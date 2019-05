影/從一個星星的誕生學片語 命中注定的英文怎麼講?

《一個巨星的誕生》主題曲〈Shallow〉你一定聽過吧!電影裡是講述一個巨星如何誕生,那今天我們就跟著這首歌,看看一顆真正的星星如何誕生、存活、並死亡吧!

看完影片之後,想必大家對於星星的一生已經有了更多了解!不過大家知道嗎?英文中其實有許多跟「星星」有關的片語喔,像是 see stars、reach for the stars ... ,這些片語大家都認識嗎?今天就跟著希平方一起探索一下吧!

◎ reach for the stars

字面意思是「伸手摘星星」,延伸出「立下遠大抱負、努力嘗試去完成不易達成的事」。例如:

His parents always taught him to dream big and reach for the stars.(他的父母總是教導他要勇敢作夢、立志高遠。)

類似的表達法還有像是:

● shoot for the stars:字面意思是「射星星」... ● aim for the stars:字面意思是「瞄準星星」...

兩組片語都跟 reach for the stars 一樣,延伸出「追尋遠大目標」的意思。例如:

Shoot for the stars. Don’t settle.(追求遠大目標。不要安於現狀。)

If you aim for the stars, the sky is your limit.(如果你立下崇高的志向,你的前途將無可限量。)

◎ written in the stars

字面意思是「寫在星星裡了」,延伸出「命中注定、上天注定」的意思。

I firmly believe that it is written in the star that he’ll become somebody one day.(我堅信他命中注定有朝一日會成為一位了不起的人物。)

◎ see stars

字面意思是「看到星星」,其實要表達的就是我們中文說的「眼冒金星」。例如:

I was seeing stars after I bumped into the door.(我撞到門後,眼冒金星。)

◎ starstruck

Star 除了「星星」之外,也有「明星」的意思。而 starstruck 這個形容詞的字面意思是「被明星撞擊到的」,其實要表示的就是「被某明星迷倒」,延伸出「對某明星非常愛慕的、癡迷的」的意思。

She admitted she was a bit starstruck when she first saw Will Smith.(她承認她第一次見到威爾史密斯時,有一點被他迷倒。)

這些跟「星星」有關的片語,是不是很有趣呢?下次見到這些表達法時,相信就不會再被它們的字面意思迷惑囉!

