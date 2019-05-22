親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
108國中會考登場
大學考招
文教新訊
大學研究所
技職教育
中小學
國家考試
升大學甄選攻略
升學情報站
新知學習
觀點評論

罪惡始於檸檬：義大利黑手黨的「光榮會」帝國

影／咳嗽和打噴嚏禮儀 你真的學會了嗎？

2019-05-22 09:45希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

流感季節才剛結束，最近天氣又開始變化，濕濕冷冷，不少人都因為忽冷忽熱而感冒，可要好好保重啊！不過話說回來，生病時除了要把自己照顧好，也要發揮愛心，咳嗽打噴嚏時務必注意自身衛生習慣，別傳染給無辜的同事朋友家人囉！一起來欣賞這部可愛影片，認識英文的感冒禮儀吧！

那如果剛好有親朋好友感冒久而不癒，就需要學學如何用英文來祝福對方早日康復，現在就跟著希平方一起認識這實用的生活英文吧！

分享

◎ How are you feeling?

這句話的字面意思是「你感覺怎麼樣？」，其實是在表達「你的『身體狀況』感覺怎麼樣？」我們在探望或與病人聊天時，通常會慰問對方病情，表示關心理解，這時候就可以用這樣的句型。如果想更進一步詢問「有沒有好點了？」也可以說 Are you feeling better?

A: Hi, Shawn. How are you feeling? Are you feeling better?

（嗨，Shawn。你感覺怎麼樣？身體好點了嗎？）

B: Hi Jason. I still feel really ill. I keep coughing and sneezing. I can’t even get out of bed.

（嗨，Jason。我還是很不舒服。我一直咳嗽打噴嚏。我甚至沒辦法起床。）

◎ I hope you feel better soon. / Get well soon. / Take care of yourself.

I hope you feel better soon. 字面意思是「我希望你很快感覺好一點。」 和 Get well soon. 意思非常相似，都可以用來表達「趕快好起來」，祝福對方「早日康復」。

Take care of someone 是「照顧某人」，所以 Take care of yourself. 就是「照顧你自己」。另外，如果想以更簡潔有力的「保重！」來傳達這樣的意思，也可以說 Take care!

A: Oh, no. I’m sorry you are not feeling well. I hope you feel better soon. Take care of yourself.

（噢，不。我很難過你這麼不舒服。我希望你趕快好起來。好好照顧自己。）

B: Thanks. I will.

（謝謝。我會的。）

以上這些說法通常適用於對話之中，當然寫在卡片、訊息，或是關心的小紙條裡也可以，但是當我們寫問候卡的時候，可以運用以下這些句子，讓對方透過文字也能感受到你濃濃的關懷！

