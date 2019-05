無差別殺人、媒體自律 看《我們與惡的距離》學英文

前陣子掀起一波熱潮的台劇《我們與惡的距離》你看了嗎?不只各個演員的演技大爆發,劇本本身也充滿值得探討與省思的地方,而且各個角色都有不同的難題,看他們這樣彼此拉扯,小編著實每集都被紮實地衝擊一波。真的是好劇必須推啊!

劇本故事從無差別殺人展開,講到「媒體自律」、「私刑正義」、「程序正義」...等等,這些議題不只台灣會討論,國外的新聞也不時會有相關報導或是辯論喔,跟著我們一起往下看下去,一起學會這些議題應該怎麼用英文說吧!

以下我們用劇裡各個角色來區分,看看他們各自呈現什麼議題。

宋喬安

喬安既是一件隨機殺人案件的受害者家屬,同時也是一位媒體人,而她究竟應該以收視率為優先考量,還是盡到媒體自律的義務,力求公正不偏頗、真實的報導?

◎ 隨機殺人 random killing

Random 這個字是「隨機的、任意的」的意思,把它跟 killing 放一起變成名詞詞組 random killing 之後,表示「隨機殺人」。

例句:The police is still investigating the random killing that happened this morning.(警方仍在調查今早發生的隨機殺人案件。)

除了「隨機殺人」以外,新聞上會看到的「隨機攻擊」則是 random attack。

◎ 媒體自律 self-regulation of the media

Regulation 本身有「管理」的意思,跟 self 這個表示「自我」的字形成複合字之後,self-regulation 就表示「自我管理」,而 self-regulation in media 字面上指「媒體自我管理」,其實意思就是「媒體自律」。

例句:More and more people now believe self-regulation of the media is necessary.(現在有越來越多人認為媒體自律是必要的。)

應思聰

接受精神檢查過後,思聰被診斷為思覺失調症的患者。未來,他將面臨怎樣的困難?

◎ 精神檢查 mental health evaluation / assessment

Mental health 指的是「精神健康狀態」;evaluation 跟 assessment 則是「評估」的意思,所以 mental health evaluation / assessment 就表示「精神檢查」。

例句:If he had had a mental health assessment, this tragedy could have been prevented.(要是他那時有接受精神檢查,這起悲劇就可以被避免了。)

◎ 思覺失調症 schizophrenia

Schizophrenia 這個字是醫學用字,所以看起來很複雜,但我們也可以用拆字的方式來分深入解析這個字喔,schizo- 字首有「分裂」的意思,-phrenia 則表示「心理上失調情況」,所以整個 schizophrenia 意思就是「思覺失調症」的意思喔。

王赦

即使不被大眾、甚至妻子理解,王赦還是接下了李曉明及陳昌的案子,為他們仍該有的基本人權努力,這些權力其中之一就是--正當程序,但所謂「正當程序」究竟是什麼意思?

◎ 正當程序 due process

Due 這個字除了常見的「到期的」的意思以外,它還有「應當的、正當的」的意思。Due process 定義上指的是:a requirement that legal matters be resolved according to established rules and principles, and that individuals be treated fairly.(法律上事務需依照已建立的法條規則與原則來處理,且每個個體都需要被平等對待。)

例句:Due process ensures that everyone is treated fairly.(正當程序確保了每個人都能被公平對待。)

補充:我們常看到 sin 跟 crime 這些字似乎都解釋為「罪」,但這些字之間有什麼差別呢?以下為各位整理:

◎ crime 罪、犯罪活動

可以廣義的指「違法行為」,也可以指一般觀念所認為「不能接受的行為」。

The accused said that he didn’t commit the crimes.(被告說他沒有犯下這些罪行。)

It’s a crime to waste a beautiful day doing nothing.(這麼好的天氣卻沒做點什麼事情,太浪費了。)

◎ sin(違反道德或是宗教的)罪、罪過

英文字典的解釋為 the offence of breaking, or the breaking of, a religious or moral law(因違反宗教或道德規範而產生的冒犯),可以看到重點是在「宗教或道德」喔,像是大家可能有在電影或影集看過這樣的告解:

Forgive me, Father, for I have sinned.(請饒恕我吧,神父,因為我有罪。)

◎ guilt 犯罪的事實、有罪

根據英文字典,guilt 其中一個意思是 the fact of having done something wrong or committed a crime(做了什麼錯事或是犯下什麼罪的事實),所以 crime 是犯了「某某罪」,而 guilt 則是指犯了罪的「事實」。

Faced with all the evidence, the suspect finally admitted guilt.(所有罪證攤在面前,嫌疑犯終於認罪。)

◎ misdemeanor 輕罪、不檢點的行為

這個字可以跟 felony(重罪)相比較,以美國來說,misdemeanor 是指判處一年以下監禁的輕罪,例如:petty theft(偷竊)、prostitution(性交易)...等,而 felony 例子則例如 murder(謀殺)、tax evasion(逃稅)...等。

《我們與惡的距離》真的是近幾年以來不論劇本精細度、演員演技都在水準之上的戲劇,非常推薦大家有空可以去看看、並跟著一起思考喔!

