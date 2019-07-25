好讀周報／名畫《夜巡》修復直播 史上最大規模修復工程

修復師仔細掃描《夜巡》的每個區塊。 歐新社 分享 facebook

文／陳韻涵

荷蘭國家博物館的館藏林布蘭畫作《夜巡》自8日起進行史上最大規模的修復工程，此次不僅開放博物館遊客近距離參觀，並首開先例線上直播修復過程，讓全球各地的藝術愛好者共同參與。

今年是荷蘭巴洛克畫家林布蘭（Rembrandt van Rijn）逝世350周年，而他的知名畫作《夜巡》（The Night Watch）部分塗料近年出現褪色情形；位於阿姆斯特丹的荷蘭國家博物館（Rijksmuseum）估計花費約335萬歐元（約新台幣1億2千萬元），耗時數年修復畫作。

為決定最適合《夜巡》的修復方式，專家採用高規格X光掃瞄儀器，以公釐為單位進行掃描，至少需時56天；再配合相機拍攝1萬2500張以上的高解析度照片，進行電腦分析，將畫作從漆面至畫布的每一個層次繪製圖檔，最後交給專案團隊擬定修復計畫，再由修復師著手修復。

林布蘭受《夜巡》畫中主角阿姆斯特丹民兵隊柯克隊長等人集資委託，於1642年畫成民兵團體肖像畫；林布蘭在畫中運用文藝復興時期的明暗對照法（chiaroscuro），展現特殊戲劇化的光影層次感。

這幅高379.5公分、寬453.5公分、重達337公斤的油畫曾遭破壞並修補24次，包括1911年被刀割傷和1990年時遭噴灑化學藥劑，但這兩次都屬於小範圍的損壞，修復工作較容易。

《夜巡》上一次經歷大規模修復，是因為一名荷蘭教師1975年宣稱「受神指使」，持麵包刀毀損畫作十多處；《夜巡》近年來因修補塗料而日漸褪色，如畫中右下角的狗，顏色隨著時間漸趨暗沉，令專家十分擔憂。

荷蘭國家博物館館長迪比斯8日說：「每年有超過250萬人到博物館參觀《夜巡》，它是屬於世界上所有人的，民眾有權觀看修復工程的情況。」

為對外開放參觀修復畫作的過程，荷蘭國家博物館此次打造一間由法國建築師維勒莫特（Jean-Michel Wilmotte）設計的透明玻璃房間。遊客能近距離隔著玻璃觀看修復工作，無法親臨的民眾也可利用網路直播見證過程，參與「夜巡修復計畫」（Operation Night Watch）。