影/「十年挑戰」──2008 vs. 2018 的高中生活

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

前陣子在社群網站上很紅的「十年挑戰」讓許多人都紛紛找出十年前的照片,比對十年後自己的模樣,今天希平方也來介紹一部影片,帶大家用幽默的方式看看十年前沒有臉書與智慧型手機的高中生活,比照現在的高中校園!

看完這部搞笑的十年對比,除了大笑一場以外,也來跟著希平方一起認識認識校園常見用語吧!

◎ 上課時間

● note passing 傳紙條

大家在學生時期想必都一定有過「傳紙條」的經驗吧!「傳」我們可以用 pass 來表示,那「紙條」可以說 note。「傳紙條」這個動作的英文就是 pass notes,那如果說 note passing 就變成名詞「傳紙條」這件事喔,例如:

We are not allowed to pass notes during class, but we do it anyway.

(上課時間我們不被允許傳紙條,但我們還是照做。)

● skip class

剛剛在影片中有沒有注意到「翹課」的說法呢?Skip 是動詞「略過、跳過」的意思,skip class 就是我們常說的「翹課」。那如果要說「翹數學課」可以怎麼講呢?

I really want to skip math class, but I would be grounded for a month if my mom found out about it, so I’d better not.

(我真的很想要翹數學課,但如果被我媽發現我會被禁足一個月,所以我最好不要。)

● assignment

「作業」一般我們熟悉的說法都是 homework,但其實你知道嗎?也可以用 assignment 來表示喔!其中的差別在於 homework 尤其指「在家寫」的作業,且通常隔天要繳交,而 assignment 是由動詞 assign 「指派」而來,意思是「指派的任務」,在學生世界中也就被衍伸為「作業」,有相對寬裕的繳交時間。

Our English assignment is due next week. We need to write a persuasive essay.

(我們的英文作業下星期要交。我們需要寫一篇說服文。)

◎ 下課時間

● break / recess

Break 或 break time 一般指「休息時間」,常常聽到的 take a break 意思就是「休息一下」,可以用在任何情況下,像是公司或學校的「午休」lunch break 或「下課時間」 break time 等。但更準確一點的說法其實是 recess,以美式英文來說,是指讓孩子到操場玩的時間。

I am not allowed to play during recess because I didn’t do my homework again.

(我下課時間不能去玩,因為我又沒寫回家功課了。)

● class dismissed

Dismiss 是動詞「解散」的意思,如果說 The class is dismissed. 字面上像是「課被解散」,其實就是在表達老師常常會說的「下課」。一般為了精簡會直接說 Class dismissed。

Our teacher always dismisses the class on time.

(我們老師每次都會準時下課。)

● after-school program

After-school 意思就像字面上的一樣,是「課後」,我們常說的「課後活動」可以說 after-school activity,或「課後輔導」就是 after-school program。

◎ 期中 / 期末

● midterms / finals

學生時期的最愛莫過於寒暑假,但在放假之前都要先考試,「期中考」我們可以說 midterms 或是 midterm exams,那同樣道理,「期末考」是「最後的考試」,「最後」是 final,所以可以說 final exam 或是 finals。

I will be busy taking finals next week, but after that, my parents are taking me to Spain.

(我下週將會忙著考期末考,但在那之後我爸媽要帶我去西班牙玩。)

● report card

對於成績好的學生來說,期末領成績單是件興奮的事情,但是對於成績不好的孩子們,卻是再可怕不過了。「成績單」中文雖有「成績」兩個字,英文卻跟 grade 沒有關係喔,我們會以 report card 來表示。

● fail / flunk

領完成績單後,發現某某科目「不及格」或是「被當了」,用英文表示的話,可以說 I failed. 或是 I flunked…class.。有注意到開頭是字母 F 嗎?這也就是為什麼常常看美國學生成績單或考卷上出現一個大大的 F 就是「不及格」的意思哦。

