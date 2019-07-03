親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
大學考招
公懲會審管案
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

考生看過來！ 108大學指考預估五標出爐

雙宋婚變時間點曝光 宋仲基遭爆3大食言鐵證

影／英國網路人氣YouTuber：我跟我五歲的弟弟出櫃了

2019-07-03 18:07希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

英國網路人氣 YouTuber Oliver 今天要來跟可愛的弟弟說出自己的性向，我們趕快來聽聽這位五歲小男孩對於「愛」以及「同志」的純天然看法吧！

在經過不斷努力與數次社會運動之後，台灣不但在今年五月經立法院三讀通過並承認同性婚姻，也成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。那它的相關英文，你都會了嗎？

分享

在經過不斷努力與數次社會運動之後，台灣不但在今年五月經立法院三讀通過並承認同性婚姻，也成為亞洲第一個同性婚姻合法化的國家。那它的相關英文，你都會了嗎？

◎ come out (of the closet)

這個詞其實是從英文翻譯而來，一般認為是源自於俚語 Skeleton in the closet 「衣櫃裡的骷髏頭」，它表達的是，作為同志就像是藏在家裡衣櫃裡的骷髏一樣，是人人避而不談的，意思類似中文的「家醜不可外揚」，那當他們鼓起勇氣向外界表明自己的性向時，就被衍伸為「從衣櫃裡出來『出櫃』」。

◎ same-sex marriage

如同字面意思，same 是形容詞「相同的」，sex 是「生理上的性別」，意思是以生理特徵來界定的性別，當我們把它寫成 same-sex，就變成複合形容詞，用來形容後面的 marriage「婚姻」，也就是「同性婚姻」。

◎ lesbian

這是一個音譯詞，我們一般說的「蕾絲邊」就是這個字，也就是女同志。

◎ gay

相信大家對這個字都相當熟悉，就是「男同志 」。但大家可能不知道，它其實也可以做為形容詞，有「快樂、開心」的意思喔！只是這樣的用法比較過時，使用率沒有像以前那麼高了。

◎ bisexual

大家看到這個字時，雖然可能不太了解它的意思，但其中有個 sexual 「性的」或許大概能猜到要表達的是什麼。我們可以看到這個字的字首是 bi- ，它有「雙」的意涵在，那 bisexual 意思就是一般說的「雙性戀」。

另外一個生活中常常會遇到的例子，像是「腳踏車」bicycle 也是同樣字首喔！因為腳踏車有兩個輪子，也是雙的概念，因此也運用了 bi-。

◎ transgender

字首 trans- 有「跨越、轉換」的意思，前面我們有講到 sex 是「生理上的性別」，那 gender 指的其實是「心理上的性別」，而 transgender 意思就是「跨性別」。一般透過醫學方式「變性」，也就是「改變生理性別」，則是 transsexual。

◎ queer

這個字原本是形容詞「奇異、奇怪的」，近來也被衍伸為「不清楚自己的性別」、「對於自己性別 / 性向感到疑惑的人」，也就是一般聽到的「酷兒」。

LGBT / LGBTQ

在談論有關同性的話題裡，常會出現 LGBT 或是 LGBTQ，那其實它們就是集結以上各個名詞的第一個字母，而形成的縮寫喔，是「女同志、男同志、雙性戀、跨性別以及酷兒」的集合名稱。

認識完這些字，大家有沒有覺得自己英文知識庫的檔案又升級了呢！關心時事的同時也要記得多以英文的角度去看待，除了提升語言能力以外，也能拓展國際觀，與世界接軌喔！

延伸閱讀

這些單字拼法不一樣！『英式英文』和『美式英文』的差異－上集

這些單字說法不一樣！『英式英文』和『美式英文』的差異－下集

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

同性婚姻同志LGBT

希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。

相關新聞

好讀周報／高齡化少子化考驗 廢校變休閒園區

2019-07-03 16:34

紐時賞析／選誰迎戰川普？美民主黨 恐因世代出現分歧

2019-07-03 16:05

紐時賞析／美國掀貿易戰 擋不了全球化

2019-07-03 15:24

會考生活英語／【餐飲篇】 晚餐吃得如何？

2019-07-02 10:00

影／韓國必吃雪花冰！ 外國人第一次吃到的反應是...

