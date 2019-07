會考生活英語/【校園篇】 夏令營

2019-07-09



★單字

last [læst] v. 持續、持久(國中基本1200字)

host [host] v. 主辦、主持(國中挑戰800字)

★實用字詞

1. between A and B 在A和B之間、在此期間 2. for free 免費

A school will host a summer camp for free.

一家學校將要主辦免費夏令營。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

ABC School will/host a summer camp/during the summer break this year.

ABC學校將要/主辦夏令營/在今年暑假。

動手做做看:將長句分成短字詞

It will offer English and sports activities for free.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. What will the school host?

(A) An English play

(B) A computer sale

(C) A summer camp

2. How long does it last?

(A) 4 days

(B) 4 weeks

(C) 4 months

3. How much will it cost?

(A) NT$1,000

(B) NT$100

(C) NT$0

動手做做看:將長句分成短字詞

It will offer/English and sports activities/for free.

它將提供/英文和體育活動/免費。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (C) 2. (B) 3. (C)