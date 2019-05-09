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影／Google全新產品Google Tulip 竟然可以跟植物說話？

2019-05-09 13:40聯合新聞網 希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

就在上個月初，Google 為了在愚人節製造笑果，拍了這支創意十足的廣告，帶給大家不少歡樂，同時也讓許多人都差點相信了科技真的能夠讓鬱金香與人溝通！雖然已經不是愚人節，但今天也來讓我們試試用英文說笑話，從其中學些單字文法吧！

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◎ Did you hear…?

A: Did you hear that a baby was fed on elephant's milk and gained nine kilograms in a week?

（A: 你有聽說有個寶寶在喝了一週的象乳之後，體重增加了 九公嗎？）

B: That's impossible. Whose baby?　

（B: 那不可能吧。誰的寶寶？）

A: An elephant's.　

（A: 大象的。）

常常我們要聊八卦或是分享新鮮事的時候，都會用「你有沒有聽說...」作為對話開頭，而這樣的句型，在英文裡，我們就可以用 Did you hear… 來表達。因為如果問「有沒有聽說」通常是在問「過去」發生的，所以用過去式助動詞 did。

Did you hear that the sea goddess Mazu came to Uncle Foxx’s dream last night?

（你有聽說媽祖昨晚託夢給 Foxx 叔叔嗎？）

◎ All by himself

Teacher: Did your father help you with your homework?

（老師說：你爸爸有協助你做功課嗎？）

Student: No. he did it all by himself.

（學生：沒有。他全部都自己寫。）

By oneself 意思是「某人自己做、自己來」，因為老師想要知道的是爸爸有沒有「協助」孩子做功課，沒想到孩子的回答是爸爸沒有幫忙，而是直接「自己來」幫孩子寫！

My baby brother can finally use the bathroom by himself!

（我的弟弟終於會自己一個人上廁所了！）

◎ Are you shellfish?

Why wouldn't the shrimp share his treasure?

（為什麼蝦子不分享他的寶藏？）

Because he was a little shellfish.

（因為他是一個小甲殼類。）

Little 有「小、一點點」的意思，蝦子是甲殼類水生動物 shellfish，發音上與我們常說的「自私」selfish 類似，所以第二句裡的 ...he was a little shellfish. 其實是雙關喔，字面上是在說「他是一個小甲殼類動物」，也在暗諷「他有一點自私」的意思啦！反之「大方」 則是 generous。

◎ NO IDEA!

What do you call a deer with no eyes?

（一個沒有眼睛的鹿叫做什麼？）

NO IDEA (no-eye-deer)!

（叫做 No Idea/no-eye-deer！）

Idea 是「想法、點子」，英文口語裡，如果要表達「不知道！」可以說 No idea.

而這裡也是在英文發音上做了些手腳噢！「鹿」是 deer，眼睛是「eye」，no idea 的發音跟 no-eye-deer 很像，意思就是「沒有眼睛的鹿」。

以上這些冷笑話，在英文裡又稱為 dad jokes，因為爸爸們常說些不好笑，或是只有自己覺得好笑的笑話，而得了這樣的名稱。雖然愚人節已經過了一個月，但日子還是要過，笑話還是要講，不妨用英文試試喔！

延伸閱讀

愚人節了沒？教你如何用英文「開玩笑」！

laugh 相關用法，你認識幾個呢？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

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