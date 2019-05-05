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影／從一個星星的誕生學片語 命中注定的英文怎麼講？

2019-05-05 10:53希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

《一個巨星的誕生》主題曲〈Shallow〉你一定聽過吧！電影裡是講述一個巨星如何誕生，那今天我們就跟著這首歌，看看一顆真正的星星如何誕生、存活、並死亡吧！

看完影片之後，想必大家對於星星的一生已經有了更多了解！不過大家知道嗎？英文中其實有許多跟「星星」有關的片語喔，像是 see stars、reach for the stars ... ，這些片語大家都認識嗎？今天就跟著希平方一起探索一下吧！

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◎ reach for the stars

字面意思是「伸手摘星星」，延伸出「立下遠大抱負、努力嘗試去完成不易達成的事」。例如：

His parents always taught him to dream big and reach for the stars.（他的父母總是教導他要勇敢作夢、立志高遠。）

類似的表達法還有像是：

● shoot for the stars：字面意思是「射星星」...

● aim for the stars：字面意思是「瞄準星星」...

兩組片語都跟 reach for the stars 一樣，延伸出「追尋遠大目標」的意思。例如：

Shoot for the stars. Don’t settle.（追求遠大目標。不要安於現狀。）

If you aim for the stars, the sky is your limit.（如果你立下崇高的志向，你的前途將無可限量。）

◎ written in the stars

字面意思是「寫在星星裡了」，延伸出「命中注定、上天注定」的意思。

I firmly believe that it is written in the star that he’ll become somebody one day.（我堅信他命中注定有朝一日會成為一位了不起的人物。）

◎ see stars

字面意思是「看到星星」，其實要表達的就是我們中文說的「眼冒金星」。例如：

I was seeing stars after I bumped into the door.（我撞到門後，眼冒金星。）

◎ starstruck

Star 除了「星星」之外，也有「明星」的意思。而 starstruck 這個形容詞的字面意思是「被明星撞擊到的」，其實要表示的就是「被某明星迷倒」，延伸出「對某明星非常愛慕的、癡迷的」的意思。

She admitted she was a bit starstruck when she first saw Will Smith.（她承認她第一次見到威爾史密斯時，有一點被他迷倒。）

這些跟「星星」有關的片語，是不是很有趣呢？下次見到這些表達法時，相信就不會再被它們的字面意思迷惑囉！

延伸閱讀

探索宇宙！『星雲』、『彗星』英文怎麼說？

史上第一張黑洞照片！認識相關詞彙

和宇宙有關的表達法－－once in a blue moon 是什麼意思？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方黑洞彗星

希平方

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