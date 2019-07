影/暑假到了 比爾蓋茲的2019「夏日閱讀書單」

徜徉書海的比爾蓋茲又來推薦今夏的閱讀書單了!此次書單少了些科普,多了些與國家歷史政策相關的議題,暑假或休假時不妨找一本來讀讀,為心靈充電吧。

比爾蓋茲推薦書單的同時,其實也運用了一些常見的英文片語。這些表達法你都認識嗎?跟著希平方一同瞧瞧吧!

影片中的常用片語

◎ It's kind of a fantastical romance. But it's kind of the real world, too.

這裡的 kind of 要連在一起看,是「有點、稍微」的意思,能弱化語氣,讓語氣不會顯得太過篤定,或者也可以用更口語的 kinda,意思是一樣的。在英文口語中都相當常見喔!例如:

He’s kind of jealous that his brother gets to study abroad on a scholarship.(他有點忌妒他弟能拿獎學金出國留學。)

除了 kind of / kinda,也能用 sort of 來表示同樣意思,差別在於前者比較偏美式,後者比較偏英式喔!

◎ Individualism has been taken too far.

這句運用了一個常見片語 take / carry something too far,意思是「某事做得太過頭、太過火」。例如:

She had reasons to be angry, but shouting insulting words is taking things too far.(她有理由生氣,但污辱人是有點過火了。)

除此之外,還有另一個常見片語 go too far 可以用來描述「太過頭、太過火」。例如:

I know he was joking. But this time, he’s gone too far.(我知道他在開玩笑。但這次,他玩笑開過頭了。)

◎ We have to have a group thing where we're not just out for ourselves.

這裡運用了 out for oneself 這個片語,用來形容一個人「做事只顧自己、太過自私」。例如:

No one wants to make friends with her because she’s always out for herself.(沒人想跟她做朋友,因為她太過自私自利。)

◎ He took examples of countries that actually had dealt with a problem and come out of it better off.

其中,come out of 是「從困境中走出來」的意思。例如:

Though the country is facing an economic crisis, I believe it will come out of it before long.(這個國家雖然正面臨經濟危機,但我相信它很快就能走出來。)

至於 better off 則是「境況更好」的意思。例如:

You’d be better off living for yourself instead of others.(若你是為自己而不是為他人而活,你會過得更好。)

◎ Will it work for what the U.S. is facing in terms of polarization?

這裡的 in terms of 也要連在一起看喔,意思是「在...方面、從...方面來說」。例如:

In terms of work-life balance, he is better off in his current job.(就工作與生活的平衡來說,他現有工作維持得比較好。)

學會這些片語之後別忘了找機會實際練習,學以致用喔!

