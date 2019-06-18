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學口語英文─帥到掉渣 That's so sick！跟生病沒有關聯

2019-06-18 12:08希平方

學英文的過程中，搞懂文法、了解單字句子意思是必經之路，但是明白母語人是如何真正使用他們的語言，並且試著在生活中運用也是很重要的喔！今天就讓我們來練習這五種使用頻率高到不行的口語英文！

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◎ sick

這個字一般我們在字典上常常會看到「生病」的解釋，但是在口語英文中，卻有著另一個截然不同的意思喔！它也可以用來表示「很帥、很潮」「酷斃了！」等讚美。假如你的好朋友買了一台新車，邀請你來跟他一起試開一趟，你覺得他買的 Nissan GTR 實在太帥了！這時就可以說：

Dude, your new car is sick! （欸，你的車有夠潮！）

或是你看到某張衝浪高手、NBA 某選手灌籃照片等等，覺得英姿實在酷到不行，就可以說：

That’s so sick!（那實在是帥到掉渣了！）

現在你除了會說 cool 以外，也學會了另一種更厲害的說法囉！趕快找機會讚美別人，練習一下用法吧！

◎ pretty much

一看到 pretty「漂亮」，是不是有點被搞糊塗，覺得好像在講跟漂亮有關的事情？其實 pretty 也可以用來表達「很...」的意思喔，像是平常電影或是美劇裡會聽到的 Pretty good!「挺好的！」Pretty yummy!「滿好吃的！」那在這裡跟 much 合用，pretty much 表示「差不多」，意思有點像 almost 「幾乎」，是固定用法，例如：

She can draw pretty much anything. （她幾乎什麼東西都畫得出來。）

這句話也可以用 almost 來改寫，變成 She can draw almost anything.

再舉個例子：

The test result is pretty much what I had expected. （測驗結果跟我預期的差不多。）

◎ might as well

這句可以用來表示「不妨、乾脆...」，是很道地的用法，講出來是厲害得不得了喔！

A: Do you want to check out the other house, too? （你想不想也去看看另外一間房子？）

B: Might as well. We’re already here. （也是。既然都已經來了。）

You might as well just come with us, since you have nothing to do at home anyway.

（你乾脆就跟我們來吧，反正在家也沒事。）

◎ nail it

這個字當作名詞用的時候，有「釘子」、「指甲」的意思，而作為動詞則可以用來表示「（以釘子）固定...」。Nailed it. 字面上像是在說「固定了」，但在口語上就延伸成「搞定了」的意思。要注意的是，因為當我們在講「搞定了」的時候，通常都是指「過去做的事情」，所以都會用過去式來表達喔。

A: Hey Tyler, how did your job interview go?（嘿，Tyler，你的工作面試怎麼樣？）

B: Totally nailed it.（完全搞定。）

◎ to death

Death 是名詞「死亡」的意思，在中文裡，我們常常會說到「無聊死了」、「嚇死了」、「愛死了」等等，來凸顯自己的情緒高漲到某種境界，這種把「死」加在後面的強調詞，在英文裡其實也是同樣的用法喔！我們來看看可以怎麼用：

The meeting went on for hours. We were all bored to death!

（這會議開了好幾個小時。我們全都無聊死了！）

Let’s watch something else. This movie is scaring the children to death!

（我們看看別的吧。這部電影把小孩嚇死了！）

◎ crack up

Crack 是動詞，通常有「裂開」的意思，搭配介係詞 up 可以用來表達我們常講的「笑翻了」或是「大笑」，就像是笑得合不攏嘴，嘴巴「裂開」那樣的概念喔！我們也可以在中加插入人，表示「笑得某人合不攏嘴」，寫成 crack someone up。來看看可以怎麼用：

I absolutely love that movie! Cracks me up every single time!

（我真的超愛那部電影！每次都讓我笑翻天！）

◎ awesome

Awe 是名詞「敬畏」，有嚴肅的意味在，那 awesome 是它的形容詞，我們一般查字典大概都只會看到「令人敬畏的」、「令人驚嘆的」這類得意思，但其實在口語中，也可用來形容某人某事「很讚」、「相當好」，是個使用頻率高到不行的字，千萬要學起來喔！

You look awesome in that outfit! （你穿那套衣服非常好看！）

A: How was everything?（一切都順利嗎？）

B: It was awesome! We will be back. Thank you! （都很棒！我們會再回來的。謝謝你們！）

◎ whatchamacallit

生活中很常會因為一時忘記某個東西叫什麼，常常會以「那個什麼東西」來代稱，那在英文裡就可以用這個字喔！大家一看到它，第一個反應可能都是「怎麼好像有幾個單字中間沒有空格？」其實它正是幾個字寫在一起喔，原本正確的寫法應該是 What you may call it，唸得快一點，就會變成 whatchamacallit「那個什麼什麼」。

I need a…a whatchamacallit—you know, one of those things that you use to whisk eggs.

（我需要一個...一個那個叫什麼的－－你知道，就是用來打蛋的那個東西。）

現在你又多學會了好幾種道地口語英文，趕快找機會來練習一下他們的用法吧！

延伸閱讀

1. 字典查不到意思？這十個口語常用英文你一定要會！

2. 多益高分達人】當美國人說『幫我抓個三明治』，他真正的意思是...？

3. 超划算！一句話學兩種意思！

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