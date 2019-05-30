好讀周報／打造羅浮宮金字塔大師貝聿銘長逝 設計曾遭法國人唾棄

國際知名建築大師貝聿銘16日去世，享壽102歲。圖為貝聿銘1989年3月29日攝於他最知名作品之一的羅浮宮玻璃金字塔前。（美聯社） 分享 facebook

文╱陳韻涵

打造羅浮宮玻璃金字塔的「現代主義建築最後大師」貝聿銘（I.M. Pei）15日在紐約溘然長逝，享嵩壽102歲。華裔美籍的貝聿銘擅長以優雅線條和幾何造型，運用光在空間的變化，改造各都市天際景觀；他的作品精鍊，蘊含當地文化，展現建築風格，呼應且融入四周景物。

出生廣州銀行家族

貝聿銘1917年生在中國大陸廣州富裕的銀行家族，18歲時留學美國，先在賓州大學攻讀建築，後轉到麻省理工學院（MIT）並於1940年取得建築學士學位，1946年取得哈佛大學建築碩士學位，1954年成為美國公民。

貝聿銘在高樓大廈設計方面嶄露頭角，1948年在紐約房地產開發商查肯多夫的公司「齊氏威奈」設計住宅，都市規畫經驗為貝聿銘天馬行空的構思和野心奠定務實基礎。1955年，貝聿銘與「齊氏威奈」的團隊另立「貝聿銘建築師事務所」，事業逐漸起飛。

著重光線空間互動

受建築大師路易斯康影響，貝聿銘的作品可看到康恩對光線、質樸線條和形狀的喜愛，特別著重光線與空間的互動。他曾寫道，「建築的本質是形狀和空間，而『光』是建築設計最關鍵的元素，可能比任何事都重要，科技和材質反倒是其次。」

90歲還在蓋圖書館

他擅長用鋼材、混凝土、玻璃與石材，以強烈的幾何形狀和壯闊的空間為各地景色增添優雅。他畢生創造不懈，直到90歲都還在創作以公共與文教建築為主的現代主義建築，囊括博物館、圖書館、文化中心、摩天大樓和豪華飯店、學校、醫院、市政建築和住宅等。

他的作品包括美國波士頓的甘迺迪總統圖書館和博物館、克里夫蘭的搖滾樂名人堂和博物館、華府國家美術館東廂的簡潔幾何線條、國家大氣研究中心的鑿刻塔樓、澳門科學中心，以及大陸、日本、盧森堡和卡達等地的博物館、台中東海大學的路思義教堂、紐約四季大飯店、新加坡和多倫多的辦公大樓等。

貝聿銘職業生涯屢獲建築界榮譽，包括建築界最高榮譽「普利茲克獎」、美國建築師協會金質獎章和英國皇家建築師協會金質獎章等。

他的作風

帶著睡袋飲料上山 找尋當地特有靈魂

貝聿銘費心探索每一個建案，深入研究其用途及周遭環境。他認為建築是一種藝術，且相信建築的影響力。

貝聿銘說：「在單一層面上，我的目標很簡單，讓人們愉悅地在空間中走動，但我也認為，建築可以達到一種標準，它會影響人們想為生活做更多事，這是我覺得最有趣的挑戰。」

美國科羅拉多州圓市的「國家大氣研究中心」1967年落成，占地約7024坪的園區內有實驗室、辦公室、平台和停車場，紅磚色建築融入綿延的落磯山脈。

在設計這個中心時，貝聿銘沉浸在有助構思的文化中，克服內向本性與客戶建立密切關係。他與該中心創辦人常帶著睡袋和飲料，上山感受當地風土，並根據印第安人的懸崖居所，設計出連串四方的高塔型建築。

幾十年後，他領取普利茲克獎時說：「建築師最重要的就是尋找當地特有的靈魂，因為任何建築物都不能單獨存在。」

貝聿銘參訪全球各地的伊斯蘭建築，設計出卡達杜哈的「伊斯蘭藝術博物館」。他最初拒絕設計俄亥俄州「搖滾樂名人堂」的機會，但他參加滾石唱片在各地舉辦的搖滾音樂會後改變心意，開始鑽研搖滾樂的根源並設計出形狀截然不同的博物館，並以透明的帳篷建築象徵「如音樂般開闊」的創造力。

曾與他共事的建築師裴德森說，貝聿鉻的作品精髓在於表現當地特色，與四周景物融合。

他的軼事

羅浮宮玻璃金字塔 當年遭法國人唾棄

羅浮宮的玻璃金字塔是貝聿銘最知名的設計之一，但這個前衛設計當年遭法國人唾棄。

1981年，法國總統密特朗欽點貝聿銘合作，整修當時法國人公認「過時的」羅浮宮。貝聿銘1984年提出設計圖，拿破崙中庭的玻璃金字塔招致批評。許多法國人反對他改變曾為中世紀堡壘和皇宮的文化象徵，甚至將玻璃金字塔比作埃及墳塚。貝聿銘當時表示，石頭金字塔為死人而建，玻璃金字塔為活人而造，後者是時代的表徵，與羅浮宮代表的過去對話。

在密特朗力挺之下，玻璃金字塔1989年竣工，向眾人昭告它是羅浮宮的入口，且成為巴黎最熱門的打卡景點之一。

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