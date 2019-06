學口語英文─帥到掉渣 That's so sick!跟生病沒有關聯

學英文的過程中,搞懂文法、了解單字句子意思是必經之路,但是明白母語人是如何真正使用他們的語言,並且試著在生活中運用也是很重要的喔!今天就讓我們來練習這五種使用頻率高到不行的口語英文!

◎ sick

這個字一般我們在字典上常常會看到「生病」的解釋,但是在口語英文中,卻有著另一個截然不同的意思喔!它也可以用來表示「很帥、很潮」「酷斃了!」等讚美。假如你的好朋友買了一台新車,邀請你來跟他一起試開一趟,你覺得他買的 Nissan GTR 實在太帥了!這時就可以說:

Dude, your new car is sick! (欸,你的車有夠潮!)

或是你看到某張衝浪高手、NBA 某選手灌籃照片等等,覺得英姿實在酷到不行,就可以說:

That’s so sick!(那實在是帥到掉渣了!)

現在你除了會說 cool 以外,也學會了另一種更厲害的說法囉!趕快找機會讚美別人,練習一下用法吧!

◎ pretty much

一看到 pretty「漂亮」,是不是有點被搞糊塗,覺得好像在講跟漂亮有關的事情?其實 pretty 也可以用來表達「很...」的意思喔,像是平常電影或是美劇裡會聽到的 Pretty good!「挺好的!」Pretty yummy!「滿好吃的!」那在這裡跟 much 合用,pretty much 表示「差不多」,意思有點像 almost 「幾乎」,是固定用法,例如:

She can draw pretty much anything. (她幾乎什麼東西都畫得出來。)

這句話也可以用 almost 來改寫,變成 She can draw almost anything.

再舉個例子:

The test result is pretty much what I had expected. (測驗結果跟我預期的差不多。)

◎ might as well

這句可以用來表示「不妨、乾脆...」,是很道地的用法,講出來是厲害得不得了喔!

A: Do you want to check out the other house, too? (你想不想也去看看另外一間房子?)

B: Might as well. We’re already here. (也是。既然都已經來了。)

You might as well just come with us, since you have nothing to do at home anyway.

(你乾脆就跟我們來吧,反正在家也沒事。)

◎ nail it

這個字當作名詞用的時候,有「釘子」、「指甲」的意思,而作為動詞則可以用來表示「(以釘子)固定...」。Nailed it. 字面上像是在說「固定了」,但在口語上就延伸成「搞定了」的意思。要注意的是,因為當我們在講「搞定了」的時候,通常都是指「過去做的事情」,所以都會用過去式來表達喔。

A: Hey Tyler, how did your job interview go?(嘿,Tyler,你的工作面試怎麼樣?)

B: Totally nailed it.(完全搞定。)

◎ to death

Death 是名詞「死亡」的意思,在中文裡,我們常常會說到「無聊死了」、「嚇死了」、「愛死了」等等,來凸顯自己的情緒高漲到某種境界,這種把「死」加在後面的強調詞,在英文裡其實也是同樣的用法喔!我們來看看可以怎麼用:

The meeting went on for hours. We were all bored to death!

(這會議開了好幾個小時。我們全都無聊死了!)

Let’s watch something else. This movie is scaring the children to death!

(我們看看別的吧。這部電影把小孩嚇死了!)

◎ crack up

Crack 是動詞,通常有「裂開」的意思,搭配介係詞 up 可以用來表達我們常講的「笑翻了」或是「大笑」,就像是笑得合不攏嘴,嘴巴「裂開」那樣的概念喔!我們也可以在中加插入人,表示「笑得某人合不攏嘴」,寫成 crack someone up。來看看可以怎麼用:

I absolutely love that movie! Cracks me up every single time!

(我真的超愛那部電影!每次都讓我笑翻天!)

◎ awesome

Awe 是名詞「敬畏」,有嚴肅的意味在,那 awesome 是它的形容詞,我們一般查字典大概都只會看到「令人敬畏的」、「令人驚嘆的」這類得意思,但其實在口語中,也可用來形容某人某事「很讚」、「相當好」,是個使用頻率高到不行的字,千萬要學起來喔!

You look awesome in that outfit! (你穿那套衣服非常好看!)

A: How was everything?(一切都順利嗎?)

B: It was awesome! We will be back. Thank you! (都很棒!我們會再回來的。謝謝你們!)

◎ whatchamacallit

生活中很常會因為一時忘記某個東西叫什麼,常常會以「那個什麼東西」來代稱,那在英文裡就可以用這個字喔!大家一看到它,第一個反應可能都是「怎麼好像有幾個單字中間沒有空格?」其實它正是幾個字寫在一起喔,原本正確的寫法應該是 What you may call it,唸得快一點,就會變成 whatchamacallit「那個什麼什麼」。

I need a…a whatchamacallit—you know, one of those things that you use to whisk eggs.

(我需要一個...一個那個叫什麼的--你知道,就是用來打蛋的那個東西。)

現在你又多學會了好幾種道地口語英文,趕快找機會來練習一下他們的用法吧!

