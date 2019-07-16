親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

義大利抓新納粹：繳獲「空對空飛彈」與跨國軍火黑市

郭台銘落敗後戰不戰？原來內部鷹派大咖是他們

原想當bartender… 被女巫店啟蒙的性別意識

2019-07-16 12:44聯合新聞網 文章提供／寶瓶文化

女巫店。圖／取自女巫店FB
女巫店。圖／取自女巫店FB
分享

毋忘初衷，當初願意低薪投身女巫店，當然要有誘因，除了員工能享有免費供餐，最主要誘因，就是我想當個帥帥的bartender，然後就能趁機搭訕來店裡消費的正妹──電影不都是這樣演的嗎？

帥帥bartender只會出現在電影裡

人因夢想而偉大，因幻滅而成長。確實，店長有教我如何成為bartender，提供了很多飲料調製的配方給我，這裡面包括學煮虹吸式咖啡、煮紅茶、現打果汁、調蛋蜜汁等，也包括酒精類的雞尾酒製作，有直調式、雪克杯，甚至還有簡單的水果雕花。

但，帥氣bartender只占我打工不到十分之一的時間，其他時間都是在做外場清潔服務生，更多是在吧檯裡洗杯子、用熱水燙餐具（為什麼要燙呢？第一是為消毒衛生，第二是湯匙燙過會發亮）。但這些都還好，最可怕的，是每天晚餐後八點，我要在廚房裡洗當晚全部客人的餐盤，尤其在夏天，整個廚房完全沒有冷氣，我都是要脫上衣（因為我不想洗完全身汗濕到像掉入泳池般狼狽）、用力洗上百份的餐盤。這裡面最麻煩的，就是陶瓷做的焗烤碗，那是要用鋼刷刷到手起水泡，還不見得能刷乾淨的噩夢。

好不容易忙完洗碗工程，緊接著是九點多將有下一批客人要來聽十點開始的歌手演唱。這時我總可以站上吧檯，開始認識女生了吧？想得美！這時候客人更多，特別是遇到知名歌手，比如巴奈這種，那根本是人山人海，如果只是點啤酒還算謝天謝地，只要開瓶器開一下就好，但很多客人愛耍時尚點調酒，要知道，手忙腳亂中還要兼顧調酒順序步驟，最後還要把杯子收回來洗，那真的叫做焦頭爛額。

從此我就懂了，電影裡演的那種帥帥bartender，瀟灑自若，然後跟吧檯正妹眉來眼去，再請人家喝杯雞尾酒那種，就只是電影而已。

你說真的都沒女生跟我告白嗎？硬要講是有一位啦，某天晚餐後，我一如往常默默站吧檯洗杯子，一位看起來大概三、四十歲的常客姐姐（我當時是個二十二歲的小鮮肉），自己一個人來，堅持要坐吧檯前，她一邊點菸，一邊對著我的臉緩緩吐氣，說：「有沒有人說你長得像劉德華？」從此，我就有個綽號叫「女巫店劉德華」了。

性別意識的啟蒙

人生就是這樣，太有目的性的，最後都會落空。

雖然妹沒把到，打工錢也沒賺到多少，但女巫店的經驗倒是啟蒙了我的性別意識。除了前面提到的胸罩掛椅背，飲料單裡還有個品項是「月經冰茶」，其實就是現煮的天然花果茶加蘭姆酒。女巫店把這些過去被認為是不潔的事物（有些寺廟禁止女性月事時進入），堂而皇之地端上檯面，而女巫店樓上，三樓就是一九九四年成立的「女書店」，更是臺灣第一家專賣女性主義及同志議題的書店。有時女書店的員工姐姐還會下來女巫店吃飯，這些都是幫助我認識性別議題的開始。

