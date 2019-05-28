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專訪／王金平：台灣有2大危機 我當總統才能解決

無差別殺人、媒體自律 看《我們與惡的距離》學英文

2019-05-28 15:13希平方

我們與惡的距離。圖／公視提供
我們與惡的距離。圖／公視提供
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前陣子掀起一波熱潮的台劇《我們與惡的距離》你看了嗎？不只各個演員的演技大爆發，劇本本身也充滿值得探討與省思的地方，而且各個角色都有不同的難題，看他們這樣彼此拉扯，小編著實每集都被紮實地衝擊一波。真的是好劇必須推啊！

劇本故事從無差別殺人展開，講到「媒體自律」、「私刑正義」、「程序正義」...等等，這些議題不只台灣會討論，國外的新聞也不時會有相關報導或是辯論喔，跟著我們一起往下看下去，一起學會這些議題應該怎麼用英文說吧！

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以下我們用劇裡各個角色來區分，看看他們各自呈現什麼議題。

宋喬安

喬安既是一件隨機殺人案件的受害者家屬，同時也是一位媒體人，而她究竟應該以收視率為優先考量，還是盡到媒體自律的義務，力求公正不偏頗、真實的報導？

◎ 隨機殺人 random killing

Random 這個字是「隨機的、任意的」的意思，把它跟 killing 放一起變成名詞詞組 random killing 之後，表示「隨機殺人」。

例句：The police is still investigating the random killing that happened this morning.（警方仍在調查今早發生的隨機殺人案件。）

除了「隨機殺人」以外，新聞上會看到的「隨機攻擊」則是 random attack。

◎ 媒體自律 self-regulation of the media

Regulation 本身有「管理」的意思，跟 self 這個表示「自我」的字形成複合字之後，self-regulation 就表示「自我管理」，而 self-regulation in media 字面上指「媒體自我管理」，其實意思就是「媒體自律」。

例句：More and more people now believe self-regulation of the media is necessary.（現在有越來越多人認為媒體自律是必要的。）

應思聰

接受精神檢查過後，思聰被診斷為思覺失調症的患者。未來，他將面臨怎樣的困難？

◎ 精神檢查 mental health evaluation / assessment

Mental health 指的是「精神健康狀態」；evaluation 跟 assessment 則是「評估」的意思，所以 mental health evaluation / assessment 就表示「精神檢查」。

例句：If he had had a mental health assessment, this tragedy could have been prevented.（要是他那時有接受精神檢查，這起悲劇就可以被避免了。）

◎ 思覺失調症 schizophrenia

Schizophrenia 這個字是醫學用字，所以看起來很複雜，但我們也可以用拆字的方式來分深入解析這個字喔，schizo- 字首有「分裂」的意思，-phrenia 則表示「心理上失調情況」，所以整個 schizophrenia 意思就是「思覺失調症」的意思喔。

王赦

即使不被大眾、甚至妻子理解，王赦還是接下了李曉明及陳昌的案子，為他們仍該有的基本人權努力，這些權力其中之一就是－－正當程序，但所謂「正當程序」究竟是什麼意思？

◎ 正當程序 due process

Due 這個字除了常見的「到期的」的意思以外，它還有「應當的、正當的」的意思。Due process 定義上指的是：a requirement that legal matters be resolved according to established rules and principles, and that individuals be treated fairly.（法律上事務需依照已建立的法條規則與原則來處理，且每個個體都需要被平等對待。）

例句：Due process ensures that everyone is treated fairly.（正當程序確保了每個人都能被公平對待。）

補充：我們常看到 sin 跟 crime 這些字似乎都解釋為「罪」，但這些字之間有什麼差別呢？以下為各位整理：

◎ crime 罪、犯罪活動

可以廣義的指「違法行為」，也可以指一般觀念所認為「不能接受的行為」。

The accused said that he didn’t commit the crimes.（被告說他沒有犯下這些罪行。）

It’s a crime to waste a beautiful day doing nothing.（這麼好的天氣卻沒做點什麼事情，太浪費了。）

◎ sin（違反道德或是宗教的）罪、罪過

英文字典的解釋為 the offence of breaking, or the breaking of, a religious or moral law（因違反宗教或道德規範而產生的冒犯），可以看到重點是在「宗教或道德」喔，像是大家可能有在電影或影集看過這樣的告解：

Forgive me, Father, for I have sinned.（請饒恕我吧，神父，因為我有罪。）

◎ guilt 犯罪的事實、有罪

根據英文字典，guilt 其中一個意思是 the fact of having done something wrong or committed a crime（做了什麼錯事或是犯下什麼罪的事實），所以 crime 是犯了「某某罪」，而 guilt 則是指犯了罪的「事實」。

Faced with all the evidence, the suspect finally admitted guilt.（所有罪證攤在面前，嫌疑犯終於認罪。）

◎ misdemeanor 輕罪、不檢點的行為

這個字可以跟 felony（重罪）相比較，以美國來說，misdemeanor 是指判處一年以下監禁的輕罪，例如：petty theft（偷竊）、prostitution（性交易）...等，而 felony 例子則例如 murder（謀殺）、tax evasion（逃稅）...等。

《我們與惡的距離》真的是近幾年以來不論劇本精細度、演員演技都在水準之上的戲劇，非常推薦大家有空可以去看看、並跟著一起思考喔！

延伸閱讀

看美劇不再霧煞煞！犯罪影集常見英文單字

【新聞英語】讀懂時事新聞必須要會的－－犯罪英文單字

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

殺人思覺失調症

希平方

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