影/穿搭、設計配色永遠搭不好? 你缺的可能是基本色彩概念

繪圖、設計甚至穿搭都需要運用到色彩搭配,是不是常常想半天,該什麼顏色配什麼顏色呢?其實只要一點點色彩知識,你就會發現,配色沒有你想像的難喔!

看完影片後,相信大家對色彩也更有概念了!我們的世界色彩繽紛,除了有純粹的紅色、藍色、綠色...等,顏色也有深有淺、有暗有亮。你知道英文這些明暗深淺變化等,英文會如何形容嗎?跟著希平方一起來認識一下吧!

形容深暗的顏色

◎ dark 深色的

Dark 有「昏暗、黑暗」的意思,後面加上顏色表示這個顏色相當接近黑色。例如:

My brother bought a dark blue suit for the interview.(我弟弟為了面試買了一套深藍色西裝。)

◎ deep 深色的

Deep 有「深、深切、低沉」的意思,後面加上顏色時,指這個顏色很深、很接近黑色。常用在覺得這個顏色看起來很吸引人的時候。例如:

I was mesmerized by the beautiful deep blue ocean.(我被那片美麗的湛藍海水給迷住了。)

◎ dull 暗的、不明亮的

Dull 有「枯燥、陰暗」的意思,也可以用來形容比較暗或不明亮的顏色。例如:

Blood in the veins is dull red in color.(靜脈的血是暗紅色的。)

形容淡淺的顏色

◎ light 淡的、淺的

Light 有「輕、薄」的意思,也可以用來形容一個顏色是淡的、淺的。例如:

They decided to paint their bedroom walls light blue.(他們決定要將臥室牆壁漆成淡藍色。)

◎ pale 很淡的、很淺的

Pale 有「白、蒼白」的意思,也可以用來表示某個顏色很淺(比 light 更淺)。例如:

Sam has beautiful pale blue eyes, just like his mother.(Sam 有雙美麗的淺藍色眼睛,就跟他媽媽一樣。)

形容鮮豔、明亮的顏色

◎ bright 鮮豔的、明亮的

Bright 除了可以用來表示「明亮的、光亮的」,也可以用來形容色彩很鮮艷、明亮。例如:

Miranda prefers bright red to dark red lipsticks.(比起深紅色,Miranda 更喜歡鮮紅色的口紅。)

◎ brilliant 鮮豔的、明亮的

Brilliant 除了可以用來表示「傑出的、才華洋溢的」,也可以用來形容鮮豔的色彩。例如:

The sun sets in the west, turning the sky brilliant orange and red.(夕陽西下,將天空染成一片明亮的橘紅色。)

◎ fluorescent 螢光的

My father usually wears a fluorescent green T-shirt when he goes jogging.(我爸通常會穿一件螢光綠的 T 恤去慢跑。)

學會這些形容詞後,下次要描述顏色時,相信就能更精準地描述出顏色的深淺或明暗囉!

