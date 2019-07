影/一分鐘學會 「just 的四種用法」!

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

Just 這個副詞是個多功能的字,在不同句子中有不同意思,認真學英文的你,是不是也曾經被它搞得頭昏腦脹呢?趕快來看看影片中精闢的解釋吧!

分享 facebook

看完短短一分鐘簡潔有力的影片之後,你對副詞 just 的概念有沒有更清楚了呢?如果還是有點霧煞煞也沒關係,快來複習一下希平方幫你整理出來的影片重點。

◎ at this moment

當我們想要敘述「當下發生的事情」時,可以把它加到句子中,表示是「當下」正在發生,例如片中的例子:

A: Do you wanna go for a coffee? (妳想不想去喝杯咖啡?)

B: Hang on. I'm just finishing this video.(等等。我正要結束這個影片。)

其中 I'm just finishing this video. 就是在講她「當下正在」結束這部影片。再給你個例子:

We were just leaving when you called (你打來的時候我們正要離開。)

◎ only

或是當我們想要表達「只、僅僅」的時候,也可以派它出場,甚至還能跟 only 互換喔!像影片中提到的:

This book cost me just one pound.(這本書只花了我一英鎊。)

也可以改成:This book cost me only one pound.

再來一句:Please don’t take it personally. It was just a joke. (請不要覺得是在針對你。那只是個玩笑。)

◎ exactly

如果想要表達「正是、就是」的語氣,just 也是你的不二人選喔,像影片中的例子:

A: Saskia, here's a present for you.(Saskia,有一個給妳的禮物。)

B: Thanks! It's just what I wanted!(謝謝!這正是我想要的!)

其中 just 就是在描述 what I wanted 我想要的,讓句子表達出這「正是」我想要的。

另外一個例子也一樣,用 just 表達出「正好四點」的意思。

A: What time is it?(現在幾點?)

B: It's just four o'clock.(正好四點鐘。)

◎ for emphasis

最後 Saskia 提到的用法是帶有「強調」的意味在,像她舉的這個例子:

I just love this shirt.(我超愛這件衣服。)

就是在強調 love this shirt。可以發現,如果把 just 拿掉,變成 I love this shirt. 「我愛這件衣服」語氣馬上不一樣。

或是像以下這句:

Her wedding day was just the happiest day of her life!

(她婚禮當天簡直就是她人生中最快樂的一天!)

那在影片最後她講到了這句 Just in time ,in time 有「及時、剛好壓線」的意思,所以 just in time 就是在表達「及時趕上時間」去喝咖啡。

延伸閱讀

【老師救救我】until 用法大集合

laugh 相關用法,你認識幾個呢?

地雷不要踩--英文常見文法錯誤!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】