好讀周報／9歲助聖母院 越洋郵寄善款「希望不要蓋太久」

9歲女童凱特琳．韓德利捐出零用錢，贊助法國巴黎聖母院重建。 （圖／巴黎競賽畫報） 分享 facebook

文／陳韻涵

英國9歲女童凱特琳．韓德利（Caitlyn Handley）上月底捐出3.38歐元（約合台幣118元）零用錢，贊助法國巴黎聖母院重建，凸顯協助古蹟重建並非成人或富人專利。

巴黎聖母院（Notre Dame）4月15日發生火災，三分之二的木造屋頂和著名的哥德式尖塔毀於祝融；法國各界發起募款，盼籌措重建聖母院的巨額經費，除了富豪大手筆捐款數百萬歐元外，各募資平台也湧進許多小額捐款，迄今至少募得8億5000歐元（約台幣297億元）。

凱特琳捐款給法國政府發起的四大機構之一，她捐款3.38歐元（約台幣118元）給「文化遺產基金會」（Fondation du Patrimoine），並附上一封信寫道，「親愛的法國與巴黎人，我叫凱特琳，9歲，住在英格蘭。」

她自我介紹後寫道：「我從廣播中聽說聖母院著火，我想幫忙，我知道這不多，但積沙成塔，希望不要蓋太久。謝謝，凱特琳。」

凱特琳的父親韓德利（Simon Handley）說，女兒得知教堂的歷史如此悠久之後，對這場「危機」感到「非常沮喪」。他說：「凱特琳覺得必須做些什麼，但也知道無法捐贈數十萬元，只能夠盡力而為。」

「文化遺產基金會」發言人蘿倫斯．利維說，基金會每天收到數千張支票，「我們動員整個團隊，並有許多志工前來協助，短時間湧入大量捐款，讓我們措手不及。當然，等到這場危機結束，我們將會找時間回應至少21萬9千名捐款人。」

凱特琳並非唯一一位郵寄捐款的人，另一名英國人寄了裝有6張50元英鎊（共約台幣1萬2240元）和一張簡短字條的信給「文化遺產基金會」。

「文化遺產基金會」表示，凱特琳是1萬7300名來自160多國的非法國捐款人之一，該基金會自聖母院火災發起募款迄今，至少募得1億6400萬歐元（約台幣57億4000萬元）。