後來我才知道，當時還有個「公館彩虹社區」的計畫，在二○○○年由臺灣同志諮詢熱線協會等各單位一起出資發起，邀請公館商圈的店家參與，各店家會在店門口貼上彩虹貼紙歡迎同志朋友，店內還會放置一些同志相關的活動訊息DM。想當然爾，女巫店、女書店一定是名列其中，也是透過這個彩虹社區計畫，讓我認識了位在羅斯福路汀州路巷內的LGBT同志主題書店「晶晶書庫」，而我也在一次又一次的買書、閱讀過程裡，學習了大學生該懂的性別課程（很諷刺地，當年師大四年都沒教這些）。

《我的不正經人生觀》。圖／寶瓶文化提供
《我的不正經人生觀》。圖／寶瓶文化提供
分享

把餐飲當成學術來研究

除了性別啟蒙，基於個人強烈的好奇心與求知意念，我並沒有白費打工的時光，反而利用這個機會，充分且廣泛地熟悉餐飲工作，除了學會基本的飲料調製技能，我還執著到休假時，去誠品書店把所有關於咖啡、雞尾酒、茶的書全部買回來當功課研究，就連啤酒、葡萄酒，我明明酒量就不好，也跟人家學起品酒知識。

我有個特色，就是意志力很強，做每件事都會堅持到底。我想，一個人要得到某種程度的成就，就是需要堅持跟好奇心。這段為了把妹而開始的打工人生，雖然終究沒因此而把到妹，但後來我展開了迄今已近二十年的教師職涯，回味起當年青澀的打工歲月，依然意猶未盡。

【本文節錄自《我的不正經人生觀》，寶瓶文化出版，黃益中／著，未經同意禁止轉載。】

打工同志電影正妹
教改多年為何沒效？直接到 U 值媒告訴我們！

相關新聞

外遇、情殺事件層出不窮 保護自己的第一課──多談戀愛

2019-07-16 12:42

會考生活英語／【旅遊篇】 氣象預報

2019-07-16 09:37

數感實驗室／運用「微分」方程 模擬愛情變化的模型

2019-07-15 14:02

槓上全球 日人為何愛吃鯨魚？

2019-07-11 23:32

影／「十年挑戰」──2008 vs. 2018 的高中生活

2019-07-10 16:25

紐時賞析／煤電式微 天然氣成氣候議題新戰場

2019-07-10 16:20

紐時賞析／紐約地鐵誤點和街友有關 官員：與這城市更大問題相關

2019-07-10 15:55

好讀周報／爸爸編的書包 柬埔寨老師PO網引網友關注

2019-07-09 15:43

影／想邊看電影邊學英文 超有效的方法你試過了嗎？

2019-07-09 15:38

會考生活英語／【校園篇】 夏令營

2019-07-09 09:17

就這樣懂AI—打敗職業級選手 什麼是「人工智慧」？

2019-07-08 15:25

數感實驗室／機率小妙用 玩大富翁、評估生病機率

2019-07-08 10:39

公民時事題／台灣列新聞最自由國家 假新聞與新聞自由的界線

2019-07-07 14:21

世學聯發起「衣錦還鄉」計畫

2019-07-06 12:54

就這樣懂AI—：在「三百六十度」裡的自然理解

2019-07-04 16:10

為什麼假設性問題值得回答？讀《另類時空圖書館》

2019-07-04 10:18

影／英國網路人氣YouTuber：我跟我五歲的弟弟出櫃了

2019-07-03 18:07

好讀周報／高齡化少子化考驗 廢校變休閒園區

2019-07-03 16:34

紐時賞析／選誰迎戰川普？美民主黨 恐因世代出現分歧

2019-07-03 16:05

紐時賞析／美國掀貿易戰 擋不了全球化

2019-07-03 15:24

會考生活英語／【餐飲篇】 晚餐吃得如何？

2019-07-02 10:00

影／韓國必吃雪花冰！ 外國人第一次吃到的反應是...

