外遇、情殺事件層出不窮 保護自己的第一課──多談戀愛

2019-07-16 12:42 聯合新聞網 文章提供／寶瓶文化



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多談戀愛，才能累積被騙的經驗

首先，多談戀愛是第一課。

家長都會告誡女孩子，什麼上了大學以後再談戀愛，然後都二十幾歲了還是門禁森嚴，比方晚上十點前要到家，我可以理解這些種種保護措施，目的當然是要保護涉世未深的女兒，可是有沒有想過，就是因為涉世未深，一旦開啟了戀愛的開關，被騙最深的也往往是這些最單純的善良女孩。

婚前守貞，把自己的初夜留給最愛的男人，本身就是一個很瞎的觀念。我在這裡無意挑戰任何宗教信仰，只是純粹就事論事，假設，這女孩真的很聽話都不敢交男朋友，或者交過但沒有性行為，在某一個適婚年齡（比如二十八歲，比如三十歲）認識了一個不錯的對象成婚，然後就在自己神聖的初夜裡，發現對方根本不行，接下來也都不行，請問老闆這能退換貨嗎？

所謂的「處女情結」，我覺得根本是那些不行的男人自行編織出的一套話術，也是他們自私自大的根源之一。因為女孩無從比較，當然就不知道原來她的對象這麼小／弱／軟，也不會知道原來世上還有別的男人是會體貼浪漫前戲做足的，更不可能去享受所謂高潮的快感。

作為一個女性，她可能一輩子傻傻地以為這就是性，又因為羞於啟齒不好意思跟自己女性好友談論這些，平白葬送原本也許可以好好享受的性的人生。

一生只跟一個男人交往然後結婚，說真的如果從此白頭偕老、永浴愛河我也是祝福。偏偏啊！女孩你的唯一卻不代表你是他的唯一啊。喜新厭舊、獵奇嘗鮮都是人的本性，社會的道德規範約束我們不能這麼做，但每個男人受拘束的情況不盡相同，多談戀愛才能累積「被騙」的經驗。

感情的世界裡，欺瞞不是什麼大不了的事。女孩們一般都喜歡浪漫體貼的男人（誰不喜歡啊），適時傳簡訊貼心問候，排除萬難開車或騎車來接送，送花送禮物送小卡片，最好再來個驚喜，打開行李箱看到氣球之類的。可我要提醒，這種浪漫性格的男性，通常也比較怕寂寞，同樣的事他可能也對其他女孩複製貼上，而且做得更圓滿俐落（熟能生巧嘛）。

舉個例子，女孩們有時會埋怨自己的男伴很不用心，連要去哪裡約會都沒有好好規劃路線。可是，你有想過嗎？當他可以很流暢地帶你去一個又一個特色餐廳或私房景點，可能表示他早就帶過好幾個女生走這條路線了。有一好真的沒兩好，務實比浪漫重要，偏偏這需要時間才能證明。

我也要特別奉勸想當「貴婦」、「少奶奶」的女孩，絕對不要放棄自己原本的事業。一定要保有自主的經濟能力，國家栽培你受教育，絕對不是要你長大以後每天在家「相夫教子」。你不是生育機器，更不是丈夫的財產。一旦放棄了原本的求生能力，五年，只要五年，一旦你丈夫在外面養了小三小四，你可能連離開的勇氣都沒有，以後又要去哪找工作養活自己？

不正經碎碎念 玩咖跟渣男之間，有什麼差別？我一位網美學生這樣說過：「渣男就是從來不會給你承諾，但又會給你希望。」玩咖是明的，擺明讓你知道for fun，要來就來，不來也不勉強。反正遊戲規則寫清楚，你也可以有別的男人，他不會干涉。渣男則是來陰的，利用資訊不對稱，耽誤了女孩的青春。他每天甜言蜜語，讓你以為你是他的唯一，劈腿被抓到了，還淚流滿面，哭著要你相信他。

