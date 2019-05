影/咳嗽和打噴嚏禮儀 你真的學會了嗎?

流感季節才剛結束,最近天氣又開始變化,濕濕冷冷,不少人都因為忽冷忽熱而感冒,可要好好保重啊!不過話說回來,生病時除了要把自己照顧好,也要發揮愛心,咳嗽打噴嚏時務必注意自身衛生習慣,別傳染給無辜的同事朋友家人囉!一起來欣賞這部可愛影片,認識英文的感冒禮儀吧!

那如果剛好有親朋好友感冒久而不癒,就需要學學如何用英文來祝福對方早日康復,現在就跟著希平方一起認識這實用的生活英文吧!

◎ How are you feeling?

這句話的字面意思是「你感覺怎麼樣?」,其實是在表達「你的『身體狀況』感覺怎麼樣?」我們在探望或與病人聊天時,通常會慰問對方病情,表示關心理解,這時候就可以用這樣的句型。如果想更進一步詢問「有沒有好點了?」也可以說 Are you feeling better?

A: Hi, Shawn. How are you feeling? Are you feeling better?

(嗨,Shawn。你感覺怎麼樣?身體好點了嗎?)

B: Hi Jason. I still feel really ill. I keep coughing and sneezing. I can’t even get out of bed.

(嗨,Jason。我還是很不舒服。我一直咳嗽打噴嚏。我甚至沒辦法起床。)

◎ I hope you feel better soon. / Get well soon. / Take care of yourself.

I hope you feel better soon. 字面意思是「我希望你很快感覺好一點。」 和 Get well soon. 意思非常相似,都可以用來表達「趕快好起來」,祝福對方「早日康復」。

Take care of someone 是「照顧某人」,所以 Take care of yourself. 就是「照顧你自己」。另外,如果想以更簡潔有力的「保重!」來傳達這樣的意思,也可以說 Take care!

A: Oh, no. I’m sorry you are not feeling well. I hope you feel better soon. Take care of yourself.

(噢,不。我很難過你這麼不舒服。我希望你趕快好起來。好好照顧自己。)

B: Thanks. I will.

(謝謝。我會的。)

以上這些說法通常適用於對話之中,當然寫在卡片、訊息,或是關心的小紙條裡也可以,但是當我們寫問候卡的時候,可以運用以下這些句子,讓對方透過文字也能感受到你濃濃的關懷!

Send 是動詞「傳送、發送、寄送」,當親友生病,人卻在異鄉,想給對方安心的擁抱與關懷的愛時,可以試試這句:

Sending hugs and love!(傳送給你擁抱和愛。)

Speedy 是形容詞「快速的」,要祝福對方快快好起來、早日康復,在文字訊息中可以這樣寫:

Have a speedy recovery!(願你有個快速的康復。)

