花蓮「閱讀時光小學堂」重返60年代 讓阿公阿嬤變成我的同班同學

2019-05-12 15:22 聯合新聞網 楊富民（花蓮縣牛犁社區交流協會）



花蓮縣文化局於4月21日舉辦了一場別開生面的閱讀活動──「非走BOOK－閱讀時光小學堂」，邀請花蓮地區的民眾，特別是親子檔、三代同堂，一起穿上校服或昔日的古著，重返1960年代的校園「現場」。

花蓮縣文化局長江躍辰在開場致詞中表示：「藉由這個活動，希望將大家帶回到1960年代，目的除了讓孩子們體驗父母、祖父母輩與自己不一樣的的童年，更重要的是，還要讓父母重新思索，身為家長該給孩子們一個什麼樣的童年。」

響應世界閱讀日的「時光小學堂」，看似是一個歡樂、復古的閱讀推廣活動，然而在懷舊的氛圍背後，卻有著「翻轉偏鄉教育」的用心與努力。為了這個目標，花蓮縣文化局圖書資訊科的全體同仁，費了很大工夫，為活動進行特別的規劃與設計。原因其來有自，熱鬧中有著深層、嚴肅的課題。

「時光小學堂」企圖讓家長與孩子一起成為學生，快樂學習成長。（作者提供） 分享 facebook

正視當代鄉村的教育議題與困境

近幾年，不少東部國民教育機構都面臨裁撤、整併的危機；即便仍在苦苦經營的學校，也不得不減少教師，使得一般教員都必須兼任許多非其專業的科目。

最大的原因是學生的銳減。其嚴重的程度，以筆者過去就讀的豐山國小為例，豐山國小位於豐山村，為壽豐鄉人口第二大村，15年前仍有近200位學生，平均每班約34人；15年後的今天，僅剩下約85名學生，是過去的4成左右。

豐山村隔壁的豐裡村，則是壽豐鄉人口第三大村，15年前豐裡國小有289名學生，今日僅剩下80名學生，較之豐山國小，更銳減到不及過去的3成。這還是人口排名前三大的村里所發生的現況，其他更偏遠地區的窘境可想而知。

取自花蓮縣牛犁社區交流協會 分享 facebook

當學校資源越來越少、教育功能越來越匱乏、教職人員越來越無力時，一直以來被人們信任為「翻轉階級之途徑」的教育，該如何為下一代的孩童找到未來？我們還能從哪裡著手、支撐孩子們的教育？

花蓮縣文化局圖資科科長楊淑梅認為：「我依然相信教育是能夠翻轉階級的，這點無庸置疑，只是，面臨鄉村的現況，我們必須重新思考對應的方式，並且與時俱進，甚至還要有回應社會問題的能力。不然，在鄉村地區只依賴學校機構，教育便會顯得無力。」

「教育現場」不是只有在校門裡面，我們可以換個角度思考，是不是能從其他地方教育我們的孩子？楊淑梅給了我們答案，那就是：「家庭與社區」。

當鄉村的教育機構，無法使當地學童獲得與都會區的孩子同等資源時，我們就必須借重其他管道尋找資源，並將之挹注到孩子的教育系統之中。

牛犁協會將資源挹注到孩子的教育系統之中。豐山國小授課情形。（作者提供） 分享 facebook

豐裡國小授課情形。（作者提供） 分享 facebook

以花蓮縣為例，在文化局的主導與補助下，近幾年便透過大量的閱讀、走讀活動，甚至行動書車的方式，進入到部落、偏鄉、山地、海岸線等村落，與當地的社區發展協會結合，共同推動孩子們的閱讀計畫。目標是期望孩子們能夠在教師與學校機構減少的當下，至少還有圖書能讓他們學習。

