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影／韓國必吃雪花冰！ 外國人第一次吃到的反應是...

2019-07-02 09:55希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

夏天到了，今天要介紹的消暑聖品是－－韓國雪花冰！去韓國玩的朋友們有沒有吃過呢？BuzzFeed 頻道準備了各式口味的雪花冰，讓第一次吃到雪花冰的外國人都驚呆啦！

影片中，我們看到外國人吃冰時驚呼連連的樣子 ，而我們三五好友約出去吃冰時，也經常會說「這好好吃。」或「吃冰吃到頭好痛。」這些表達法英文又會如何表達呢？今天就跟著希平方一起看看吧！

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這冰好好吃

要表達冰「很好吃」，除了影片中重複提到的：It’s so good. 之外，其實還可能聽到許多其他的表達法，像是：

● Yum. / So yum.（好吃。）→ yum 就是「好吃」的意思。

● That was delish.（那超美味。）→ delish 是口語版的 delicious，同樣是「美味」的意思。

● It’s amazing!（超棒的！）→ amazing 有「很好、很令人驚奇」的意思。

● It’s fantastic!（超讚的！）→ fantastic 有「極好」的意思。

或者一些俚語的表達法：

● It’s (the) bomb!（超棒！）→ bomb 原先是指「失敗的事物」，後來形成一種俚語表達法，用來形容「非常棒的事物」。

● It’s dank! （超讚！）→ dank 原先是指「（建築物）潮濕陰冷」，後來嬉皮士（hippie）和吸食大麻的人（stoner）用 dank 來指稱「很酷的事物」，而成為一種俚語表達法。

另外，吃冰時常會吃到「入口即化」的冰品，這時候可以說：

● It melts in my mouth.（入口即化。）

● It’s just melting in my mouth.（簡直在我嘴裡融化了。）

How’s the Sundae?（聖代吃起來怎樣？）

It’s amazing. It just melts in my mouth.（超棒。簡直入口即化。）

吃冰後遺症

頭痛

● I got (a) brain freeze.（吃冰吃到頭好痛。）

● I got (an) ice-cream headache.（吃冰吃到頭好痛。）

→ Brain freeze 的字面意思是「頭腦結凍」，但指的其實就是「因為冰品吃（喝）太快而引起的劇烈頭痛」，也有人將這個症狀稱為 ice-cream headache。

A: Slow down a bit.（慢點。）

B: Why?（為什麼？）

A: If you eat your ice cream too quickly, you might get a brain freeze.（如果你冰吃太快，可能會頭痛。）

牙齒酸痛

有些人有敏感性牙齒（sensitive teeth），吃冰時就常聽到他們哇哇叫：

● My tooth hurts.（我牙齒好痛。）

A: Does it taste bad?（不好吃嗎？）

B: No. It’s just that my tooth hurts. I have sensitive teeth.（不是。我只是牙齒痛。我有敏感性牙齒。）

◎ 嘴巴麻掉

有些人一口氣吃太多冰，結果嘴巴冰到麻掉了，這時候可能會聽到他們說：

● My mouth is numb.（我嘴巴麻了。）

→ Numb 就是「麻木的、失去感覺的」的意思喔！

I shouldn’t have eaten so much shaved ice. Now my mouth is numb.（我不該吃那麼多剉冰的。現在我嘴巴麻了。）

夏天吃美味的冰是件享受，卻又可能引發一些後遺症，實在令人又愛又很啊！下次吃冰遇到類似情境時，不妨試著用英文表達看看喔！

延伸閱讀

1. 各式消暑冰品，『冰棒』、『剉冰』英文這樣說！

2. 不再困惑怎麼用英文點飲料！冰沙的英文怎麼說？

3. 【說出新滋味】美食形容詞

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

牙齒冰品頭痛希平方

希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。

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