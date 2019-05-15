影／藍可兒靈異故事 與電梯遊戲有關？

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相信大家多少有聽過這個案件，加拿大籍華人藍可兒入住飯店後卻離奇死亡，監視器畫面又拍到她在電梯裡做出一連串怪異的行為，到底發生什麼事情呢？

藍可兒的命案事件還真是令人毛骨悚然。生活中，我們經常可以在社會新聞或犯罪影集中看到命案事件，命案現場經常會用到的單字，像是犯罪現場、不在場證明、目擊者...的英文是什麼呢？今天就跟著希平方一起探索一下吧！

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命案現場相關英文

◎ 謀殺 murder

至於「謀殺案」則可以說 murder case。例如：

His son was involved in the murder case.（他兒子捲入這起謀殺案。）

◎ 謀殺犯 murderer / 受害者 victim

事件中殺人的是「謀殺犯」murderer 或「殺人犯」killer；被殺的則是「受害人」victim 。例如：

The police detective suspected that the murder of the 12-year-old girl was committed by a serial killer.（警探懷疑犯下這起 12 歲少女謀殺罪行的是名連續殺人犯。）

至於被懷疑的「嫌疑犯」是 suspect；可能目睹案發經過的「目擊者」則是 witness。例如：

The police are looking for witnesses to this cold-blooded murder.（警方正在尋找這起冷血謀殺的目擊者。）

◎ 犯罪現場 crime scene

Crime 是「罪、犯罪活動」，scene 是「事件現場、地點」，所以 crime sence 指的就是「犯罪現場、案發地點」囉！而案發現場還可以細分成：

● 第一 犯罪現場 primary crime scene：案件發生的現場。

● 第二犯罪現場 secondary crime scene： 事發後的後續現場，如被害人死後被移往的棄屍地點。

The police detective suspected that it is the secondary crime scene; the victim was murdered elsewhere.（警探懷疑這是第二犯罪現場；被害人是在其他地點被謀殺的。）

◎ 警察警戒線 police tape

警方抵達命案現場後會設置警戒線，上頭常會寫上 crime scene do not cross（犯罪現場請勿跨越）、police line do not cross（警方警戒線請勿跨越）...等字樣。例如：

The police set up police tape around the crime scene.（警方在犯罪現場外圍拉起了警戒線。）

至於「設置警戒線、封鎖現場」的動作則叫做 tape off，例如：

Police officers taped off the street because a man was murdered in this area.（警方封鎖街道，因為有名男子在這個區域被謀殺。）

◎ 證據 evidence

命案發生後，警方會開始蒐集「證據」evidence，試圖釐清真相。常見的證據類型有像是「物證」physical evidence 以及目擊者提供的「供述證據」testimonial evidence。

The prosecutors dropped the charge because of a lack of evidence.（檢察官因為證據不足撤銷訴訟。）

至於「蒐集證據」，英文常搭配的動詞有像是 find（找）、look for（找尋）、collect（蒐集）、gather（蒐集）、obtain（取得）...等等。例如：

The police have found concrete evidence linking her to the crime.（警方已經找到具體證據能證明她與此案有關。）

而嫌犯為了證明清白時提供的「不在場證明」則是 alibi。

Two suspects were not able to provide an alibi for the evening.（兩名嫌犯無法提供當天下午的不在場證明。）

學會這些字彙之後，下次在國際新聞、英美電影或影集中看到命案事件，相信就更能聽懂或看懂裡面的內容囉！

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