影/紅髮艾德、CP查理都來! 大咖合唱神曲:我們愛地球

近年來地球上的人們不斷製造垃圾、污染環境,全球氣候變遷的問題日趨嚴重,使得環保意識抬頭,越來越多人注意到愛護地球的重要性。喜劇饒舌歌手 Lil Dicky 更特地為此寫了一首歌,希望人們能夠正視這個問題。我們趕快來欣賞這首具有警示意味,卻又創意十足的歌曲吧!

我們美麗的地球有著其他星球都沒有的寶貝--海洋。那佔了地表百分之七十的三大海洋,英文怎麼說?

◎ Pacific Ocean 太平洋

Pacific 的意思是「和平、祥和的」,記得,在英文中,只要是名字、地名、專有名稱等等,都要將第一個字母大寫喔。

The Pacific Ocean is in the east of Asia and west of North and South America.

(太平洋位在亞洲東部以及北美與南美洲西部。)

◎ Atlantic Ocean 大西洋

Atlantic 一般指是「美國東岸的」,那我們可以想「美國東岸的海洋」,就是「大西洋」;位在美國東岸紐澤西州的「大西洋城」就是 Atlantic City。因為都是專有名詞,所以也要將第一個字母作為大寫。

The Atlantic Ocean is the second largest of the world's oceans.

(大西洋是世界上第二大的海洋。)

◎ Indian Ocean 印度洋

Indian 可以用來表示「印度的」,古代歐洲航海家在東行尋找印度時,都在這片海洋上航行,所以又稱為印度洋。

Sri Lanka is known as the pearl of the Indian Ocean.

(斯里蘭卡被稱作印度洋的珍珠。)

有沒有發現上面例句中,海洋前面都有定冠詞 the 呢?但專有名詞前不是不應該有冠詞嗎?這時候就得扭轉一下這樣的觀念囉,可以參考以下專欄:

【老師救救我】這些專有名詞前該不該加定冠詞?

另外,既然學會了三大洋的英文名稱,當然也要認識一下「七大洲」囉!

◎ Asia 亞洲 ◎ Africa 非洲 ◎ Antarctica 南極洲 ◎ Europe 歐洲 ◎ North America 北美洲 ◎ South America 南美洲 ◎ Oceania 大洋洲

另外,這些七大「洲」的英文,又可以怎麼說呢?其實很簡單,就是一個字 continent!

學英文不僅僅只是應付考試,也是為了提高自己的世界觀,增加自己在這美麗地球村的全球公民意識喔!

