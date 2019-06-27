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反送中懶人包／看看香港想想台灣：反送中 到底反什麼？

2019-06-27 10:57希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

這陣子香港大規模的遊行示威備受全球關注，每天努力學英文的我們，除了關注重要新聞以外，當然也要把握所有可以增加英文知識的機會，練習新聞英文囉！趕快來看看這個希平方為大家準備的【反送中懶人包】！

大至英國廣播公司 BBC、美國 Wall Street Journals 華爾街日報、Al Jazeera 阿拉伯世界的半島新聞台等，小至各地獨立媒體，都有香港的相關報導，雖然來自各個不同的國家、不同新聞台，但大家都免不了談到「抗議、引渡條約、一國兩制」等等詞彙。想成為政治英文高手的朋友，一定要學會這些單字喔！

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條例、協議

◎ extradition agreement 引渡法 ／引渡條約

Extradition 是名詞「引渡」的意思，從動詞 extradite 而來，如果要表達「將某人引渡到某地」，可以說 extradite someone from...to...。那 agreement 是「條約、協定」，是從一樣表示「同意」的動詞 agree 來的。了解詞性變化能幫助我們更容易認識單字，大家可以多練習喔！我們看看影片中的句子：

Hong Kong currently has no extradition agreement with China.

（目前香港與中國並無引渡協議。）

◎ bill 法條

Bill 一般來說除了是「男子名」、「帳單、鈔票」等等，用在與法律相關的內容時，就變成有「法條」的意思喔，那所謂的「引渡條例」也可以說是 extradition bill。

Even after Sunday's mass protest, Carrie Lam, the island's Communist Party's vetted chief executive vowed to pursue the extradition bill.

（在週日大規模抗議活動後，香港共產黨認可的特首林鄭月娥仍執意推進逃犯條例。）

◎ constitution 憲法

Constitution 是名詞「憲法」的意思，那詳細說明香港政治自主性的《香港基本法》其實可以說是香港的憲法，「香港的憲法」英文就是 Hong Kong's Constitution。那舉一反三，台灣的 12 月 25 日是行憲紀念日，英文就會是 Constitution Day。

政治立場

◎ One Country, Two Systems 一國兩制

大家可能都知道 country 是「國家」，那 system 原本的意思是「系統」，One Country, Two Systems 這個專有名詞字面上看起來是在說「一個國家，兩個系統」，其實就是在指「一國兩制」。

Things that aren't permitted in mainland China are allowed in Hong Kong because of the policy called "One Country, Two Systems".

（在中國大陸不被允許的事情在香港都是被允許的，是因為有這條「一國兩制」政策。）

◎ Chief Executive 特區首長

Chief 作為形容詞的時候可以用來表達「首席的」或是「最重要的」，那當名詞來用時，在不同情境下有各種不同的意思，例如「隊長、酋長」等，有領導人的意味在。而 executive 可以指「行政主管」或「領導階層的人」。那 chief executive 一般意思是公司總裁或首席執行長，但在這裡也可以用來表示「特區首長」喔。

Hong Kongers started the so-called Umbrella Movement in response to an electoral reform plan that would've let citizens vote for the chief executives, but only after China had approved all of the candidates.

（香港人發起了「雨傘革命」，抗議選舉制度改革計畫，此改革計畫讓原本可以自由選舉特區首長的香港人，變得要所有候選人都經過中國同意才能參選。）

◎ political opinions 政治立場

Political 是「政治的」，opinion 原來是「看法、意見」，兩個放在一起用的時候，就是我們常常聽新聞或是政客們講到的「政治立場」。

權益

◎ protest 抗議活動

這個字根據情況可以是名詞或動詞，像以下這句就是作為動詞來用：

Hundreds of demonstrators are staging a sit-in overnight to protest Hong Kong's Legislative Council.

（幾百名抗議者徹夜靜坐向香港立法會抗議。）

那當作名詞的時候又會怎麼用呢？

The demonstration follows massive protest on Sunday, where more than a million people turned out.

（大規模的抗議之後，人民在週日示威遊行，超過一百萬名人民挺身而出。）

◎ autonomy 自治、自主

這個字是名詞，而它的形容詞是 autonomous，我們常常聽到的「新疆自治區」、「內蒙古自治區」，就是跟這個字有關喔，自治區的英文可以說 autonomous regions，那影片中提到的「政治自主」就是 political autonomy。

People see the extradition bill as China's latest effort to chip away the political autonomy and freedoms.

（人民認為這次的逃犯條例可說是中國啃噬香港政治自主與自由的最新手段。）

認識了這些厲害的政治英文之後，不妨多看看各國相關新聞，了解各地媒體怎麼運用這些單字喔！

延伸閱讀

1. 政治新聞必備的英文單字

2. 看《我們與惡的距離》學新聞英文

3. 【新聞英語】讀懂時事新聞必須要會的－－犯罪英文單字

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

香港引渡一國兩制

希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。
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