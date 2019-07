影/不要再用 You are welcome了! 教你16句話回應「謝謝」

看完英國美女老師 Lucy 的細心解說之後,你對於用英文表達「不客氣」的視野有沒有又更廣大了呢?如果覺得資訊量太多了吸收不了也沒關係,希平方在這邊幫你把影片重點都整理出來了,趕快來複習一下吧!

◎ 非正式、口語

● You're welcome.

這大概是最常聽到、英文學習者使用率最高的一句了,不過我們如果再延伸一點,加上 very 的話,可以用來強調自己是誠心誠意地在回覆對方的感謝,寫成 You are very welcome! 像 Lucy 舉的這個例子:

A: Thank you so much for packing my shopping for me.(謝謝你幫我裝好我買的東西。)

B: Oh, you're very welcome.(喔,完全不需要客氣。)

Lucy 在影片中有提到,這是很英式的說法,如果你哪天剛好要去英國,不妨試試這樣的說法喔!

● No problem!

這是比較偏美式的用法,老一輩似乎比較不喜歡這樣的回答方式,要小心。

A: Thanks for the help today.(謝謝你今天的幫忙。)

B: No problem. I enjoyed helping you.(不客氣。我很樂意幫忙。)

● Thank you.

看到這樣的回應方式,你可能覺得有些奇怪,怎麼在說「謝謝你」?記得,這種回應方式的重點完全在「語氣的強調」,也就是說,如果有人感謝你,但你覺得應該是對方要被感謝才對,你就可以這樣說。

A: Thanks for accepting the invitation.(謝謝你接受我的邀請。)

B: Thank YOU!(我才要謝謝你!)

像這樣就是在強調「我其實才該感謝對方,因為他們大方邀請我。」

● The pleasure is mine!

這句話如果像這樣完整說,其實會顯得比較正式,但我們可以簡短表示,像 My pleasure!「我的榮幸!」或是 Pleasure!「別客氣!」。

A: Thanks for taking the parcel in for me.(謝謝你幫我把包裹拿進來。)

B: Pleasure!(別客氣!)

● I know you'd do the same for me!

這是一種相當友善的用法喔,適合用在熟人身上,完整寫出來的話會是 I know you would do the same for me. 例如:

A: I'd like to thank you for looking after my cat so well.(我想謝謝你把我的貓照顧得那麼好。)

B: I know you'd do the same for me.(我知道你也會為了我這麼做!)

意思就是說「我知道如果換成是你,你也會照顧我的貓,我們互相啦。」

● That's all right!

這個說法相對隨興,甚至有時候如果語調稍微一變,會顯得你不太在乎,所以「語氣」很重要喔!像是以下這個情境:

Thank you for picking me up from the station.(謝謝你把我車站接回來。)

如果你很樂意去接人家,語氣可能就會是:That's all right!(沒什麼啦!)

如果是心不甘情不願去接,又藏不住情緒,可能就會說:That's all right.(沒什麼。)

● No worries!

接下來這句也相當隨興,例如:

A: Thanks for letting me know that my car alarm was going off.(謝謝告訴我車子的防盜警報器響了。)

B: No worries. I thought I'd better tell you.(不會。我想說最好跟你說一聲。)

● Don't mention it!

這種說法也很英式,而且很自謙,舉個例子:

A: Thank you so much for bringing the dessert.(謝謝你帶甜點來。)

B: Oh! Don't mention it!(不用謝啦!)

這種意思就像在表達「雖然帶著甜點來可能很麻煩,我們可能也想要聽到你的感謝,但還是會說『不用謝啦!』」。

● It was the least I could do!

講出這樣的話,可以讓人感到你的真心誠意,是非常誠懇的說法喔,它一樣很英式,例如:

A: Thank you for visiting me in hospital.(謝謝你到醫院探望我。)

B: Oh, it was the least I could do.(喔,這點事根本算不了什麼。)

● Anytime!

這句也是相當的口語,而且很大方,例如:

A: Thank you for stopping by.(謝謝你順道過來。)

B: Oh, anytime!(不會啦!)

● Sure!

這個用法非常美式、非常隨興,常常會跟 No problem! 一起用,講成 Sure, no problem!

Thank you for thinking of me.(謝謝你想到我。)

Sure! (不會!)或是 Sure, no problem!(不會啦。不客氣。)

● It's was nothing!

以這種方式回應感謝可以讓對方感受到,你覺得他們感謝你的事情其實一點都不麻煩。

A: Thank you for picking my kids up from school.(謝謝你們到學校接我小孩下課。)

B: It was nothing. My kids already needed picking up. No extra effort here.(那沒什麼啦!我也需要載我小孩啊。一點都不麻煩的。)

◎ 正式、適合商業或是店面經營

● Much obliged!

這是一種很英式的說法,而且相當老派,它的完整版是:I'm very much obliged to you.「我不勝感激。」

Thank you so much, doctor. I'm very much obliged to you.(醫生,很謝謝你。感激不盡。)

● You're most welcome!

一般來說,只有在很正式場合才會這樣來回應對方的感謝,像影片中 Lucy 提到,她的律師是個嚴謹的人,那前幾天他們講完有關法律的事情,在跟她的律師說謝謝的時候,得到的就是這個回應:You're most welcome!「無須客氣。」

● We appreciate your business!

如果是商業方面的對象就很適合這種說法,舉個例子:

A: Thank you for sending the sample so promptly.(感謝這次的交易與合作!)

B: We appreciate your business.(我們很感謝貴公司的合作。)

● I'm happy to help!

最後這句絕對適合在職場使用,哪天在辦公室或上班的地方遇到類似情境,可以試著運用這句到你們的對話中喔!

A: Thank you for helping me carry the coffees to the office.(謝謝你幫我把咖啡拿到辦公室。)

B: Oh, I'm happy to help.(我很樂意幫忙!)

複習完這麼多可以說「不客氣」的用法,也要記得找機會真正運用,才會進步喔!

