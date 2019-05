影/權力遊戲迷照過來 劇情太複雜?歡迎撥打「權力熱線」

(影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器,方能觀賞最佳內容)

最近火紅的 HBO 影集《權力遊戲》進入到最後一季,每位粉絲都迫不及待想要知道故事最後會如何發展。但是相信不少半路入坑的人都難免對劇情或是角色有些疑問,畢竟這部影集也是有十年歷程,可能前面有些發生的事情都忘了不少。今天就來撥打「權力熱線」,讓專業客服為你一一解答!

不論我們在看電影、影集,或是閱讀小說的時候,遇到情節緊湊的部分都會讓心情格外興奮,好奇接下來會如何發展。如果這時有人突然洩漏了劇情,肯定讓人火冒三丈!像這樣「透漏劇情,破梗」、「爆雷」的行為,英文可以怎麼說?

分享 facebook

◎ spoil

當有熱門電視劇或電影上檔時,許多人都會忍不住「透露劇情」。這種討人厭的行為用英文來講就可以用 spoil 這個動詞。其實 spoil 原意是「腐敗、破壞」,用在這種情況下,就被延伸為「劇透」或是「破梗」。

I haven’t seen the movie yet! Don’t spoil it for me!

(我還沒看過這部電影!不要破梗!)

A: Oh, speaking of Game of Thrones. Guess what happened to one of the dragons! He...

(噢,說到《權力遊戲》。你猜其中一隻龍怎麼了!他...)

B: Don’t spoil it! Don’t tell me anything!

(不要透漏劇情!不要告訴我任何事情!)

◎ spoiler

這樣透漏劇情的行為作為名詞,或是到處宣揚劇情的人、報章雜誌、或是電視台、廣播節目訪談等等,英文可以說 spoiler。

No spoilers! I haven’t seen the movie yet.

(不要爆雷。我還沒看過那部電影。)

If you are going to watch this talk show, expect some spoilers about the film.

(如果你要看這部脫口秀,就要有電影被破梗的心理準備。)

◎ Spoiler alert / spoiler warning

現在大眾媒體都還算好心,在把劇情「不小心」講出來之前,都會先來個預告,提示觀眾,如果不想要先知道劇情如何發展,可以先轉台、跳過、或是關靜音。那「警告」的英文是 alert 或是 warning,「劇透警告」、「防雷」就可以說 Spoiler alert! 或是 Spoiler warning!

延伸閱讀

常見客服用語--『請稍候』、『感謝您來電』英文怎麼說?

電影英文——『票房冠軍』、『票房毒藥』英文怎麼說?

【更多學英文資源,詳見《希平方》】