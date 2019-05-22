影／咳嗽和打噴嚏禮儀 你真的學會了嗎？

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流感季節才剛結束，最近天氣又開始變化，濕濕冷冷，不少人都因為忽冷忽熱而感冒，可要好好保重啊！不過話說回來，生病時除了要把自己照顧好，也要發揮愛心，咳嗽打噴嚏時務必注意自身衛生習慣，別傳染給無辜的同事朋友家人囉！一起來欣賞這部可愛影片，認識英文的感冒禮儀吧！

那如果剛好有親朋好友感冒久而不癒，就需要學學如何用英文來祝福對方早日康復，現在就跟著希平方一起認識這實用的生活英文吧！

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◎ How are you feeling?

這句話的字面意思是「你感覺怎麼樣？」，其實是在表達「你的『身體狀況』感覺怎麼樣？」我們在探望或與病人聊天時，通常會慰問對方病情，表示關心理解，這時候就可以用這樣的句型。如果想更進一步詢問「有沒有好點了？」也可以說 Are you feeling better?

A: Hi, Shawn. How are you feeling? Are you feeling better?

（嗨，Shawn。你感覺怎麼樣？身體好點了嗎？）

B: Hi Jason. I still feel really ill. I keep coughing and sneezing. I can’t even get out of bed.

（嗨，Jason。我還是很不舒服。我一直咳嗽打噴嚏。我甚至沒辦法起床。）

◎ I hope you feel better soon. / Get well soon. / Take care of yourself.

I hope you feel better soon. 字面意思是「我希望你很快感覺好一點。」 和 Get well soon. 意思非常相似，都可以用來表達「趕快好起來」，祝福對方「早日康復」。

Take care of someone 是「照顧某人」，所以 Take care of yourself. 就是「照顧你自己」。另外，如果想以更簡潔有力的「保重！」來傳達這樣的意思，也可以說 Take care!

A: Oh, no. I’m sorry you are not feeling well. I hope you feel better soon. Take care of yourself.

（噢，不。我很難過你這麼不舒服。我希望你趕快好起來。好好照顧自己。）

B: Thanks. I will.

（謝謝。我會的。）

以上這些說法通常適用於對話之中，當然寫在卡片、訊息，或是關心的小紙條裡也可以，但是當我們寫問候卡的時候，可以運用以下這些句子，讓對方透過文字也能感受到你濃濃的關懷！

Send 是動詞「傳送、發送、寄送」，當親友生病，人卻在異鄉，想給對方安心的擁抱與關懷的愛時，可以試試這句：

Sending hugs and love!（傳送給你擁抱和愛。）

Speedy 是形容詞「快速的」，要祝福對方快快好起來、早日康復，在文字訊息中可以這樣寫：

Have a speedy recovery!（願你有個快速的康復。）

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