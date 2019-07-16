原想當bartender… 被女巫店啟蒙的性別意識

2019-07-16 12:44 聯合新聞網 文章提供／寶瓶文化



女巫店。圖／取自女巫店FB 分享 facebook

帥帥bartender只會出現在電影裡

人因夢想而偉大，因幻滅而成長。確實，店長有教我如何成為bartender，提供了很多飲料調製的配方給我，這裡面包括學煮虹吸式咖啡、煮紅茶、現打果汁、調蛋蜜汁等，也包括酒精類的雞尾酒製作，有直調式、雪克杯，甚至還有簡單的水果雕花。

但，帥氣bartender只占我打工不到十分之一的時間，其他時間都是在做外場清潔服務生，更多是在吧檯裡洗杯子、用熱水燙餐具（為什麼要燙呢？第一是為消毒衛生，第二是湯匙燙過會發亮）。但這些都還好，最可怕的，是每天晚餐後八點，我要在廚房裡洗當晚全部客人的餐盤，尤其在夏天，整個廚房完全沒有冷氣，我都是要脫上衣（因為我不想洗完全身汗濕到像掉入泳池般狼狽）、用力洗上百份的餐盤。這裡面最麻煩的，就是陶瓷做的焗烤碗，那是要用鋼刷刷到手起水泡，還不見得能刷乾淨的噩夢。

好不容易忙完洗碗工程，緊接著是九點多將有下一批客人要來聽十點開始的歌手演唱。這時我總可以站上吧檯，開始認識女生了吧？想得美！這時候客人更多，特別是遇到知名歌手，比如巴奈這種，那根本是人山人海，如果只是點啤酒還算謝天謝地，只要開瓶器開一下就好，但很多客人愛耍時尚點調酒，要知道，手忙腳亂中還要兼顧調酒順序步驟，最後還要把杯子收回來洗，那真的叫做焦頭爛額。

從此我就懂了，電影裡演的那種帥帥bartender，瀟灑自若，然後跟吧檯正妹眉來眼去，再請人家喝杯雞尾酒那種，就只是電影而已。

你說真的都沒女生跟我告白嗎？硬要講是有一位啦，某天晚餐後，我一如往常默默站吧檯洗杯子，一位看起來大概三、四十歲的常客姐姐（我當時是個二十二歲的小鮮肉），自己一個人來，堅持要坐吧檯前，她一邊點菸，一邊對著我的臉緩緩吐氣，說：「有沒有人說你長得像劉德華？」從此，我就有個綽號叫「女巫店劉德華」了。

性別意識的啟蒙

人生就是這樣，太有目的性的，最後都會落空。

雖然妹沒把到，打工錢也沒賺到多少，但女巫店的經驗倒是啟蒙了我的性別意識。除了前面提到的胸罩掛椅背，飲料單裡還有個品項是「月經冰茶」，其實就是現煮的天然花果茶加蘭姆酒。女巫店把這些過去被認為是不潔的事物（有些寺廟禁止女性月事時進入），堂而皇之地端上檯面，而女巫店樓上，三樓就是一九九四年成立的「女書店」，更是臺灣第一家專賣女性主義及同志議題的書店。有時女書店的員工姐姐還會下來女巫店吃飯，這些都是幫助我認識性別議題的開始。

後來我才知道，當時還有個「公館彩虹社區」的計畫，在二○○○年由臺灣同志諮詢熱線協會等各單位一起出資發起，邀請公館商圈的店家參與，各店家會在店門口貼上彩虹貼紙歡迎同志朋友，店內還會放置一些同志相關的活動訊息DM。想當然爾，女巫店、女書店一定是名列其中，也是透過這個彩虹社區計畫，讓我認識了位在羅斯福路汀州路巷內的LGBT同志主題書店「晶晶書庫」，而我也在一次又一次的買書、閱讀過程裡，學習了大學生該懂的性別課程（很諷刺地，當年師大四年都沒教這些）。

《我的不正經人生觀》。圖／寶瓶文化提供 分享 facebook

把餐飲當成學術來研究

除了性別啟蒙，基於個人強烈的好奇心與求知意念，我並沒有白費打工的時光，反而利用這個機會，充分且廣泛地熟悉餐飲工作，除了學會基本的飲料調製技能，我還執著到休假時，去誠品書店把所有關於咖啡、雞尾酒、茶的書全部買回來當功課研究，就連啤酒、葡萄酒，我明明酒量就不好，也跟人家學起品酒知識。

我有個特色，就是意志力很強，做每件事都會堅持到底。我想，一個人要得到某種程度的成就，就是需要堅持跟好奇心。這段為了把妹而開始的打工人生，雖然終究沒因此而把到妹，但後來我展開了迄今已近二十年的教師職涯，回味起當年青澀的打工歲月，依然意猶未盡。

【本文節錄自《我的不正經人生觀》，寶瓶文化出版，黃益中／著，未經同意禁止轉載。】