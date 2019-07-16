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韓國瑜贏了第一戰之後 台灣的命運何去何從？

迪士尼經典《獅子王》真人版搬上大銀幕 重溫「哈庫那馬他他」

2019-07-16 15:21希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

充滿童年回憶的迪士尼電影《獅子王》即將以擬真動畫的方式再度登上大螢幕，快來跟我們一起看看精彩的預告片！

話說回來，電影中陽光照耀之處，皆是萬物之王的領土，在一望無際的非洲大草原上各種動物的英文名稱你知道幾個呢？趕快跟著希平方認識認識吧！

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◎ Team Mufasa 木法沙幫

● 沙祖

犀鳥 hornbill

● 澎澎

疣豬 warthog

● 丁滿

狐蒙 meerkat

● 拉飛奇

彩面山魈 mandrill

● 辛巴 & 娜娜

幼獅 lion cub

※ 小提點：通常像是獅子、老虎、狼、熊等幼年期的肉食性哺乳動物英文都會以 cub 來表示，例如：

幼虎 tiger cub

幼狼 wolf cub

幼熊 bear cub

● 沙拉碧

母獅 lioness

※ 小提點：當字尾是 -ess 結尾時，通常帶有「雌性、女性」的意味，像是 waitress 女服務生、stewardess 女空服員等，都是這種用法喔。

羚羊 antelope

瞪羚羊 gazelle

跳羚 springbok

長頸鹿 giraffe

斑馬 zebra

獵豹 cheetah

花豹 leopard

犀牛 rhinoceros (rhino)

※ 小提點：小心喔，這個字雖然是 s 結尾，但它可以用來表示單數或複數。那除了可以單複數同形以外，其實也可以寫成 rhinoceroses，來說明兩隻以上的犀牛。另外，因為這個字很長，也比較不好念，一般會直接以簡短的 rhino 來表示。

水牛 cape buffalo

牛羚 wildebeest

※ 小知識：榮耀石的英文原名是 Pride Rock

◎ Team Scar 刀疤幫

● 班仔、桑琪、搗蛋鬼艾德

土狼 hyena

※ 小知識：大象墓園的英文原名是 The Elephant Graveyard

非洲大草原孕育了多采多姿的萬物，大自然不變的真理，在那一望無際的大草原上，生生不息地循環著。那這美麗的「非洲大草原」英文怎麼說呢？

一般「草原」我們可以用 grassland 來表示，但因為它也可以是任何草原，所以會加上 African「非洲的」，來說明是非洲的草原，寫成：African grassland。另外也可以直接說 savanna，這個字是尤其指非洲等「熱帶國家的稀樹草原」。

另外，近年來越來越熱門，去非洲看獅子大象、睡樹屋或是狩獵帳等，這種大家口中與動物近距離接觸的「非洲狩獵之旅」英文就是 safari。

延伸閱讀

1. 動物大集合！『一群』動物除了『a group of』還能怎麼說？

2. 『我超愛狗！』除了『I like dogs very much.』還可以怎麼說？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

非洲大象電影

希平方

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