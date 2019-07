影/最成功的粉絲!亨式番茄醬和狂粉紅髮艾德聯名拍廣告

紅髮艾德對番茄醬的狂熱已經超出常人的理解了,甚至還在手臂上刺了亨式番茄醬的刺青。這次狂粉終於美夢成真,和亨式番茄醬推出超幽默廣告,聯名推出「Edchup」番茄醬,實在太可愛啦!

在這段影片中,我們看到紅髮艾德去了一間高檔餐廳拍廣告。那你知道要形容「高檔、高級」的時候,英文會怎麼說嗎?今天就跟著希平方一起瞧瞧吧!

「高檔、高級」英文怎麼說?

◎ posh

這個字可以用來形容物品或地點「高檔的、昂貴的」,例如:

He planned to take his girlfriend to a posh restaurant and then propose to her.(他計畫帶他女友去一間高檔餐廳,然後向她求婚。)

也可以用來形容上流社會的人或口音。例如:

You can easily tell from her accent that she was born in a posh family.(你可以從她的口音輕易判斷出她出生在上流社會的家庭。)

◎ fancy

這個字有「昂貴的、豪華的」的意思。例如:

I don’t think we can afford to stay in a fancy, five-star hotel.(我不認為我們能負擔得起住在一間豪華昂貴的五星級飯店。)

也可以用來形容「花俏的、繁複的」。例如:

I just need a simple black coat, nothing fancy.(我只需要一件簡單的黑色大衣,不用太過花俏。)

◎ high-end

End 是名詞,指「端點」,因此 high-end 就是指「高端的、高價位的、高檔的」。例如:

Marketing strategies for high-end and low-end products should differ.(高端及低端商品的行銷策略應有所不同。)

◎ high-class

Class 是名詞,有「等級、級別」的意思,因此 high-class 自然是指「高等的、高級的」。例如:

Eric bought a high-class designer bag for his girlfriend as an anniversary gift.(Eric 買了款高級設計師包包給他女友作為週年紀念禮物。)

◎ upscale

Scale 也有「等級」的意思,因此 upscale 自然也可以用來表示「高檔的」。例如:

You can find a lot of upscale brands in Harrods, one of the most famous department stores in London.(你可以在哈洛德百貨找到許多高檔品牌,它是倫敦最知名的百貨公司之一。)

◎ luxurious

這個字有「豪華的、奢華的」的意思。例如:

Are you sure you want to to buy this luxurious car?(你確定要買這麼豪華的車嗎?)

學會這些表達法之後,也別忘了實際找機會用用看喔!

