影／英國網路人氣YouTuber：我跟我五歲的弟弟出櫃了

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

英國網路人氣 YouTuber Oliver 今天要來跟可愛的弟弟說出自己的性向,我們趕快來聽聽這位五歲小男孩對於「愛」以及「同志」的純天然看法吧!

在經過不斷努力與數次社會運動之後,台灣不但在今年五月經立法院三讀通過並承認同性婚姻,也成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。那它的相關英文,你都會了嗎?

分享 facebook

在經過不斷努力與數次社會運動之後,台灣不但在今年五月經立法院三讀通過並承認同性婚姻,也成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。那它的相關英文,你都會了嗎?

◎ come out (of the closet)