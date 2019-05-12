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長期買彩券到底是虧是賺 能中大獎嗎？

2019-05-12 14:12聯合新聞網 綜合報導

許多人在茶餘飯後喜歡買張彩券，五十元一注，中獎當然好，中不了哈哈一笑就算了。也有人把買彩券當成了一份事業，花許多時間研究彩券，又花許多錢買彩券。彩券的走勢真的有規律可循嗎？長期買彩券到底是虧是賺？

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一、排列三

我們先來研究一個簡單的彩券玩法：排列三，也叫做3D球。

這種彩票的基本玩法是：二元人民幣一注，從000～999選擇一個數（三位），開獎時開出一個號碼（三位），若下注的三位數和開獎的三位元數數位和順序都相同即可中獎，否則沒中獎。例如下注時選擇052，開獎時第一顆球是0，第二顆球是5，第三顆球是2，即可中獎。如果中獎，獎金為1040元。

我們不妨從數學上計算一下中獎機率，再計算一下期望值。

已知開獎時每個球都有十種可能，三個球開出三個號碼，排列起來一共有一千種可能，也就對應著下注時000～999這一千個數字。由於每顆球開出的數字都是隨機的，每種可能性機率都相等，所以這依然是一個古典概型。

中獎包含多少種可能呢？因為只有一個中獎號碼，因此中獎只有一種可能。

這樣一來，

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中獎得1040元，機率為；沒中獎得0元，

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所以玩一次返還的彩金期望值是：

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也就是說，花二元下注，平均可以拿回1.04元，虧0.96元。

你給我2元，我給你1.04元，要不要？不要！ 你給我2元，我有的可能給你1040...
你給我2元，我給你1.04元，要不要？不要！ 你給我2元，我有的可能給你1040元，你要不要？要！
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二、組選六

排列三還有另一種玩法稱為組選六，意思是說：開獎時的三個數位與下注的三個數位相同即可中獎，不限次序。例如開獎是052，下注時選擇052、025、520、502、250、205皆可中獎，中獎獎金為173元。那麼這種玩法的返獎期望值又是多大呢？

已知開獎結果依然是一千種可能，每種可能性機率都相同，同樣是古典概型。中獎時只要三個數位相同，而順序可以隨意調換。這就涉及一個概念：排列數。將N個物體按照一定的順序進行排列，請問共有多少種排列方法呢？

例如把籃球、足球、排球放在有順序的三個盒子裡，首先研究第一個盒子，可以任意放一顆球，所以有三種方法；在第一個盒子放好球之後，第二個盒子就只有二種球可以選擇，所以有兩種方法；前兩個盒子放好後，只剩下一個盒子和1種球，因此最後一個盒子只有一種放球的方法。所以三顆球放進三個盒子的方法數為3×2×1=6種。我們稱3 的全排列等於6。

同樣，如果有N顆球，放進有順序的N個盒子裡，稱為「N 的全排列」，公式為：

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我們下注一個三位號碼後，可以隨意調換順序，所以需要把這三個數位全排列，無論這三個數字是什麼，都有六種排列方法，這樣中獎的可能就從一種變為六種。

如此一來，中獎的機率就變成：

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中獎得173元，

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沒中獎得0元，

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返獎期望值為：

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也就是說，平均下注一次組選六，可以拿回1.038元，相較於直選玩法還少0.002元。

莊家 不管你選哪種玩法，反正都是我贏。
莊家 不管你選哪種玩法，反正都是我贏。
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三、雙色球

相較於排列三，還有一種更讓人熱血沸騰的彩券玩法：雙色球。

雙色球有一～三十三共三十三顆紅球，還有一～十六共十六顆藍球。二元下注，在紅球中選六顆，藍球中選一顆。開獎時開出六顆紅球和一顆藍球，如果開出的紅球與下注完全相同（不計順序），藍球也與下注相同（不計順序），即可中大獎五百萬！

二元中五百萬！簡直逆天了！
二元中五百萬！簡直逆天了！
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數學會告訴我們什麼呢？為了研究這個問題，我們首先需要了解一個概念： 組合數。

從N個不同的數位中選擇M個，不計次序，一共有多少種選擇呢？

例如從1、2、3、4、5、6六個數字中選三個，但是不計次序。我們可以按照下面的方法：

首先選一個數字，有六種選擇方法。

從餘下的數字中再選一個，有六種方法。

從餘下的數字中再選一個，有四種方法。

所以一共的方法個數是：6×5×4=120種選擇。

但如果選擇的數字是a、b、c三個，按照剛才的演算法，在一百二十種可能中，abc、acb、bca、bac、cab、cba算做了不同的情況。按照不計次序的規則，這六種情況應該算做一種。於是我們必須將120除以6，才能得到不計次序的選擇方式個數：二十種。這裡除掉的6其實就是3的全排列。

同理，從N個數位中選擇M個數位，首先從N開始乘，乘N－1，乘N－2……一共乘M個數字，得到計次序時的結果；接著再除以M的全排列，得到不計次序的結果。公式寫做：

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明白了這個演算法，我們就可以計算雙色球中大獎的機率了。

首先計算開獎結果一共有多少種可能。從三十三顆紅球中選六顆，可能的結果有：

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從十六顆藍色球中選一顆，顯然有十六種可能結果。

所以開獎結果一共的可能數為1107568×16=17721088。

也就是說，雙色球的開獎結果大約有一千七百萬種可能，而且每一種開獎結果的可能性都是相同的。如果我們花二元錢買一注，只能買一種可能，因此中獎的機率為大約一千七百萬分之一。

我們來計算一下數學期望值，中大獎能拿到五百萬，扣掉20%的稅，還剩下四百萬，於是數學期望值為：

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圖／時報出版提供
圖／時報出版提供
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也就是說，如果只奔著大獎去，平均買一注彩票，只能拿回0.235元。

當然，雙色球還有二～六等獎，每一種獎的獎金和對應機率都不同，尤其是一等獎和二等獎，採用浮動獎金制度，計算起來更加煩瑣。根據中國福利彩票發行管理中心公布的中獎規則，雙色球返獎率大約為50%，也就是說，花二元錢下注，大獎、小獎全算上，統計上講，平均可以拿回一元，而另一元就是給福利事業做貢獻了。

【本文節錄自《跟著網紅老師玩科學》，時報文化出版，李永樂／著，未經同意禁止轉載。】

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