「老師可能會走、學校可能會關，但是書本可以永遠在你的書架上，或者它也可以移動到別人的書架上，甚至它可以在一個屬於大家的書架上，任每一個人取用。」楊淑梅說。

啟動家庭教育，讓親子功能重新作用

不過，以這樣的信念推動全縣閱讀計畫與偏鄉教育的楊淑梅認為，即便有公部門支持補助與社區的積極參與，對孩子的教育來講，仍遠遠不足。

因為，除了校園與社區，負責兒童教育的另一個重要場域：家庭，還面臨了另一個嚴重的阻力──行動科技的興起。

楊淑梅注意到，當今的家庭教育越來越簡化了，甚至許多時候，父母藉由智慧型手機、平板等，播放影片、卡通，或下載手機遊戲，來搪塞打發孩子，好讓孩子「不再吵父母」。

「用手機帶小孩」已成全球趨勢？是當代父母皆然的新習慣？（示意圖取自pixabay） 分享 facebook

這種現象一方面源自於現代家庭結構的改變，另一方面則是父母錯誤的認知。許多時候將親子時間視為「干擾休息」，所以父母更樂於用簡單的方式讓小孩安靜下來，不再打擾他們，而忽略了親子時間其實是一個非常重要的「家庭共同成長」時刻。

如何啟動家庭教育，讓親子功能重新作用？楊淑梅認為，「當我們給孩子們一本書的時候，也必須同時給家長一本書。」

「家庭是教育的基礎，閱讀若不從父母開始以身示範，孩子們也無以為繼。當我們的父母使用一本書陪伴孩子閱讀，而不是用手機任他們隨意遊玩時，我們才能夠真正突破偏鄉的教育困境，讓教育回到家庭，從更廣大的閱讀世界中獲取知識，真正彰顯出它的功能。」

爸媽與阿公阿嬤，變成我的同班同學

在這麼深層的當代鄉村教育議題下，我們回到「時光小學堂」活動現場。為了達成前述的目標，在文化局圖資科的規劃之下，不只活動內容，包括場地也經過特別的設計。

活動場地特別選擇在花蓮鐵道文化園區一館舉辦，這裡原是掌管花東鐵路的總指揮，過去舊稱「鐵道部花蓮港出張所」，除了保有過去日治時期的建築特色之外，其回字型的建築規劃、入口前的川堂走廊，也都像極了1960年代小學的模樣。

不只入口川堂，圖中的建築也像極了60年代的教室。（作者提供） 分享 facebook

當群眾親子或一家三代，攜老扶幼地走過鐵道部的川堂時，彷彿就像穿越了時光走廊，共同回到父母、祖輩當年的校園時光。

有趣的是，活動還有個特別限定的遊戲規則，要求參與的大人小孩必須一同穿上制服方可入場。倏忽地，親子關係突然有了充滿趣味的、大大的翻轉，父子變成學長學弟、母女變成學姊學妹，阿公阿嬤也可以變成小朋友的同班同學。

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不只變裝的形式而已，整個活動過程也充滿了濃濃的懷舊味。從昔日朝會的早操開始，大家運動完後，「同學們」一起聆聽師長教誨（以文化局長與來賓致詞取代）；接著是上課時間，活動安排明義國小20位小朋友朗讀課文〈爸爸捕魚去〉；後面還有班級活動「說故事比賽」，不少家庭自製道具、畫上彩妝，渾身解數又唱又跳。總之，一切活動仿擬過去的小學時光。

當早操的音樂播放出來時，許多爺爺奶奶、爸爸媽媽都不由自主地隨著音樂跳起早操來，讓現場的孩子們驚奇不已，「為什麼爸爸媽媽、爺爺奶奶都會跳？」於是孩子們也嘻笑地看著、跟著長輩們的動作，在現場奮力的揮舞擺動。

「為什麼爸爸媽媽都會跳？」早操喚起了大家的童年回憶，小朋友也跟著一起揮舞擺動。（作者提供） 分享 facebook

明義國小20位小朋友朗讀課文〈爸爸捕魚去〉，充滿童趣可愛極了。（作者提供） 分享 facebook

各種道具盡出、彷彿日本電視節目《超級變變變》的親子說故事比賽。（作者提供） 分享 facebook

不只如此，在圖資科同仁的討論下，咸認為想要喚起父母帶領孩子們共同學習成長的快樂氛圍，還要更積極地塑造一個讓孩子不斷發問、父母也積極回應的情境才行。因此文化局特別與聯經出版社合作，挑選了《上學去》、《放學後》、《放假了》等三部繪本原畫作品，至花蓮展出。

