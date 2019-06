會考生活英語/【娛樂篇】 夏令營

2019-06-25 10:00 聯合新聞網 實踐大學陳超明教授 編審、資深英語教師廖莉雅 編寫



★ 單字

island [ˋaɪlənd] n. 島嶼(國中基礎1200字) raincoat [ˋren͵kot] n. 雨衣(國中挑戰800字)

★ 實用字詞

1. summer camp 夏令營

2. fill out a sign-up form 填寫報名表

Benny wants to join a biking summer camp and is filling out a sign-up form.

Benny 想參加單車夏令營的活動,而他正在填寫報名表。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

分享 facebook

Let’s have fun/biking around the island/this summer!

讓我們開心/騎單車環島/今年夏天!

動手做做看:將長句分成短字詞

Please let us know if you have any questions.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. How old may Benny be?

(A) 20 years old

(B) 17 years old

(C) 10 years old

2. How long is a biking trip?

(A) Two weeks

(B) One month

(C) A summer

3. How much will Benny pay?

(A) NT$7200

(B) NT$7700

(C) NT$7300

解答:

動手做做看:將長句分成短字詞

Please let us know/if you have any questions.

請告訴我們/如果你有任何疑問。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (B) 2. (A) 3. (B)