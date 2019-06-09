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影／穿搭、設計配色永遠搭不好？ 你缺的可能是基本色彩概念

2019-06-09 08:48希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

繪圖、設計甚至穿搭都需要運用到色彩搭配，是不是常常想半天，該什麼顏色配什麼顏色呢？其實只要一點點色彩知識，你就會發現，配色沒有你想像的難喔！

看完影片後，相信大家對色彩也更有概念了！我們的世界色彩繽紛，除了有純粹的紅色、藍色、綠色...等，顏色也有深有淺、有暗有亮。你知道英文這些明暗深淺變化等，英文會如何形容嗎？跟著希平方一起來認識一下吧！

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形容深暗的顏色

◎ dark 深色的

Dark 有「昏暗、黑暗」的意思，後面加上顏色表示這個顏色相當接近黑色。例如：

My brother bought a dark blue suit for the interview.（我弟弟為了面試買了一套深藍色西裝。）

◎ deep 深色的

Deep 有「深、深切、低沉」的意思，後面加上顏色時，指這個顏色很深、很接近黑色。常用在覺得這個顏色看起來很吸引人的時候。例如：

I was mesmerized by the beautiful deep blue ocean.（我被那片美麗的湛藍海水給迷住了。）

◎ dull 暗的、不明亮的

Dull 有「枯燥、陰暗」的意思，也可以用來形容比較暗或不明亮的顏色。例如：

Blood in the veins is dull red in color.（靜脈的血是暗紅色的。）

形容淡淺的顏色

◎ light 淡的、淺的

Light 有「輕、薄」的意思，也可以用來形容一個顏色是淡的、淺的。例如：

They decided to paint their bedroom walls light blue.（他們決定要將臥室牆壁漆成淡藍色。）

◎ pale 很淡的、很淺的

Pale 有「白、蒼白」的意思，也可以用來表示某個顏色很淺（比 light 更淺）。例如：

Sam has beautiful pale blue eyes, just like his mother.（Sam 有雙美麗的淺藍色眼睛，就跟他媽媽一樣。）

形容鮮豔、明亮的顏色

◎ bright 鮮豔的、明亮的

Bright 除了可以用來表示「明亮的、光亮的」，也可以用來形容色彩很鮮艷、明亮。例如：

Miranda prefers bright red to dark red lipsticks.（比起深紅色，Miranda 更喜歡鮮紅色的口紅。）

◎ brilliant 鮮豔的、明亮的

Brilliant 除了可以用來表示「傑出的、才華洋溢的」，也可以用來形容鮮豔的色彩。例如：

The sun sets in the west, turning the sky brilliant orange and red.（夕陽西下，將天空染成一片明亮的橘紅色。）

◎ fluorescent 螢光的

My father usually wears a fluorescent green T-shirt when he goes jogging.（我爸通常會穿一件螢光綠的 T 恤去慢跑。）

學會這些形容詞後，下次要描述顏色時，相信就能更精準地描述出顏色的深淺或明暗囉！

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