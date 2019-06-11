影／看白蛇傳說學英文：我願修練千年直至遇見你

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席慕蓉有詩：「如何讓你遇見我，在我最美麗的時刻。為這，我已在佛前求了五百年。」可說是許仙與白素貞兩人的最佳註腳。白素貞修練千年，只為報答許仙的救命之恩，許仙卻聽信法海所言，讓白素貞喝下雄黃酒。而在那之後，發生了什麼事呢？一起欣賞兩人之間的動人故事吧！

不論是東方或是西方，都存在許多怪力亂神的傳說。但你是否曾經想過，我們中文習慣稱作的「妖魔鬼怪」，英文會怎麼稱呼呢？除了 ghost（鬼）跟 monster（怪物、妖怪）之外，你還知道英文中哪些妖魔鬼怪呢？今天就跟著希平方一起在英文世界來趟知性的鬼怪之旅吧！

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英文中的妖魔鬼怪

◎ evil spirit 邪靈、惡靈、魔鬼

Evil 是「邪惡」，spirit 是「鬼魂、幽靈」，所以 evil spirit 自然就是指「邪靈、惡靈、魔鬼」囉！例如：

He seems to be possessed by an evil spirit.（他似乎被鬼附身了。）

◎ demon 惡魔、魔鬼

在基督教教義中，demon 指被逐出天堂的墮落天使（fallen angel）。但一般會用 demon 代指「惡魔、魔鬼」或「邪惡、有害的事物」。例如：

He ran away in a panic like he was being chased by a demon.（他慌慌張張地跑開，就像後面有魔鬼在追他似的。）

The boy is wrestling with his inner demons.（那小男孩正在對抗他的心魔。）

◎ devil 惡魔 、魔鬼

在基督教教義中，devil 指墮落天使的首領（the chief fall angel），常用大寫 the Devil 代指。但英英字典一般定義為「惡魔、魔鬼」或「邪惡的人」。例如：

He was acting so strangely that many believed a devil had taken control of his body.（他的行為太過怪異，導致許多人認為有惡魔在控制他的身體。）

另外，devil 還有幾個常見的慣用法可以記起來，像是：

● speak of the devil：字面是「說到惡魔」，其實就是我們常說的「說人人到，說鬼鬼到」。

● the devil is in the details：就是字面上看到的「惡魔藏在細節裡」的意思。

◎ bogeyman 惡鬼、妖怪

指那些虛構的、用來嚇小孩的「惡鬼、妖怪」。例如：

The kid pulled the blankets over his head because he was afraid the bogeyman would come and get him.（那小孩把毯子蓋過頭，因為他擔心妖怪會過來抓他。）

◎ vampire 吸血鬼

除了可以用來指「吸血鬼」，也可以用來指「殘酷剝削他人的人」。例如：

They are vampires who gain happiness from the misery of others.（他們是吸血鬼，把快樂建築在他人的痛苦上。）

◎ zombie 殭屍

除了可以用來指「殭屍」，也可以用來形容「呆板、毫無生氣的人」。例如：

He complained that his students always sat in the classroom like zombies.（他抱怨他的學生總是像殭屍般地坐在教室裡。）

這些英文的妖魔鬼怪，你都記起來了嗎？下次看到時，相信就能更清楚它們代指的意思囉！

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