Send 是動詞「傳送、發送、寄送」，當親友生病，人卻在異鄉，想給對方安心的擁抱與關懷的愛時，可以試試這句：

Sending hugs and love!（傳送給你擁抱和愛。）

Speedy 是形容詞「快速的」，要祝福對方快快好起來、早日康復，在文字訊息中可以這樣寫：

Have a speedy recovery!（願你有個快速的康復。）

延伸閱讀

【看病英文】看醫生如何聽懂醫生指示？

【實用英文】醫生百百種，你要看哪一個？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

感冒咳嗽希平方

希平方

讓所有想學好英文的人能夠利用網路上豐富又有趣的影片資源，一起輕鬆愉快學英文。

相關新聞

影／超實用！ 如何和人搭話三大技巧

2019-05-17 16:18

國際小學堂／下周歐洲議會選舉 形同英脫歐二次公投

2019-05-16 23:37

影／藍可兒靈異故事 與電梯遊戲有關？

2019-05-15 16:33

公民時事題／小林村國賠 高市府放棄上訴

2019-05-15 15:22

紐時賞析／小爪水獺成寵物 恐加速滅絕

2019-05-15 13:33

紐時賞析／熱帶林消失趨緩 但仍危急

2019-05-15 13:26

好讀周報／英愛丁堡「無車日」試行開放街道 禁行燃油車輛

2019-05-15 13:15

好讀周報／護理學奠基者南丁格爾 還是一名應用統計學家

2019-05-15 10:55

影／權力遊戲迷照過來 劇情太複雜？歡迎撥打「權力熱線」

2019-05-14 14:50

花蓮「閱讀時光小學堂」重返60年代 讓阿公阿嬤變成我的同班同學

2019-05-12 15:22

長期買彩券到底是虧是賺 能中大獎嗎？

2019-05-12 14:12

影／漫威迷照過來！ 復仇者聯盟齊聲唱：We Didn't Start the Fire

2019-05-09 14:35

影／Google全新產品Google Tulip 竟然可以跟植物說話？

2019-05-09 13:40

使用機率論對賭博分析 數學家能在賭場中贏錢嗎？

2019-05-09 10:54

贈書／不再迷網！ 12星座為自己選個好科系、好職業

2019-05-09 09:00

紐時賞析／巴黎聖母院 融入法國時尚

2019-05-08 15:34

紐時賞析／阿拉伯國家的足球權力學

2019-05-08 15:20

公民時事題／立法將滿40週年 台美關係基石《台灣關係法》的性質？

2019-05-08 14:30

好讀周報／沒制服沒課本 芬蘭教育觀：玩樂也是學習

2019-05-07 15:40

好讀周報／9歲助聖母院 越洋郵寄善款「希望不要蓋太久」

2019-05-07 15:36

影／從一個星星的誕生學片語 命中注定的英文怎麼講？

2019-05-05 10:53

國際小學堂／聖母院大火 燒不醒吝嗇法國

2019-05-02 23:47

公民時事題／父病中死後都等不到兒 法院判子繼承權不存在

2019-04-30 13:10

紐時賞析／社群網站除弊 不妨學華爾街

2019-04-30 10:35

要辦好不容易！策展人帶玩心 挑戰威尼斯雙年展

2019-04-30 10:20

好讀周報／復活節斯里蘭卡連環炸…6小時8起 瞄準飯店及教堂

2019-04-29 14:02

好讀周報／諧星演總統假戲真作當選總統 烏克蘭換人當家

2019-04-29 14:02

寫作教室／文章收尾怎麼寫？ 延伸性結尾、多面思考

2019-04-29 13:55

數感實驗室／用視覺化的方式 一堂可以討論的數學課

2019-04-27 09:30

申請上玉山計畫 他捐年薪為台灣高教育才

2019-04-26 14:28

影／都是「特別」 especially和specially差在哪？

2019-04-26 11:48

影／科學大突破！ 天文學家怎麼拍出史上第1張黑洞照片的？

2019-04-26 11:39

公民時事題／英國議長突出招 封殺脫歐協議三度表決

2019-04-24 17:19

紐時賞析／生物剽竊？ 當盜獵者是名科學家…

2019-04-24 13:36

紐時賞析／能否被視為運動員？ 電競選手接受傳統運動團隊訓練

2019-04-24 13:19

寫作教室／不用直覺反應 下筆素材挑選要敏銳觀察

2019-04-22 13:40

好讀周報／巴基斯坦女大生海報 畫「女生開腿坐」引熱議

2019-04-22 13:15

栽培出金馬獎導演 菁培擴大規模

2019-04-20 13:30

紐時賞析／梵谷狂野？ 試想他是住郊區的上班族

2019-04-17 16:13
看更多

熱門文章

不用吸管真的可以喝珍奶！大學生設計隨行杯獲獎

2019-05-21 22:49

獨／她3年前棄北一女念萬芳高中 今年照樣上台大

2019-05-21 21:53

「各劃一刀」棒球教練不當管教亂剪髮？校方：持續溝通

2019-05-21 12:07

搜書包發現3個鉛筆盒 國小師將小二生壓制在地

2019-05-21 18:17

國中會考／題幹好長好難讀？ 補教師：考生應多看報紙

2019-05-21 21:51

牙體技術畢業生就業夯 敏惠護專：起薪逾30K

2019-05-21 19:59

學測5選4 社區高中看俏...有利某科較弱者拚繁星

2019-05-21 23:19

影╱清大成立AI樂團 不只會伴奏還能自動跟譜

2019-05-21 14:56

教團盼幼兒園師生比降低 教部：先提升總量再兼顧品質

2019-05-21 11:22

影╱總統教育獎9歲全盲生挑戰泳渡日月潭 想當總統幫弱勢

2019-05-21 18:08

拿政府補助有違利益迴避原則？兩教團：都有落實監督

2019-05-21 13:13

影╱先學先贏？信誼調查：有無學過注音 進小一後差不多

2019-05-21 20:38

引進日本自然照護技術 運用自然姿勢與力量翻身移位

2019-05-21 20:50

新二代姐妹從國小受圓夢基金幫助 如今都念大學資工系

2019-05-21 12:30

台南應用科技大學與馬來西亞馬來亞大學簽約學術合作

2019-05-21 17:07

會考出題趨勢 跨科題型多 加強長文閱讀力

2019-05-21 23:24

78年老校被遺忘角落變身N°20 Café 廢桌枯枝成美圖

2019-05-21 19:59

明德餐飲科「小冰立大功」奪冠 白木耳、蛋黃有妙用

2019-05-21 15:59

校園種電百萬回饋金 北斗國三生有冷氣了

2019-05-21 14:40

助小一新生適應 專家：家長責任大

2019-05-21 19:02

校犬貓升級教育 國教署：符合新課綱

2019-05-21 18:57

會考生活英語／【餐飲篇】 烘焙課

2019-05-22 09:29

「Tonight夜訪圖書館」半夜不睡 玩偶在圖書館裡讀什麼書？

2019-05-22 09:18

降托幼師生比 教團籲立院盡速通過

2019-05-21 14:35

清大成立AI樂團 明年辦演奏會

2019-05-21 22:36

國小生入學前準備 8成3家長讓孩子學注音

2019-05-21 22:32

「偶像是林懷民」 化仁舞蹈班學生獲頒總統教育獎

2019-05-22 08:56

首間德國大學駐台 達姆工大亞洲辦公室啟用

2019-05-21 19:04

國教行動聯盟要求捍衛法定家長教育參與權

2019-05-21 12:04

降低幼照師生比 教團籲盡速修法

2019-05-21 19:37

影／全教總呼籲幼托照顧要品質 即刻降低師生比1:13

2019-05-21 10:56

清大推人工智慧樂團 開發音樂展演新型態

2019-05-21 14:35

陽明工商228位畢業生 成年禮是到慈聖宮參香

2019-05-22 10:14

調降幼兒園生師比 幼教總會：師資已短缺

2019-05-21 22:31

學校裝冷氣 北市：靠企業與家長會捐贈

2019-05-21 19:03

台南國中生「送王」畫作 獲選展示美國聖荷西市

2019-05-21 21:07

北市國中技藝教育課程 232學生獲獎

2019-05-21 20:02

屏科大野生動物認養獲響應 獅虎認養人最多

2019-05-21 21:06

不要當馬路上的第一名 警到校園宣導交通安全

2019-05-21 11:53

南臺科大行流系拍攝短片 行銷台南佳里漳州社區

2019-05-21 11:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top