好讀周報／打造羅浮宮金字塔大師貝聿銘長逝 設計曾遭法國人唾棄

國際知名建築大師貝聿銘16日去世,享壽102歲。圖為貝聿銘1989年3月29日攝於他最知名作品之一的羅浮宮玻璃金字塔前。(美聯社) 分享 facebook

文╱陳韻涵

打造羅浮宮玻璃金字塔的「現代主義建築最後大師」貝聿銘(I.M. Pei)15日在紐約溘然長逝,享嵩壽102歲。華裔美籍的貝聿銘擅長以優雅線條和幾何造型,運用光在空間的變化,改造各都市天際景觀;他的作品精鍊,蘊含當地文化,展現建築風格,呼應且融入四周景物。

貝聿銘1917年生在中國大陸廣州富裕的銀行家族,18歲時留學美國,先在賓州大學攻讀建築,後轉到麻省理工學院(MIT)並於1940年取得建築學士學位,1946年取得哈佛大學建築碩士學位,1954年成為美國公民。

貝聿銘在高樓大廈設計方面嶄露頭角,1948年在紐約房地產開發商查肯多夫的公司「齊氏威奈」設計住宅,都市規畫經驗為貝聿銘天馬行空的構思和野心奠定務實基礎。1955年,貝聿銘與「齊氏威奈」的團隊另立「貝聿銘建築師事務所」,事業逐漸起飛。

受建築大師路易斯康影響,貝聿銘的作品可看到康恩對光線、質樸線條和形狀的喜愛,特別著重光線與空間的互動。他曾寫道,「建築的本質是形狀和空間,而『光』是建築設計最關鍵的元素,可能比任何事都重要,科技和材質反倒是其次。」

他擅長用鋼材、混凝土、玻璃與石材,以強烈的幾何形狀和壯闊的空間為各地景色增添優雅。他畢生創造不懈,直到90歲都還在創作以公共與文教建築為主的現代主義建築,囊括博物館、圖書館、文化中心、摩天大樓和豪華飯店、學校、醫院、市政建築和住宅等。

他的作品包括美國波士頓的甘迺迪總統圖書館和博物館、克里夫蘭的搖滾樂名人堂和博物館、華府國家美術館東廂的簡潔幾何線條、國家大氣研究中心的鑿刻塔樓、澳門科學中心,以及大陸、日本、盧森堡和卡達等地的博物館、台中東海大學的路思義教堂、紐約四季大飯店、新加坡和多倫多的辦公大樓等。

貝聿銘職業生涯屢獲建築界榮譽,包括建築界最高榮譽「普利茲克獎」、美國建築師協會金質獎章和英國皇家建築師協會金質獎章等。

貝聿銘費心探索每一個建案,深入研究其用途及周遭環境。他認為建築是一種藝術,且相信建築的影響力。

貝聿銘說:「在單一層面上,我的目標很簡單,讓人們愉悅地在空間中走動,但我也認為,建築可以達到一種標準,它會影響人們想為生活做更多事,這是我覺得最有趣的挑戰。」

美國科羅拉多州圓市的「國家大氣研究中心」1967年落成,占地約7024坪的園區內有實驗室、辦公室、平台和停車場,紅磚色建築融入綿延的落磯山脈。

在設計這個中心時,貝聿銘沉浸在有助構思的文化中,克服內向本性與客戶建立密切關係。他與該中心創辦人常帶著睡袋和飲料,上山感受當地風土,並根據印第安人的懸崖居所,設計出連串四方的高塔型建築。

幾十年後,他領取普利茲克獎時說:「建築師最重要的就是尋找當地特有的靈魂,因為任何建築物都不能單獨存在。」

貝聿銘參訪全球各地的伊斯蘭建築,設計出卡達杜哈的「伊斯蘭藝術博物館」。他最初拒絕設計俄亥俄州「搖滾樂名人堂」的機會,但他參加滾石唱片在各地舉辦的搖滾音樂會後改變心意,開始鑽研搖滾樂的根源並設計出形狀截然不同的博物館,並以透明的帳篷建築象徵「如音樂般開闊」的創造力。

曾與他共事的建築師裴德森說,貝聿鉻的作品精髓在於表現當地特色,與四周景物融合。

羅浮宮的玻璃金字塔是貝聿銘最知名的設計之一,但這個前衛設計當年遭法國人唾棄。

1981年,法國總統密特朗欽點貝聿銘合作,整修當時法國人公認「過時的」羅浮宮。貝聿銘1984年提出設計圖,拿破崙中庭的玻璃金字塔招致批評。許多法國人反對他改變曾為中世紀堡壘和皇宮的文化象徵,甚至將玻璃金字塔比作埃及墳塚。貝聿銘當時表示,石頭金字塔為死人而建,玻璃金字塔為活人而造,後者是時代的表徵,與羅浮宮代表的過去對話。

在密特朗力挺之下,玻璃金字塔1989年竣工,向眾人昭告它是羅浮宮的入口,且成為巴黎最熱門的打卡景點之一。

別愁錯失的機會,開始尋找新契機。

Stop worrying about missed opportunities and start looking for new ones.

偉大的藝術要有傑出的客戶。

Great artists need great clients.

生活即建築,建築反映人生。

Life is architecture and architecture is the mirror of life.

成功是已解決問題的累積。

Success is a collection of problems solved.

設計是你必須親自動手的事。

Design is something you have to put your hand to.

永恆建築必有其根源。

A lasting architecture has to have roots.

成就最好,毋須原創。

Be the best, not necessarily the original.

若不知為何而設計,就無法捍衛你的作品。

You cannot defend your design without knowing what you're designing for.

現代建築必須成為演化的一部分,而非變革的過程。

Modern architecture needed to be part of an evolutionary, not a revolutionary process.

我相信建築是實用藝術,要成就藝術得以需要為根本。

I believe that architecture is a pragmatic art. To become art it must be built on a foundation of necessity.

建築並非個人行為。你必須考慮到客戶,唯有這樣才能創造偉大的建築,不能抽象地工作。

It is not an individual act, architecture. You have to consider your client. Only out of that can you produce great architecture. You cannot work in the abstract.