國際小學堂／下周歐洲議會選舉 形同英脫歐二次公投

2019-05-16 23:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ／報導



一名示威者在法國史特拉斯堡歐洲議會總部外揮舞歐盟旗。 （路透） 分享 facebook

歐洲議會選舉定五月廿三日到廿六日舉行，將選出七百五十一名議員，代表歐盟廿八個成員國共五億人民。許多人認為歐盟是個複雜難懂的技術官僚機構，早已不指望它改善人民生活，不過由於英國即將脫歐和民族主義民粹勢力崛起，這次選舉對歐盟未來相當重要。

歐盟立法機關之一 每五年改選

歐洲議會跟一般國家議會不同，無權提出法案，也不能獨自通過法案和預算案，須與「歐盟部長理事會」一起審議並通過「歐盟執委會」提出的法案和預算案。

歐洲議會的權力原本非常有限，隨著歐盟發展和成員國承擔更多責任，歐洲議會跟歐盟部長理事會一起成為歐盟立法機關。

歐洲議會每五年改選一次，成員國各自舉辦選舉。在歐洲議會定下的四天範圍內，成員國可自行指定哪一天為投票日，最早廿三日，英國和荷蘭今年選在這一天投票，最晚廿六日，大部分成員國會在這一天投票。通常最低投票年齡為十八歲。

各國席次看人口占比 德國最多

目前歐洲議會有七百五十一席，但在英國脫歐後，將減為七百零五席。各成員國席次依人口占比而定，最少的是馬爾他和盧森堡的六席，最多的是德國的九十六席。

歐洲議員選舉採比例代表制，如果一個黨在本國得票率為兩成，就能贏得該國在歐洲議會分配席位的兩成，不過，一個黨的國內得票率最少要百分之五，才能進入歐洲議會。

法國東部史特拉斯堡是歐洲議會總部所在地，每個月都會在此召開為期約一周的全會。 （美聯社） 分享 facebook

歐洲議會有八個黨團，議員可自由加入。只要有七個國家共廿五名歐洲議員，就能組成黨團。兩大黨團分別是中間偏右「歐洲人民黨黨團」和中間偏左「社會主義者和民主人士進步聯盟」，第三大則是右翼、反對歐洲統合的「歐洲保守派和改革主義者」。

目前歐洲議會議長是義大利籍塔亞尼，屬於歐洲人民黨黨團。

為何今年選舉特別重要？

這次選舉受到重視的原因有二，第一是這場選舉在英國即將脫歐時舉行，這是首次有成員國要脫歐。比利時布魯塞爾自由大學歐洲研究教授亞曼丁．克雷史皮說：「歐盟的存續受到考驗，有種急迫感。」

第二是反對歐洲統合的勢力料將崛起。巴黎高等政治學院歐洲研究教授卡恩說：「疑歐政黨反對歐盟，想進入其中改變它。」倫敦政治經濟學院研究員瓦利說：「這些政黨將為歐盟內部未來五年的討論定調。選舉結果揭曉時，我們會知道歐盟將在重要議題上朝哪個方向移動，包括規範科技巨頭、對中國的態度和移民政策。」

英國參選 恐癱瘓歐盟運作？

英國原定三月廿九日脫歐，結果沒有，歐盟後來決定，如果英國無法在五月廿二日前脫歐，就該參加歐洲議會選舉。克雷史皮說：「在英國，歐洲議會選舉將形同第二次脫歐公投。」

直到英國脫歐前，英國在歐洲議會仍有七十三席議員，包括脫歐派大將法拉吉，他是歐洲議會「歐洲自由與直接民主」黨團主席。瓦利擔心，英國參加選舉會使英國「一腳在內、一腳在外」，很可能癱瘓本已脆弱的歐盟機構運作。