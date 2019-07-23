寫作教室／「故事改編」可挑選經典作品 啟示性、蘊含寓意者尤佳

2019-07-23 10:38 聯合報 聯合報寫作教室講師／許愷容撰寫



寫作教室。圖片來源／ingimage 分享 facebook

寫作能力，不只是應付考試，更重要的是作為溝通、表達的一項本領。與其恩威並施，讓學生被動接受，叫苦連天，思考如何「誘發」學習動機，方為上策。

對於國中階段七年級、八年級來說，處於青春期的學童，對世界的探索、好奇，與不欲囿限於成規的「躁動」，如何以適當的題材「接住」，誠為要務。在寫作技巧尚未純熟，思維又蓬勃、萌動的階段，筆者以為「故事改編」正符合此階段的寫作需求。

既要進行「故事改編」，故事的選擇上，可挑選經典作品，具啟示性、蘊含寓意者尤佳，如宮崎駿動畫系列的《天空之城》、伊索寓言等。可藉由動畫的觀看，輔助故事內容的理解，記錄主要角色、場景、事件、道具後，以作為改編的素材。故事的基本結構，包含開頭、內容、結尾，既為「改編」，意即於原有的故事情節，進行改動、刪減、增添等動作，並進行開放式結尾的書寫。在此階段，建議可採取四種辦法：其一，「原來如此法」，隨著情節的推展，讓讀者有所領悟；其二，「因禍得福法」，故事主角因失去某件物事，從而收穫更多；其三，「水落石出法」，以探究原因到解開疑問作為故事推動的脈絡；其四，「多事件法」，以多事發展鋪陳故事。在保留原故事旨趣的模式下，先擬定故事大綱，設計人物、場景、對話，再進行故事的撰寫。

如此一來，在把握住「故事性」的前提下，展開故事的書寫，即可避免結構不完整與內容鬆散的弊病。

雨果名言：「書籍是造就靈魂的工具。」平時就應建立起廣泛閱讀的習慣，並紀錄喜歡的句子、寫作讀書心得，以成為日後書寫的「養分」。透過閱讀故事、說故事到寫故事，循序漸進練習敘述的技巧，從而增進寫作的能力。挑選喜愛的故事進行改編，不僅重溫故事情節，更是實際「參與」故事情節塑造的辦法。讓寫作因著「想像力」，呈現豐富、紛呈的樣貌；讓寫作不再讓人望而生畏，而是充滿各種「可能」。