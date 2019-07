影/韓國必吃雪花冰! 外國人第一次吃到的反應是...

夏天到了,今天要介紹的消暑聖品是--韓國雪花冰!去韓國玩的朋友們有沒有吃過呢?BuzzFeed 頻道準備了各式口味的雪花冰,讓第一次吃到雪花冰的外國人都驚呆啦!

影片中,我們看到外國人吃冰時驚呼連連的樣子 ,而我們三五好友約出去吃冰時,也經常會說「這好好吃。」或「吃冰吃到頭好痛。」這些表達法英文又會如何表達呢?今天就跟著希平方一起看看吧!

這冰好好吃

要表達冰「很好吃」,除了影片中重複提到的:It’s so good. 之外,其實還可能聽到許多其他的表達法,像是:

● Yum. / So yum.(好吃。)→ yum 就是「好吃」的意思。

● That was delish.(那超美味。)→ delish 是口語版的 delicious,同樣是「美味」的意思。

● It’s amazing!(超棒的!)→ amazing 有「很好、很令人驚奇」的意思。

● It’s fantastic!(超讚的!)→ fantastic 有「極好」的意思。

或者一些俚語的表達法:

● It’s (the) bomb!(超棒!)→ bomb 原先是指「失敗的事物」,後來形成一種俚語表達法,用來形容「非常棒的事物」。

● It’s dank! (超讚!)→ dank 原先是指「(建築物)潮濕陰冷」,後來嬉皮士(hippie)和吸食大麻的人(stoner)用 dank 來指稱「很酷的事物」,而成為一種俚語表達法。

另外,吃冰時常會吃到「入口即化」的冰品,這時候可以說:

● It melts in my mouth.(入口即化。)

● It’s just melting in my mouth.(簡直在我嘴裡融化了。)

How’s the Sundae?(聖代吃起來怎樣?)

It’s amazing. It just melts in my mouth.(超棒。簡直入口即化。)

吃冰後遺症

◎ 頭痛 ● I got (a) brain freeze.(吃冰吃到頭好痛。) ● I got (an) ice-cream headache.(吃冰吃到頭好痛。)

→ Brain freeze 的字面意思是「頭腦結凍」,但指的其實就是「因為冰品吃(喝)太快而引起的劇烈頭痛」,也有人將這個症狀稱為 ice-cream headache。

A: Slow down a bit.(慢點。)

B: Why?(為什麼?)

A: If you eat your ice cream too quickly, you might get a brain freeze.(如果你冰吃太快,可能會頭痛。)

◎ 牙齒酸痛 有些人有敏感性牙齒(sensitive teeth),吃冰時就常聽到他們哇哇叫: ● My tooth hurts.(我牙齒好痛。)

A: Does it taste bad?(不好吃嗎?)

B: No. It’s just that my tooth hurts. I have sensitive teeth.(不是。我只是牙齒痛。我有敏感性牙齒。)

◎ 嘴巴麻掉 有些人一口氣吃太多冰,結果嘴巴冰到麻掉了,這時候可能會聽到他們說: ● My mouth is numb.(我嘴巴麻了。)

→ Numb 就是「麻木的、失去感覺的」的意思喔!

I shouldn’t have eaten so much shaved ice. Now my mouth is numb.(我不該吃那麼多剉冰的。現在我嘴巴麻了。)

夏天吃美味的冰是件享受,卻又可能引發一些後遺症,實在令人又愛又很啊!下次吃冰遇到類似情境時,不妨試著用英文表達看看喔!

