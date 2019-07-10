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影／「十年挑戰」──2008 vs. 2018 的高中生活

2019-07-10 16:25希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

前陣子在社群網站上很紅的「十年挑戰」讓許多人都紛紛找出十年前的照片，比對十年後自己的模樣，今天希平方也來介紹一部影片，帶大家用幽默的方式看看十年前沒有臉書與智慧型手機的高中生活，比照現在的高中校園！

看完這部搞笑的十年對比，除了大笑一場以外，也來跟著希平方一起認識認識校園常見用語吧！

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◎ 上課時間

● note passing 傳紙條

大家在學生時期想必都一定有過「傳紙條」的經驗吧！「傳」我們可以用 pass 來表示，那「紙條」可以說 note。「傳紙條」這個動作的英文就是 pass notes，那如果說 note passing 就變成名詞「傳紙條」這件事喔，例如：

We are not allowed to pass notes during class, but we do it anyway.

（上課時間我們不被允許傳紙條，但我們還是照做。）

● skip class

剛剛在影片中有沒有注意到「翹課」的說法呢？Skip 是動詞「略過、跳過」的意思，skip class 就是我們常說的「翹課」。那如果要說「翹數學課」可以怎麼講呢？

I really want to skip math class, but I would be grounded for a month if my mom found out about it, so I’d better not.

（我真的很想要翹數學課，但如果被我媽發現我會被禁足一個月，所以我最好不要。）

● assignment

「作業」一般我們熟悉的說法都是 homework，但其實你知道嗎？也可以用 assignment 來表示喔！其中的差別在於 homework 尤其指「在家寫」的作業，且通常隔天要繳交，而 assignment 是由動詞 assign 「指派」而來，意思是「指派的任務」，在學生世界中也就被衍伸為「作業」，有相對寬裕的繳交時間。

Our English assignment is due next week. We need to write a persuasive essay.

（我們的英文作業下星期要交。我們需要寫一篇說服文。）

◎ 下課時間

● break / recess

Break 或 break time 一般指「休息時間」，常常聽到的 take a break 意思就是「休息一下」，可以用在任何情況下，像是公司或學校的「午休」lunch break 或「下課時間」 break time 等。但更準確一點的說法其實是 recess，以美式英文來說，是指讓孩子到操場玩的時間。

I am not allowed to play during recess because I didn’t do my homework again.

（我下課時間不能去玩，因為我又沒寫回家功課了。）

● class dismissed

Dismiss 是動詞「解散」的意思，如果說 The class is dismissed. 字面上像是「課被解散」，其實就是在表達老師常常會說的「下課」。一般為了精簡會直接說 Class dismissed。

Our teacher always dismisses the class on time.

（我們老師每次都會準時下課。）

● after-school program

After-school 意思就像字面上的一樣，是「課後」，我們常說的「課後活動」可以說 after-school activity，或「課後輔導」就是 after-school program。

◎ 期中 / 期末

● midterms / finals

學生時期的最愛莫過於寒暑假，但在放假之前都要先考試，「期中考」我們可以說 midterms 或是 midterm exams，那同樣道理，「期末考」是「最後的考試」，「最後」是 final，所以可以說 final exam 或是 finals。

I will be busy taking finals next week, but after that, my parents are taking me to Spain.

（我下週將會忙著考期末考，但在那之後我爸媽要帶我去西班牙玩。）

● report card

對於成績好的學生來說，期末領成績單是件興奮的事情，但是對於成績不好的孩子們，卻是再可怕不過了。「成績單」中文雖有「成績」兩個字，英文卻跟 grade 沒有關係喔，我們會以 report card 來表示。

● fail / flunk

領完成績單後，發現某某科目「不及格」或是「被當了」，用英文表示的話，可以說 I failed. 或是 I flunked…class.。有注意到開頭是字母 F 嗎？這也就是為什麼常常看美國學生成績單或考卷上出現一個大大的 F 就是「不及格」的意思哦。

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希平方

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