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NG 英文…歡迎來我們家玩 不能說 Welcome to visit my house.！

2019-06-09 07:57希平方

今天要跟大家討論 welcome 這個字的用法。先想一想，中文的「歡迎」你會怎麼用在句子中？「歡迎來我們家玩！」、「歡迎回來！」、「歡迎來美國！」，有的是表達「歡迎對方以後造訪某個地方」，有的則是對於到來的客人表示歡迎，但其實英文 welcome 的用法卻沒有這麼彈性喔！一起往下看吧！

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假期要到了，剛好 Amy 搬了新家，她很開心地邀請大家假日到她們家玩，跟大家說：

Welcome to visit my house.（歡迎來我們家玩。）

結果一旁的 Lizzy 提醒她這句話用錯了，各位讀者，知道哪邊說錯了嗎？

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其實只要記住一個概念就很簡單：Welcome to...（歡迎來...）這個用法只能用在當客人已經來到現場的時候，用以表示歡迎。所以如果是要邀請別人以後來自己家玩，就不能這樣用：

(X) Welcome to visit my house.

要改成這樣說：

(O) Please come by my house.（歡迎來我家。）

(O) Feel free to swing by my place this weekend.（歡迎這週末順道來我們家坐坐。）

(O) Do you want to come by my apartment to hang out over the weekend?（你想不想週末來我住的公寓一起玩？）

那還要注意另一點，Welcome to visit my house. (X) 除了時機使用錯誤之外，這句話也是不合文法的，其實並沒有 Welcome to do something. (X) 的用法喔！如果將 welcome 放在句首，當作表達歡迎的感嘆詞，to 後面就不能加上動詞。所以，客人到達後，要向他們表達歡迎之情，要這樣說：

Welcome, please come in!（歡迎，趕快進來！）

如果是要對從遠處而來的人表示歡迎可以說：

Welcome back!（歡迎回來！）

Welcome home!（歡迎回家！）

Welcome to Taiwan!（歡迎來台灣！）

Welcome to Hawaii!（歡迎來夏威夷！）

今天透徹了解 welcome 的用法，以後就不要再亂用囉！記得把上面正確的用法學起來喔！

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