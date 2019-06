影/看白蛇傳說學英文:我願修練千年直至遇見你

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

席慕蓉有詩:「如何讓你遇見我,在我最美麗的時刻。為這,我已在佛前求了五百年。」可說是許仙與白素貞兩人的最佳註腳。白素貞修練千年,只為報答許仙的救命之恩,許仙卻聽信法海所言,讓白素貞喝下雄黃酒。而在那之後,發生了什麼事呢?一起欣賞兩人之間的動人故事吧!

不論是東方或是西方,都存在許多怪力亂神的傳說。但你是否曾經想過,我們中文習慣稱作的「妖魔鬼怪」,英文會怎麼稱呼呢?除了 ghost(鬼)跟 monster(怪物、妖怪)之外,你還知道英文中哪些妖魔鬼怪呢?今天就跟著希平方一起在英文世界來趟知性的鬼怪之旅吧!

分享 facebook

英文中的妖魔鬼怪

◎ evil spirit 邪靈、惡靈、魔鬼

Evil 是「邪惡」,spirit 是「鬼魂、幽靈」,所以 evil spirit 自然就是指「邪靈、惡靈、魔鬼」囉!例如:

He seems to be possessed by an evil spirit.(他似乎被鬼附身了。)

◎ demon 惡魔、魔鬼

在基督教教義中,demon 指被逐出天堂的墮落天使(fallen angel)。但一般會用 demon 代指「惡魔、魔鬼」或「邪惡、有害的事物」。例如:

He ran away in a panic like he was being chased by a demon.(他慌慌張張地跑開,就像後面有魔鬼在追他似的。)

The boy is wrestling with his inner demons.(那小男孩正在對抗他的心魔。)

◎ devil 惡魔 、魔鬼

在基督教教義中,devil 指墮落天使的首領(the chief fall angel),常用大寫 the Devil 代指。但英英字典一般定義為「惡魔、魔鬼」或「邪惡的人」。例如:

He was acting so strangely that many believed a devil had taken control of his body.(他的行為太過怪異,導致許多人認為有惡魔在控制他的身體。)

另外,devil 還有幾個常見的慣用法可以記起來,像是:

● speak of the devil:字面是「說到惡魔」,其實就是我們常說的「說人人到,說鬼鬼到」。

● the devil is in the details:就是字面上看到的「惡魔藏在細節裡」的意思。

◎ bogeyman 惡鬼、妖怪

指那些虛構的、用來嚇小孩的「惡鬼、妖怪」。例如:

The kid pulled the blankets over his head because he was afraid the bogeyman would come and get him.(那小孩把毯子蓋過頭,因為他擔心妖怪會過來抓他。)

◎ vampire 吸血鬼

除了可以用來指「吸血鬼」,也可以用來指「殘酷剝削他人的人」。例如:

They are vampires who gain happiness from the misery of others.(他們是吸血鬼,把快樂建築在他人的痛苦上。)

◎ zombie 殭屍

除了可以用來指「殭屍」,也可以用來形容「呆板、毫無生氣的人」。例如:

He complained that his students always sat in the classroom like zombies.(他抱怨他的學生總是像殭屍般地坐在教室裡。)

這些英文的妖魔鬼怪,你都記起來了嗎?下次看到時,相信就能更清楚它們代指的意思囉!

延伸閱讀

喜歡看恐怖的東西嗎?那這些形容詞你得學一學!

赤燭恐怖遊戲『還願』,英文為什麼叫 devotion?

童話故事公式大破解--奇幻角色篇

【更多學英文資源,詳見《希平方》】