2019-07-02 09:55

公民時事題／英首相梅伊含淚下台 歷史如何評斷功過？

2019-06-30 15:57

好讀周報／巴菲特商業夥伴對建築有驚人想法 1句話讓女廁加大

2019-06-30 15:51

書介／雙層巴士頂冒出古烏賊？古生物圖鑑有創意

2019-06-29 09:11

書介／厭世姬如何成為厭世姬？傷心故事揭露

2019-06-29 08:16

書介／看看文史脈絡 了解香港反送中

2019-06-29 08:13

書介／專家建議大學申請入學降門檻 改院校為單位

2019-06-29 08:01

書介／約聘增、公務員減薪...你也成不穩定無產階級？

2019-06-29 07:59

國際小學堂／4個糾結 伊朗為核槓上歐美

2019-06-28 00:36

反送中懶人包／看看香港想想台灣：反送中 到底反什麼？

2019-06-27 10:57

紐時賞析／美國外最大粉絲來源國 為什麼菲律賓愛籃球？

2019-06-26 15:49

紐時賞析／槍擊案「失能校警」被捕 當警察一定敢衝不怕死？

2019-06-26 15:32

會考生活英語／【娛樂篇】 夏令營

2019-06-25 10:00

好讀周報／印度飆破50℃…6月超級熱浪 猴子也中暑致死

2019-06-22 10:00

好讀周報／工作犬可判定味道傳來方向 聞便機器高效率

2019-06-21 10:30

好讀周報／退學犬變好鼻師 每天上山聞便便協尋瀕危動物棲地

2019-06-21 10:20

好讀周報／禁止切除貓爪…紐約州首先實施 反對派批治標不治本

2019-06-19 15:51

公民時事題／多了中南美國家競爭 鬼頭刀每公斤下滑約30元

2019-06-19 15:39

紐時賞析／全美瘋電動滑板車 紐約偏說不

2019-06-19 15:20

紐時賞析／兒童夏令營學「創業」 最小才8歲

2019-06-19 11:11

影／爸媽跟小孩解釋「同儕壓力」 小孩的反應是？

2019-06-19 10:00

寫作教室／旅行，閱讀移動的靈魂

2019-06-18 13:35

數感實驗室／圓形硬幣容易掉進水溝 認識「勒洛多邊形」

2019-06-18 13:19

學口語英文─帥到掉渣 That's so sick！跟生病沒有關聯

2019-06-18 12:08

會考生活英語／【生活篇】 氣象報告

2019-06-18 11:42

快譯通／美國一些鄉村州 正加倍努力吸引新住民

2019-06-15 13:12

國際小學堂／美彈劾總統太難 川普在偷笑

2019-06-14 00:32

寫作教室／閱讀西遊三打白骨精 眼見不一定為憑

2019-06-13 17:21

影／看小天后泰勒絲新曲ME 學表達愛意、撩人的英文

2019-06-13 16:10

紐時賞析／怪獸世界的陰與陽──摩斯拉與哥吉拉

2019-06-12 15:49

紐時賞析／英國BBC推「普亭脫口秀」 俄人驚呼

2019-06-12 15:34

好讀周報／河川染抗生素111條濃度超標 亞非洲最嚴重

2019-06-11 16:14

影／看白蛇傳說學英文：我願修練千年直至遇見你

2019-06-11 16:02

會考生活英語／【節慶篇】 6月的第3個星期日 美國父親節

2019-06-11 10:08

數感實驗室／努力的人必有收穫？ 勵志書的方法科學嗎

2019-06-10 15:07
看更多

熱門文章

108大學指考 各科試題與解答

2019-07-03 17:05

108年大學指考 歷史科試題與解答（含非選）

2019-07-03 11:59

管中閔兼職案列6大爭點 律師們這樣分析

2019-07-03 08:36

公懲會公開審管案 管中閔：政治迫害 羅織罪名

2019-07-03 00:03

108年大學指考 地理科試題與解答（含非選）

2019-07-03 13:46

想送孩子出國念醫學系 未來回台需接受教育部學歷甄試

2019-07-03 09:00

108年大學指考 公民與社會科試題與參考解答

2019-07-03 17:00

【重磅快評】公懲會何以變身公審會 中研院變成恐中院

2019-07-03 09:41

觀察站／「公開審理」為正義或羞辱 誰踩紅線？

2019-07-03 00:07

遭公審管中閔喊政治迫害 郝明義批管：文人無行

2019-07-03 12:36

藍營聲援／韓國瑜挺管：我們不能再沉默

2019-07-02 23:54

渡也：管中閔寫專欄是兼職 監察院的「重大發明」

2019-07-03 10:14

忘了寫哪幾篇社論？ 管中閔：時日久遠

2019-07-02 21:56

大學指考今天結束 後續時程一次看

2019-07-03 11:43

21萬小一生將入學！要培養5大能力、牢記7大叮嚀

2019-07-02 22:41

大學指考最後一天 考歷史地理公民與社會

2019-07-03 08:36

考生看過來！ 108大學指考預估五標出來了

2019-07-03 17:23

公懲會今審管案 柯志恩批：對管騷擾凌辱陰魂不散

2019-07-02 20:15

影／雲林數十年首位國中資優跳級 他國一直升國三

2019-07-03 17:06

指考落點預估：台大醫460、電機437、財金410分

2019-07-03 17:35

指考地理／圖表及照片題型占比高 地理技術是必考

2019-07-03 07:11

指考地理／考生：命題靈活 土地公廟對聯找地名有創意

2019-07-03 12:52

指考歷史／命題偏易像在考國文 重理解、文意判讀

2019-07-03 10:34

懲不懲戒？最重解聘？管案的幾條路

2019-07-03 00:01

指考數甲／補教師：微積分題大減 頂前標估增3分

2019-07-02 19:42

指考地理／偏難題逾五成估五標降 彰化為何沒百貨入題

2019-07-03 14:46

指考歷史／考題靈活 掌握重大事件五要素

2019-07-03 07:10

管中閔遭公審 郭台銘不捨痛批政治追殺

2019-07-03 12:01

指考數甲／補教師：較去年稍易 推估各標略提高1、2分

2019-07-02 18:45

指考公民／題幹長考驗閱讀能力 考前衝刺聚焦這兩冊

2019-07-03 07:13

指考占錄取總額二成七 18日公告各系招生名額

2019-07-03 13:40

指考歷史／強調族群遷徙議題 呼應新課綱

2019-07-03 11:27

指考結束考生解脫 幾家歡樂幾家愁

2019-07-03 16:42

嘉中應屆上哈佛 陽明為他保留學籍

2019-07-02 23:36

指考地理／考題與事實不符？ 大考中心回應了

2019-07-03 17:28

指考歷史／難度偏易 考紅衛兵、台灣反共歌詞

2019-07-03 11:42

雲林傳國中舍監體罰學生 學生半夜嬉戲吵鬧挨罰

2019-07-03 11:27

北檢澄清偵辦管中閔案有正當性 絕無「政治追殺」

2019-07-03 15:45

指考歷史／考生：題目複雜度高 非選答題看功力

2019-07-03 11:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top