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好書上線／《字形散步走在台灣》路上觀察學

2019-06-01 13:18聯合晚報 何定照

《字形散步走在台灣》作者／藤本健太郎 譯者／廖紫伶 圖／臉譜出版提供
《字形散步走在台灣》作者／藤本健太郎 譯者／廖紫伶 圖／臉譜出版提供
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日本雜誌近年常用台灣街景當封面，到底連台灣自己都常嫌的市容，為何受日本青睞？讀在日本就熱愛觀察字體的平面設計師藤本的台灣字體觀察，能讓你驚呼原來外國人眼中的台灣招牌有這等魅力。

藤本團隊在台跑遍四個城市，從夜市「西瓜汁」等常見壓克力板，讀到賽博朋克（Cyberpunk）科幻電影風；從用水鑽裝飾、俗擱有力的服裝店招牌，嗅到寶塚歌舞團氣味；連「快車肉乾」招牌字體，都讓他們看到有如特快列車的速度感。不少人老是喊著台灣招牌該拆掉重來，也許會大驚「原來我們這麼好」。

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