感情世界裡，不被愛的才是第三者

曾經的熱門偶像劇《犀利人妻》裡，介入別人家庭的小三說了句名言：「在愛情的世界裡，不被愛的才是第三者。」這句話聽在眾多大老婆正宮的耳裡，當然是恨得牙癢癢，小三搶人家老公已經是天理難容，現在竟然還侵門踏戶，簡直吃人夠夠！

其實這種事並不只發生在偶像劇裡，它也存在於你我周遭好友、同事、家人的生活中，難怪這句臺詞這麼讓人印象深刻。但是，女孩，先少安勿躁，能不能退一步冷靜想想，當我們在責備小三破壞別人家庭的時候，為什麼要用「破壞」二字呢？

如果只有單方面的「勾引」，請問是要怎麼破壞家庭？

小三，又稱第三者，過去總被稱作「狐狸精」。在古典小說《聊齋誌異》裡，會勾引男人的女人，都是狐狸的化身，但也不是隨便什麼人都能當狐狸精的，至少在蒲松齡筆下，這些狐女都擁有貌美、聰慧、有個性的形象，超越規範而與現實中的女子有很大差異。也就是說，她們是很有魅力的。

你也許會說，如果沒有這隻狐狸精，丈夫怎麼會出軌？這裡容我引用《犀利人妻》裡，溫瑞凡對妻子謝安真說的那句話：「我感覺自己在每天日復一日的生活中，自己只像個零件，只是在維持機器的運轉，再也沒有了自己。」因為這樣，他要尋找「愛」的感覺，找回原本的自己。

感情的世界裡，很難說誰對誰錯，或者根本沒有對錯。一個巴掌拍不響，你的另一半如果心在你這裡，管他什麼多正的小三、狐狸精，他一樣是心如止水。反之，如果他只是一個零件，就算現在沒有小三來誘惑，我也不認為這樣的感情有存在的價值。

離婚未必是悲劇

講講離婚吧。我有個高中同學，跟女友從大一就開始交往，大學畢業三年後結婚。其實他們兩個在交往過程中就分分合合幾次，朋友們都不看好，那為什麼後來會結婚呢？以我對男方的了解，結婚不是因為愛，而是因為「時間到了」，相處久了就像家人，好像也該給對方一個交代。結婚之後，原本也還保持平平淡淡的關係，卻在生了小孩以後，生活步調突然改變。太太要求丈夫要多待在家裡，對於小孩的教養也比較有自己的想法，原本強勢的個性更加凸顯。而我同學呢？隱藏在內心的叛逆性格開始反彈，變得不喜歡下班就回家，甚至覺得回到家就像被關在牢籠裡，夫妻爭吵也開始變多。這樣的生活持續了幾年，他慢慢地跟以前認識的女性朋友搭上線，原本只是訴苦，後來也開始有了心靈上的曖昧。

最後的結果如你所想，就是太太發現了，大哭暴怒後離婚。

離婚，讓原本共同的生活頓時拆成兩半，從此各過各的生活。其實只要小孩有人照顧，我覺得這對雙方都是好事一樁，偏偏女方不甘心，始終覺得婚姻會破裂都是因為小三的介入，一直往死胡同裡鑽。

她對丈夫講了一句重話：「我根本不認識真正的你。」

我很同情女生的處境，但我也很想問問她，眼前的這個男人，為什麼不敢在你面前做自己？你寧可要一個已經沒有愛的婚姻，還是放下怨恨走出來，讓自己活得開心，做好準備，迎接下一段感情？

不正經碎碎念 分享一個我在PTT「Boy-Girl看板」看到的真實故事：「前一秒跟我說：我現階段只想衝事業，不想要談戀愛。我沒有時間。你要的我給不了。下一秒對劈腿對象說，所有的一切都是為了遇見你。現在是我最好的時候遇見最好的你。」 在我看來，這位男主角的確不想談戀愛，或者說白一點，是不想跟你談。 分了，笑笑就好。人家說「相由心生」，如果還停留在過去的依戀當中，只會讓你面容可憎，失去更多原本屬於你的機會啊。

【本文節錄自《我的不正經人生觀》，寶瓶文化出版，黃益中／著，未經同意禁止轉載。】