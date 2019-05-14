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影／權力遊戲迷照過來 劇情太複雜？歡迎撥打「權力熱線」

2019-05-14 14:50希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

最近火紅的 HBO 影集《權力遊戲》進入到最後一季，每位粉絲都迫不及待想要知道故事最後會如何發展。但是相信不少半路入坑的人都難免對劇情或是角色有些疑問，畢竟這部影集也是有十年歷程，可能前面有些發生的事情都忘了不少。今天就來撥打「權力熱線」，讓專業客服為你一一解答

不論我們在看電影、影集，或是閱讀小說的時候，遇到情節緊湊的部分都會讓心情格外興奮，好奇接下來會如何發展。如果這時有人突然洩漏了劇情，肯定讓人火冒三丈！像這樣「透漏劇情，破梗」、「爆雷」的行為，英文可以怎麼說？

分享

◎ spoil

當有熱門電視劇或電影上檔時，許多人都會忍不住「透露劇情」。這種討人厭的行為用英文來講就可以用 spoil 這個動詞。其實 spoil 原意是「腐敗、破壞」，用在這種情況下，就被延伸為「劇透」或是「破梗」。

I haven’t seen the movie yet! Don’t spoil it for me!

（我還沒看過這部電影！不要破梗！）

A: Oh, speaking of Game of Thrones. Guess what happened to one of the dragons! He...

（噢，說到《權力遊戲》。你猜其中一隻龍怎麼了！他...）

B: Don’t spoil it! Don’t tell me anything!

（不要透漏劇情！不要告訴我任何事情！）

◎ spoiler

這樣透漏劇情的行為作為名詞，或是到處宣揚劇情的人、報章雜誌、或是電視台、廣播節目訪談等等，英文可以說 spoiler。

No spoilers! I haven’t seen the movie yet.

（不要爆雷。我還沒看過那部電影。）

If you are going to watch this talk show, expect some spoilers about the film.

（如果你要看這部脫口秀，就要有電影被破梗的心理準備。）

◎ Spoiler alert / spoiler warning

現在大眾媒體都還算好心，在把劇情「不小心」講出來之前，都會先來個預告，提示觀眾，如果不想要先知道劇情如何發展，可以先轉台、跳過、或是關靜音。那「警告」的英文是 alert 或是 warning，「劇透警告」、「防雷」就可以說 Spoiler alert! 或是 Spoiler warning!

延伸閱讀

常見客服用語－－『請稍候』、『感謝您來電』英文怎麼說？

電影英文——『票房冠軍』、『票房毒藥』英文怎麼說？

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電影解答希平方

希平方

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