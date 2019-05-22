影／紅髮艾德、CP查理都來！ 大咖合唱神曲：我們愛地球
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近年來地球上的人們不斷製造垃圾、污染環境，全球氣候變遷的問題日趨嚴重，使得環保意識抬頭，越來越多人注意到愛護地球的重要性。喜劇饒舌歌手 Lil Dicky 更特地為此寫了一首歌，希望人們能夠正視這個問題。我們趕快來欣賞這首具有警示意味，卻又創意十足的歌曲吧！
我們美麗的地球有著其他星球都沒有的寶貝－－海洋。那佔了地表百分之七十的三大海洋，英文怎麼說？
◎ Pacific Ocean 太平洋
Pacific 的意思是「和平、祥和的」，記得，在英文中，只要是名字、地名、專有名稱等等，都要將第一個字母大寫喔。
The Pacific Ocean is in the east of Asia and west of North and South America.
（太平洋位在亞洲東部以及北美與南美洲西部。）
◎ Atlantic Ocean 大西洋
Atlantic 一般指是「美國東岸的」，那我們可以想「美國東岸的海洋」，就是「大西洋」；位在美國東岸紐澤西州的「大西洋城」就是 Atlantic City。因為都是專有名詞，所以也要將第一個字母作為大寫。
The Atlantic Ocean is the second largest of the world's oceans.
（大西洋是世界上第二大的海洋。）
◎ Indian Ocean 印度洋
Indian 可以用來表示「印度的」，古代歐洲航海家在東行尋找印度時，都在這片海洋上航行，所以又稱為印度洋。
Sri Lanka is known as the pearl of the Indian Ocean.
（斯里蘭卡被稱作印度洋的珍珠。）
有沒有發現上面例句中，海洋前面都有定冠詞 the 呢？但專有名詞前不是不應該有冠詞嗎？這時候就得扭轉一下這樣的觀念囉，可以參考以下專欄：
另外，既然學會了三大洋的英文名稱，當然也要認識一下「七大洲」囉！
◎ Asia 亞洲
◎ Africa 非洲
◎ Antarctica 南極洲
◎ Europe 歐洲
◎ North America 北美洲
◎ South America 南美洲
◎ Oceania 大洋洲
另外，這些七大「洲」的英文，又可以怎麼說呢？其實很簡單，就是一個字 continent！
學英文不僅僅只是應付考試，也是為了提高自己的世界觀，增加自己在這美麗地球村的全球公民意識喔！
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