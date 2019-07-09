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影／想邊看電影邊學英文？ 超有效的方法你試過了嗎？

2019-07-09 15:38希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

應該很多人都會想要邊看電影邊學英文，但若有字幕輔助，訓練聽力的效果可能不甚理想，字幕關掉又怕看不懂，到底該怎麼辦呢？今天就來教大家一個超級有效的看電影學英文方式，能幫助理解，又能加強聽力喔！快點進去看看吧！

影片中提到的聽力訓練方法是不是很有趣呢？不妨找機會練習看看喔！說到英文聽力，想必許多人會好奇到底該怎麼做才能增進自己的聽力，今天就讓希平方跟大家分享幾個小撇步，一起看看吧！

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泛聽 vs. 精聽

英文聽力練習大致可以分成泛聽（extensive listening）跟精聽（intensive listening）兩種。所謂「泛聽」就是去大量接觸，「精聽」就是去聆聽細節；前者重「量」，後者重「質」，兩種在訓練英文聽力時都很重要喔！

如何練習「泛聽」

◎ 素材挑選

可以選擇比較「道地」的素材，像是外國人實際會觀看的電影、短片、訪談（interview）、脫口秀（talk show）、演講（speech），或實際會收聽的廣播（broadcast）、有聲書（audiobook）...等，這樣不僅能在不知不覺中學到道地英文，也能從中理解一些外國文化喔！

◎ 練習重點

利用休閒或通勤時間多聽多接觸，並將重點放在聽懂音檔大致內容，而非每字每句仔細鑽研。這樣一來接觸量（input）才會多，也能訓練自己理解大致文意、推測語意的能力喔！

◎ 實際範例

以看電影學英文為例，練習「泛聽」時可以將心力放在劇情走向、人物對白要傳達出的意思等，所以期間若聽到不會的單字片語，不用一直中途跑去查（當然看到很好的表達法，也可以隨手記下，但不用每字每句都弄清楚想明白，才繼續下一句）。你可以想像看中文電影時會怎麼看，就用這種方式去觀看英文電影喔！

如何練習「精聽」

◎ 素材挑選

挑選適合自己程度的素材很重要。可以播放三四次影片，看自己能否聽出影片大致意思，如果幾乎聽不懂，那這個影片可能太難，可以挑簡單一些的。如果影片的每字每句幾乎都聽懂，那麼這素材可能太簡單。換句話說，能讓你感到有一點挑戰性，但又不會難到聽不懂的素材，就是適合的教材。

◎ 練習重點

因為要聽出細節，建議在比較安靜、能專心的環境下練習，嘗試去聽出：

● 影片的大致意思及細節訊息

● 講者每句話說了什麼，要表達的意思是什麼

除了聆聽語意，也可以更進階地去聆聽：

● 介係詞、連接詞等唸的比較弱的字

● 講者說話時的抑揚頓挫、高低起伏

◎ 實際範例

以看電影學英文為例，影片中分享的 watching movies with delayed subtitles（看電影時用延遲字幕）就是一種精讀的練習方法。聽完一句後，先去回想看看能否聽出說了什麼，然後視情況去對照字幕、確認自己聽出正確訊息。

◎ 實際範例 2

以觀看 Ted 演講為例，聽完一句話後可以按暫停，試著回想、重述，甚至將聽到的話打出來，再回去對照字幕文本，看是否有聽出正確訊息。

這種練習比較進階，也很重視質量，因此不用想要一次練習很多句，紮實練習會更重要喔！

希望這些分享能讓大家在練習聽力時更有方向，但別忘了，持之以恆不斷練習才是真正讓英文進步的關鍵喔！

延伸閱讀

加強聽力口說訓練的不二法門：跟讀法

聽力口說大躍進，不再害怕被點名

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

電影希平方脫口秀

希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。
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