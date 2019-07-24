影／一分鐘學會 「just 的四種用法」！
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Just 這個副詞是個多功能的字，在不同句子中有不同意思，認真學英文的你，是不是也曾經被它搞得頭昏腦脹呢？趕快來看看影片中精闢的解釋吧！
看完短短一分鐘簡潔有力的影片之後，你對副詞 just 的概念有沒有更清楚了呢？如果還是有點霧煞煞也沒關係，快來複習一下希平方幫你整理出來的影片重點。
◎ at this moment
當我們想要敘述「當下發生的事情」時，可以把它加到句子中，表示是「當下」正在發生，例如片中的例子：
A: Do you wanna go for a coffee? （妳想不想去喝杯咖啡？）
B: Hang on. I'm just finishing this video.（等等。我正要結束這個影片。）
其中 I'm just finishing this video. 就是在講她「當下正在」結束這部影片。再給你個例子：
We were just leaving when you called （你打來的時候我們正要離開。）
◎ only
或是當我們想要表達「只、僅僅」的時候，也可以派它出場，甚至還能跟 only 互換喔！像影片中提到的：
This book cost me just one pound.（這本書只花了我一英鎊。）
也可以改成：This book cost me only one pound.
再來一句：Please don’t take it personally. It was just a joke. （請不要覺得是在針對你。那只是個玩笑。）
◎ exactly
如果想要表達「正是、就是」的語氣，just 也是你的不二人選喔，像影片中的例子：
A: Saskia, here's a present for you.（Saskia，有一個給妳的禮物。）
B: Thanks! It's just what I wanted!（謝謝！這正是我想要的！）
其中 just 就是在描述 what I wanted 我想要的，讓句子表達出這「正是」我想要的。
另外一個例子也一樣，用 just 表達出「正好四點」的意思。
A: What time is it?（現在幾點？）
B: It's just four o'clock.（正好四點鐘。）
◎ for emphasis
最後 Saskia 提到的用法是帶有「強調」的意味在，像她舉的這個例子：
I just love this shirt.（我超愛這件衣服。）
就是在強調 love this shirt。可以發現，如果把 just 拿掉，變成 I love this shirt. 「我愛這件衣服」語氣馬上不一樣。
或是像以下這句：
Her wedding day was just the happiest day of her life!
（她婚禮當天簡直就是她人生中最快樂的一天！）
那在影片最後她講到了這句 Just in time ，in time 有「及時、剛好壓線」的意思，所以 just in time 就是在表達「及時趕上時間」去喝咖啡。
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