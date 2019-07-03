影／英國網路人氣YouTuber：我跟我五歲的弟弟出櫃了

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英國網路人氣 YouTuber Oliver 今天要來跟可愛的弟弟說出自己的性向，我們趕快來聽聽這位五歲小男孩對於「愛」以及「同志」的純天然看法吧！

在經過不斷努力與數次社會運動之後，台灣不但在今年五月經立法院三讀通過並承認同性婚姻，也成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。那它的相關英文，你都會了嗎？

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在經過不斷努力與數次社會運動之後，台灣不但在今年五月經立法院三讀通過並承認同性婚姻，也成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。那它的相關英文，你都會了嗎？

◎ come out (of the closet)

這個詞其實是從英文翻譯而來，一般認為是源自於俚語 Skeleton in the closet 「衣櫃裡的骷髏頭」，它表達的是，作為同志就像是藏在家裡衣櫃裡的骷髏一樣，是人人避而不談的，意思類似中文的「家醜不可外揚」，那當他們鼓起勇氣向外界表明自己的性向時，就被衍伸為「從衣櫃裡出來『出櫃』」。

◎ same-sex marriage

如同字面意思，same 是形容詞「相同的」，sex 是「生理上的性別」，意思是以生理特徵來界定的性別，當我們把它寫成 same-sex，就變成複合形容詞，用來形容後面的 marriage「婚姻」，也就是「同性婚姻」。

◎ lesbian

這是一個音譯詞，我們一般說的「蕾絲邊」就是這個字，也就是女同志。

◎ gay

相信大家對這個字都相當熟悉，就是「男同志 」。但大家可能不知道，它其實也可以做為形容詞，有「快樂、開心」的意思喔！只是這樣的用法比較過時，使用率沒有像以前那麼高了。

◎ bisexual

大家看到這個字時，雖然可能不太了解它的意思，但其中有個 sexual 「性的」或許大概能猜到要表達的是什麼。我們可以看到這個字的字首是 bi- ，它有「雙」的意涵在，那 bisexual 意思就是一般說的「雙性戀」。

另外一個生活中常常會遇到的例子，像是「腳踏車」bicycle 也是同樣字首喔！因為腳踏車有兩個輪子，也是雙的概念，因此也運用了 bi-。

◎ transgender

字首 trans- 有「跨越、轉換」的意思，前面我們有講到 sex 是「生理上的性別」，那 gender 指的其實是「心理上的性別」，而 transgender 意思就是「跨性別」。一般透過醫學方式「變性」，也就是「改變生理性別」，則是 transsexual。

◎ queer

這個字原本是形容詞「奇異、奇怪的」，近來也被衍伸為「不清楚自己的性別」、「對於自己性別 / 性向感到疑惑的人」，也就是一般聽到的「酷兒」。

◎ LGBT / LGBTQ

在談論有關同性的話題裡，常會出現 LGBT 或是 LGBTQ，那其實它們就是集結以上各個名詞的第一個字母，而形成的縮寫喔，是「女同志、男同志、雙性戀、跨性別以及酷兒」的集合名稱。

認識完這些字，大家有沒有覺得自己英文知識庫的檔案又升級了呢！關心時事的同時也要記得多以英文的角度去看待，除了提升語言能力以外，也能拓展國際觀，與世界接軌喔！

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