寫作教室／旅行，閱讀移動的靈魂

2019-06-18 13:35 聯合報 聯合報寫作教室講師／何政輝撰寫



寫作教室。圖片來源／ingimage 分享 facebook

在夢裡，我又回到2011年夏日。

一個人背著背包，從廣州出發，經過西湖、福州、湄州、泉州、重慶，一場大風雪的延宕，終於抵達九寨溝。

六月，雪卻異常紛飛。故事要從離開九寨開始──

當時，民宿老闆說：「倘若不趕時間，何不去趟中渣溝？」

中渣溝，位在九寨與黃龍之間。其不像九寨已經是非常有規模的風景區，這的藏民仍是非常貧窮，偶有遊客，便以牽馬帶遊客遊覽山景。

因為時間的緣故，選擇兩小時的行程，90元人民幣。幫我牽馬的是位年邁的老太太，當下有點不知所措，竟讓老婦徒步為我牽馬。

「我們中渣溝很窮，政府想要發展我們這裡，讓我們可以牽馬賺點錢？」

「這樣一趟可以賺多少錢呢？」

「5元。」

我甚至懷疑我的耳朵，以勞力賺取如此低微的工資，其他的錢全落入馬幫手中。

風景很美，心卻有點不捨。閱讀，不只在書本文字或知識累積。一趟旅程使人的內心因為衝擊而開始自我對話，反思長久以來環境所形塑成的價值觀是否需要微調。

而風徐徐的吹著，夾雜斷斷續續的語句。

「您在念什麼？」

「平安經，我們出遠門都會為遠行的人念平安經，祈禱一路能平安。我希望你能平安。」

內心那瞬間異常的澎湃，我靜靜的聽著那段伴隨勞動喘息的誦唄，令人寧靜卻也震懾心弦。多年後回想這趟旅程，我仍難忘這個素昧平生，卻能如此真誠對待短暫相處兩小時，卻可能不會再相見的一個人。

旅行，是感性的閱讀。作為一場現代的旅行，打卡直播共享成為一種趨勢。但如果可以，暫時放下聯繫原本世界的3C裝置，進入當地人的生活方式，細細感受它的節奏。嘗試用他們的眼睛、思考看世界的運行，寬廣的視野遂能就此展開些許的維度。當下無法了解自身的感動，多年後才逐漸明白一趟旅行給我多少的養分。

「這是我們的聖壇，你看那邊就是聖山。走整天就可以到聖山。」她指向天邊，被雲層層遮掩著的山頭。

聖壇矗立在一大片的草原上，風馬旗飄飄盪盪。