這些繪本的內容除了童趣的畫風，作者在創作過程中，也十分講究地以兩年的時間田野調查蒐集資料，力圖完整重現舊日往昔的時光。

展出的原畫作品中，可以看見男生都留著平頭、女生都留著西瓜頭的朝會景況；在上課時學生們聽著CD Player、下課會玩《遊戲王》的卡牌；以及放學後，擠在傳統的市場吃著麵攤等等。

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一幅幅的畫作，帶領父母、孩子玩轉在不同於當前的時空場景中，走進過去的生活與文化，喚起父母的童年時光，使得每個孩子都好奇地急著想詢問父母，也讓父母樂於回應孩子們的提問。

除了繪本原稿展營造出親子互動情境外，文化局更是加碼，讓整所位於鐵道部的「小學堂」，更加復古與充滿趣味。

民眾穿上昔日的服裝參加，攤位除了在地的特色農產品外，也有滿滿的古早味。（作者提供） 分享 facebook

現場安排各式各樣來自花蓮各地的社區攤位，共同組成的「懷舊市集」。除了「柑仔店」，還有長輩們手做的古早童玩：陀螺，可讓父母帶著孩子們小試一下睽違多年的身手。也有來自吉安鄉的特產：芋頭，製作成芋頭綠豆糕，讓孩子們可以在現場玩玩復古的手工印模遊戲。現場當然也少不了傳統的糖葫蘆、爆米香、枝仔冰這類橫跨三代、歷久不衰的童年小吃。

此外，還有不少闖關遊戲，例如「阿公阿嬤的書包DIY」等，整個活動從場地、形式、流程，包括精采的內容設計與豐富的社區攤位，都讓現場的大人不斷地發出這樣的聲音──「啊，是這個！」

文化局的志工阿嬤帶著孩子們製作糖葫蘆。（作者提供） 分享 facebook

「啊，是這個！」許多阿公阿嬤的古早童玩令大人小孩都驚喜，小朋友還可以體驗傳統糕餅印模。（花蓮縣文化局提供） 分享 facebook

重要任務：給孩子一本書，也給家長一本書

回歸東部偏鄉的教育議題，楊淑梅不再只著眼於如何讓孩子喜歡閱讀，或是如何透過閱讀來克服偏鄉教育的困境。因為單純從公部門角度，由上而下地期望家庭或社區主動擔負起偏鄉教育的匱乏，或者要求孩子們自發性地閱讀，都是離現實太遙遠的願望。

而倘若由下而上地逆向操作，促使家長樂於進行推動，則反而有可能讓教育發生的場域，真正的、更明確的，落實在家庭教育之中──過去文化局嘗試與社區共同推動，現在更想做的是將家庭直接列入推動閱讀的「合作對象」裡。

現場也與連鎖書店合作書展，推薦給家長適合親子一同閱讀的圖書。（花蓮縣文化局提供） 分享 facebook

楊淑梅認為：「如果我們無法讓家長從帶領孩子們的學習之中感受到樂趣，那麼孩子們在家庭教育與親子關係中，也無法得到相對應的快樂。如此一來，他們的成長過程便會失去一個無法替代的寶貴經驗。當父母的陪伴比手機來得更少時，我們也無法期待家庭教育或親子閱讀這件事，能為孩子們找到什麼不一樣的出路。」

經過了「時光小學堂」一連串的活動，我想，楊淑梅與她的團隊企圖要告訴我們的是：陪伴兒童成長與閱讀，是我們帶著孩子回應、面對未來世界的一種方式，與重要任務。

文章提供／Openbook閱讀誌 作者／楊富民（花蓮縣牛犁社區交流協會）