2019-07-02 09:55

公民時事題／英首相梅伊含淚下台 歷史如何評斷功過？

2019-06-30 15:57

好讀周報／巴菲特商業夥伴對建築有驚人想法 1句話讓女廁加大

2019-06-30 15:51

書介／雙層巴士頂冒出古烏賊？古生物圖鑑有創意

2019-06-29 09:11

書介／厭世姬如何成為厭世姬？傷心故事揭露

2019-06-29 08:16

書介／看看文史脈絡 了解香港反送中

2019-06-29 08:13

書介／專家建議大學申請入學降門檻 改院校為單位

2019-06-29 08:01

書介／約聘增、公務員減薪...你也成不穩定無產階級？

2019-06-29 07:59

國際小學堂／4個糾結 伊朗為核槓上歐美

2019-06-28 00:36

反送中懶人包／看看香港想想台灣：反送中 到底反什麼？

2019-06-27 10:57

紐時賞析／美國外最大粉絲來源國 為什麼菲律賓愛籃球？

2019-06-26 15:49

紐時賞析／槍擊案「失能校警」被捕 當警察一定敢衝不怕死？

2019-06-26 15:32

會考生活英語／【娛樂篇】 夏令營

2019-06-25 10:00

好讀周報／印度飆破50℃…6月超級熱浪 猴子也中暑致死

2019-06-22 10:00

好讀周報／工作犬可判定味道傳來方向 聞便機器高效率

2019-06-21 10:30

好讀周報／退學犬變好鼻師 每天上山聞便便協尋瀕危動物棲地

2019-06-21 10:20

好讀周報／禁止切除貓爪…紐約州首先實施 反對派批治標不治本

2019-06-19 15:51

公民時事題／多了中南美國家競爭 鬼頭刀每公斤下滑約30元

2019-06-19 15:39
看更多

熱門文章

台中女中新任校長遴選結果 沙中校長洪幼齡出任

2019-07-15 19:42

獨／郭大維受聘香港城大 管中閔：借調期滿就會回來

2019-07-16 09:13

「挖角」台大教授？ 香港城大：人才百家爭鳴是常態

2019-07-16 09:22

指考自我放棄... 不會只好寫詩、畫圖

2019-07-15 14:18

全台第一！慈濟科大設失智社區服務據點 阿公阿嬤免費上學去

2019-07-15 15:28

傑出學者借調國外大學 教部：樂觀其成

2019-07-16 09:36

國際物理奧賽 代表我國參賽2金3銀排國際第5

2019-07-15 14:20

義守女大三生獲青睞 晉升日本連載動畫背景美術設計師

2019-07-16 09:30

來台遭受勞力剝削 移民署：境外生被害人安置非監禁

2019-07-15 18:15

拚明年加薪 全教總：否則生活品質惡化，根本實質減薪

2019-07-16 11:19

今年指考違規多…數學卷填滿琵琶行

2019-07-16 00:57

外遇、情殺事件層出不窮 保護自己的第一課──多談戀愛

2019-07-16 12:42

數感實驗室／運用「微分」方程 模擬愛情變化的模型

2019-07-15 14:02

新南向產學專班 將採政府對政府

2019-07-15 23:36

會考生活英語／【旅遊篇】 氣象預報

2019-07-16 09:37

金控技職獎金拉一把 新台灣之子餐飲找到人生方向

2019-07-15 18:12

原想當bartender… 被女巫店啟蒙的性別意識

2019-07-16 12:44

國際物理奧林匹亞 台灣2金3銀

2019-07-15 23:32

桃園永平工商籃球隊獲立誠資訊贊助1年 成績達標另加碼

2019-07-16 11:27

2019龍騰微笑智聯網創業競賽 崑山科大團隊全國第三

2019-07-16 10:59

影／全教總到行政院陳情 要求調薪

2019-07-16 10:39

教部培訓師資 助新南向境外生提升華語文能力

2019-07-15 18:07

嘉南藥理大學單車隊 征戰內蒙古奪佳績

2019-07-15 23:13

東華大學楊牧詩獎 陳昌遠寫勞動主題獲首獎

2019-07-15 14:01

訪麻省理工學院台生 陳菊：開創新局關鍵力量

2019-07-16 11:39

清大資訊服務團前進貝里斯 助學童接軌世界

2019-07-16 11:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top