啦！我也需要載我小孩啊。一點都不麻煩的。）

◎ 正式、適合商業或是店面經營

● Much obliged!

這是一種很英式的說法，而且相當老派，它的完整版是：I'm very much obliged to you.「我不勝感激。」

Thank you so much, doctor. I'm very much obliged to you.（醫生，很謝謝你。感激不盡。）

● You're most welcome!

一般來說，只有在很正式場合才會這樣來回應對方的感謝，像影片中 Lucy 提到，她的律師是個嚴謹的人，那前幾天他們講完有關法律的事情，在跟她的律師說謝謝的時候，得到的就是這個回應：You're most welcome!「無須客氣。」

● We appreciate your business!

如果是商業方面的對象就很適合這種說法，舉個例子：

A: Thank you for sending the sample so promptly.（感謝這次的交易與合作！）

B: We appreciate your business.（我們很感謝貴公司的合作。）

● I'm happy to help!

最後這句絕對適合在職場使用，哪天在辦公室或上班的地方遇到類似情境，可以試著運用這句到你們的對話中喔！

A: Thank you for helping me carry the coffees to the office.（謝謝你幫我把咖啡拿到辦公室。）

B: Oh, I'm happy to help.（我很樂意幫忙！）

複習完這麼多可以說「不客氣」的用法，也要記得找機會真正運用，才會進步喔！

延伸閱讀

『不客氣』英文可以怎麼說？

『謝謝你』除了 Thank you!還能怎麼說？跟著影帝李奧納多學英文

【多益高分達人】「謝謝你的提醒」英文怎麼說？必備的辦公室日常對話！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

英國希平方

希平方

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