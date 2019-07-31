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影／最成功的粉絲！亨式番茄醬和狂粉紅髮艾德聯名拍廣告

2019-07-31 09:02希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

紅髮艾德對番茄醬的狂熱已經超出常人的理解了，甚至還在手臂上刺了亨式番茄醬的刺青。這次狂粉終於美夢成真，和亨式番茄醬推出超幽默廣告，聯名推出「Edchup」番茄醬，實在太可愛啦！

在這段影片中，我們看到紅髮艾德去了一間高檔餐廳拍廣告。那你知道要形容「高檔、高級」的時候，英文會怎麼說嗎？今天就跟著希平方一起瞧瞧吧！

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「高檔、高級」英文怎麼說？

◎ posh

這個字可以用來形容物品或地點「高檔的、昂貴的」，例如：

He planned to take his girlfriend to a posh restaurant and then propose to her.（他計畫帶他女友去一間高檔餐廳，然後向她求婚。）

也可以用來形容上流社會的人或口音。例如：

You can easily tell from her accent that she was born in a posh family.（你可以從她的口音輕易判斷出她出生在上流社會的家庭。）

◎ fancy

這個字有「昂貴的、豪華的」的意思。例如：

I don’t think we can afford to stay in a fancy, five-star hotel.（我不認為我們能負擔得起住在一間豪華昂貴的五星級飯店。）

也可以用來形容「花俏的、繁複的」。例如：

I just need a simple black coat, nothing fancy.（我只需要一件簡單的黑色大衣，不用太過花俏。）

◎ high-end

End 是名詞，指「端點」，因此 high-end 就是指「高端的、高價位的、高檔的」。例如：

Marketing strategies for high-end and low-end products should differ.（高端及低端商品的行銷策略應有所不同。）

◎ high-class

Class 是名詞，有「等級、級別」的意思，因此 high-class 自然是指「高等的、高級的」。例如：

Eric bought a high-class designer bag for his girlfriend as an anniversary gift.（Eric 買了款高級設計師包包給他女友作為週年紀念禮物。）

◎ upscale

Scale 也有「等級」的意思，因此 upscale 自然也可以用來表示「高檔的」。例如：

You can find a lot of upscale brands in Harrods, one of the most famous department stores in London.（你可以在哈洛德百貨找到許多高檔品牌，它是倫敦最知名的百貨公司之一。）

◎ luxurious

這個字有「豪華的、奢華的」的意思。例如：

Are you sure you want to to buy this luxurious car?（你確定要買這麼豪華的車嗎？）

學會這些表達法之後，也別忘了實際找機會用用看喔！

延伸閱讀

1. expensive 不能修飾 price？別被中文騙去啦～

2. 『精打細算、一毛不拔』英文怎麼說？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

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希平方

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