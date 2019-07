會考生活英語/【旅遊篇】 氣象預報

2019-07-16



★單字

weather [ˋwɛðɚ] n. 天氣(國中基本1200字) typhoon [taɪˋfun] n. 颱風(國中基本1200字)

★實用字詞

1. weather forecast 氣象預報;weather forecaster 氣象預報員 2. plan for 計劃去做某事

Jack is asking Zoe what the weather will be like this weekend.

杰克在向柔伊打聽關於本週末的天氣狀況。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

Have you heard/the weather forecast/for this weekend?

你有收聽/氣象預報嗎/週末的?

動手做做看:將長句分成短字詞

The weather forecaster said there will be heavy rain.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. What will the weather be like?

(A) Sunny

(B) Cloudy

(C) Rainy

2. What is coming soon?

(A) A cousin

(B) A forecaster

(C) A typhoon

3. What should Jack do then?

(A) Take the trip

(B) Cancel the trip

(C) Cancel the forecast

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

The weather forecaster said/there will be/heavy rain.

氣象預報員說/到時將會有/一場大雨。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (C) 2. (C) 3. (B)