數感實驗室／NASA總部前的「關鍵少數路」

2019-07-28 15:02 聯合報 數感實驗室／賴以威撰寫



數感實驗室。圖片來源／StockSnap.io 分享 facebook

前些日子，美國太空總署NASA正式將總部前的道路命名為「關鍵少數路(Hidden Figures Way)」，用於彰顯上個世紀在NASA工作的3位重要女性科學、數學家：凱瑟琳•強森(K. Johnson), 桃樂斯•范恩（D. Vaughan）、瑪莉•傑克森（M. Jackson）。現在的我們恐怕無法想像日常生活中沒有電腦，會有多麻煩。可在那個年代，美國太空總署得靠著比現在效能差非常多的電腦，把太空人送離地球，在平安的讓他們回來。這三位女數學家當時的工作職稱就叫做computer，不過不是電腦，而是「運算員」，需要處理大量、複雜的運算任務。他們能依據飛航記錄器裡的飛行軌跡、高度等等各種數據，進行分析計算，萃取出有意義的數據，再運用解析幾何，將數據轉換成可以視覺化的座標與幾何。

主角凱瑟琳•強森最為人津津樂道的一個軼聞是，1962年美國太空總署買了一套電腦來計算太空人約翰•格倫(J. Glenn)環繞地球的軌道。面對新技術，大家都十分擔心，特別是要上太空的格倫，他欽點凱瑟琳做了一件以現在的角度來看有些不可思議的事情——

「妳來幫電腦驗算一下好嗎」

凱瑟琳得到與電腦相同的數據後，格倫才放心地出發去執行任務。

凱瑟琳•強森處在一個充滿歧視的年代，他們的種族跟性別都對他們的生活造成許多影響。因此他們的事蹟過去鮮為人知，直到幾年前相關的小說、電影問世後，世人大眾才認識這幾位數學能力卓越的女科學家。如今，凱瑟琳•強森剛好滿100歲，關鍵少數路的揭牌儀式上，三位數學家的家屬都受邀觀禮，他們見證了祖母、或是曾祖母當年在不友善的環境下，如何運用專業的數學能力，突破了玻璃天花板，對太空事業做出重大貢獻，也替自己在科技史上刻下了專屬的一頁。