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影／一分鐘學會 「just 的四種用法」！

2019-07-24 15:11希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

Just 這個副詞是個多功能的字，在不同句子中有不同意思，認真學英文的你，是不是也曾經被它搞得頭昏腦脹呢？趕快來看看影片中精闢的解釋吧！

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看完短短一分鐘簡潔有力的影片之後，你對副詞 just 的概念有沒有更清楚了呢？如果還是有點霧煞煞也沒關係，快來複習一下希平方幫你整理出來的影片重點。

◎ at this moment

當我們想要敘述「當下發生的事情」時，可以把它加到句子中，表示是「當下」正在發生，例如片中的例子：

A: Do you wanna go for a coffee? （妳想不想去喝杯咖啡？）

B: Hang on. I'm just finishing this video.（等等。我正要結束這個影片。）

其中 I'm just finishing this video. 就是在講她「當下正在」結束這部影片。再給你個例子：

We were just leaving when you called （你打來的時候我們正要離開。）

◎ only

或是當我們想要表達「只、僅僅」的時候，也可以派它出場，甚至還能跟 only 互換喔！像影片中提到的：

This book cost me just one pound.（這本書只花了我一英鎊。）

也可以改成：This book cost me only one pound.

再來一句：Please don’t take it personally. It was just a joke. （請不要覺得是在針對你。那只是個玩笑。）

◎ exactly

如果想要表達「正是、就是」的語氣，just 也是你的不二人選喔，像影片中的例子：

A: Saskia, here's a present for you.（Saskia，有一個給妳的禮物。）

B: Thanks! It's just what I wanted!（謝謝！這正是我想要的！）

其中 just 就是在描述 what I wanted 我想要的，讓句子表達出這「正是」我想要的。

另外一個例子也一樣，用 just 表達出「正好四點」的意思。

A: What time is it?（現在幾點？）

B: It's just four o'clock.（正好四點鐘。）

◎ for emphasis

最後 Saskia 提到的用法是帶有「強調」的意味在，像她舉的這個例子：

I just love this shirt.（我超愛這件衣服。）

就是在強調 love this shirt。可以發現，如果把 just 拿掉，變成 I love this shirt. 「我愛這件衣服」語氣馬上不一樣。

或是像以下這句：

Her wedding day was just the happiest day of her life!

（她婚禮當天簡直就是她人生中最快樂的一天！）

那在影片最後她講到了這句 Just in time ，in time 有「及時、剛好壓線」的意思，所以 just in time 就是在表達「及時趕上時間」去喝咖啡。

延伸閱讀

【老師救救我】until 用法大集合

laugh 相關用法，你認識幾個呢？

地雷不要踩－－英文常見文法錯誤！

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方

希平方

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