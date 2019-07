想當YouTuber?超實用拍片小技巧 先把六個轉場技巧學起來

越來越多人想要當 YouTuber,卻不知道該怎麼拍片。今天就讓專業 YouTuber 來教大家六個超實用的影片轉場技巧,讓你的影片質感 level up!

看完影片後,想必大家對於拍片時的轉場技巧也更有概念了!說到拍片,你知道「拍片」的英文怎麼說嗎?「剪片」的英文又是什麼呢?今天就跟著希平方一起來看看吧!

「拍片、剪片」英文怎麼說?

◎ shoot a video

Shoot 除了有「射擊、射門」等意思,也可以用來表示「拍攝、攝影」喔!所以 shoot a video 自然就是「拍片、拍攝影片」的意思啦。

This video is amazing! I can’t believe it’s the first time you shot a video.(這影片太讚了。我真不敢相信這是你第一次拍片。)

◎ film a video

這裡的 film 不是名詞「電影」,而是動詞「拍攝」的意思喔!所以 film a video 也可以用來表示「拍片、拍攝影片」。

He forgot to upload the video we filmed yesterday.(他忘記把我們昨天拍的影片上傳。)

◎ record a video

Record 是動詞「錄製、錄像」,所以 record a video 就是指「錄製一段影片」囉!

How well does your phone record video?(你手機錄製影片的能力怎麼樣?)

◎ make a video

Make 是動詞「製作」的意思,所以 make a video 自然就是指「製作一段影片」囉!那用 make a video 的時候,除了有「拍片」意涵,也可能包括後製剪輯等。

The video he made went viral within a few days.(他拍的影片短短幾天內就爆紅了。)

◎ edit a video

Edit 是動詞「編輯、剪輯」的意思,所以要表示「剪輯一支影片」,可以說:edit a video。

How long will it take for you to edit this video?(你要花多久時間剪這支影片。)

◎ cut a video

Cut 除了有「切、砍」的意思,其實也可以用來表示「剪輯、刪除」喔!所以 cut a video 也能用來表示「剪輯一支影片」。

This video is cut nicely. Her post-production work is incredible.(這支影片剪得很好。她後製做得相當出色。)

學會這些表達法後,相信下次再要表達「拍片、剪片」時,就不會支支吾吾說不出來囉!

