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徐乃麟大動作澄清詐欺案 記者會上卻遭對方「突襲」

影／紅髮艾德、CP查理都來！ 大咖合唱神曲：我們愛地球

2019-05-22 16:05希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

近年來地球上的人們不斷製造垃圾、污染環境，全球氣候變遷的問題日趨嚴重，使得環保意識抬頭，越來越多人注意到愛護地球的重要性。喜劇饒舌歌手 Lil Dicky 更特地為此寫了一首歌，希望人們能夠正視這個問題。我們趕快來欣賞這首具有警示意味，卻又創意十足的歌曲吧！

我們美麗的地球有著其他星球都沒有的寶貝－－海洋。那佔了地表百分之七十的三大海洋，英文怎麼說？

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◎ Pacific Ocean 太平洋

Pacific 的意思是「和平、祥和的」，記得，在英文中，只要是名字、地名、專有名稱等等，都要將第一個字母大寫喔。

The Pacific Ocean is in the east of Asia and west of North and South America.

（太平洋位在亞洲東部以及北美與南美洲西部。）

◎ Atlantic Ocean 大西洋

Atlantic 一般指是「美國東岸的」，那我們可以想「美國東岸的海洋」，就是「大西洋」；位在美國東岸紐澤西州的「大西洋城」就是 Atlantic City。因為都是專有名詞，所以也要將第一個字母作為大寫。

The Atlantic Ocean is the second largest of the world's oceans.

（大西洋是世界上第二大的海洋。）

◎ Indian Ocean 印度

Indian 可以用來表示「印度的」，古代歐洲航海家在東行尋找印度時，都在這片海洋上航行，所以又稱為印度洋。

Sri Lanka is known as the pearl of the Indian Ocean.

（斯里蘭卡被稱作印度洋的珍珠。）

有沒有發現上面例句中，海洋前面都有定冠詞 the 呢？但專有名詞前不是不應該有冠詞嗎？這時候就得扭轉一下這樣的觀念囉，可以參考以下專欄：

【老師救救我】這些專有名詞前該不該加定冠詞？

另外，既然學會了三大洋的英文名稱，當然也要認識一下「七大洲」囉！

◎ Asia 亞洲

◎ Africa 非洲

◎ Antarctica 南極洲

◎ Europe 歐洲

◎ North America 北美洲

◎ South America 南美洲

◎ Oceania 大洋洲

另外，這些七大「洲」的英文，又可以怎麼說呢？其實很簡單，就是一個字 continent！

學英文不僅僅只是應付考試，也是為了提高自己的世界觀，增加自己在這美麗地球村的全球公民意識喔！

延伸閱讀

各大考試必備的環保主題，這些單字你都認識嗎？

conserve、preserve、reserve，中文傻傻分不清？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

印度氣候變遷

希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。

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