影/Google全新產品Google Tulip 竟然可以跟植物說話?

2019-05-09 13:40 聯合新聞網 希平方



就在上個月初,Google 為了在愚人節製造笑果,拍了這支創意十足的廣告,帶給大家不少歡樂,同時也讓許多人都差點相信了科技真的能夠讓鬱金香與人溝通!雖然已經不是愚人節,但今天也來讓我們試試用英文說笑話,從其中學些單字文法吧!

◎ Did you hear…?

A: Did you hear that a baby was fed on elephant's milk and gained nine kilograms in a week?

(A: 你有聽說有個寶寶在喝了一週的象乳之後,體重增加了 九公嗎?)

B: That's impossible. Whose baby?

(B: 那不可能吧。誰的寶寶?)

A: An elephant's.

(A: 大象的。)

常常我們要聊八卦或是分享新鮮事的時候,都會用「你有沒有聽說...」作為對話開頭,而這樣的句型,在英文裡,我們就可以用 Did you hear… 來表達。因為如果問「有沒有聽說」通常是在問「過去」發生的,所以用過去式助動詞 did。

Did you hear that the sea goddess Mazu came to Uncle Foxx’s dream last night?

(你有聽說媽祖昨晚託夢給 Foxx 叔叔嗎?)

◎ All by himself

Teacher: Did your father help you with your homework?

(老師說:你爸爸有協助你做功課嗎?)

Student: No. he did it all by himself.

(學生:沒有。他全部都自己寫。)

By oneself 意思是「某人自己做、自己來」,因為老師想要知道的是爸爸有沒有「協助」孩子做功課,沒想到孩子的回答是爸爸沒有幫忙,而是直接「自己來」幫孩子寫!

My baby brother can finally use the bathroom by himself!

(我的弟弟終於會自己一個人上廁所了!)

◎ Are you shellfish?

Why wouldn't the shrimp share his treasure?

(為什麼蝦子不分享他的寶藏?)

Because he was a little shellfish.

(因為他是一個小甲殼類。)

Little 有「小、一點點」的意思,蝦子是甲殼類水生動物 shellfish,發音上與我們常說的「自私」selfish 類似,所以第二句裡的 ...he was a little shellfish. 其實是雙關喔,字面上是在說「他是一個小甲殼類動物」,也在暗諷「他有一點自私」的意思啦!反之「大方」 則是 generous。

◎ NO IDEA!

What do you call a deer with no eyes?

(一個沒有眼睛的鹿叫做什麼?)

NO IDEA (no-eye-deer)!

(叫做 No Idea/no-eye-deer!)

Idea 是「想法、點子」,英文口語裡,如果要表達「不知道!」可以說 No idea.

而這裡也是在英文發音上做了些手腳噢!「鹿」是 deer,眼睛是「eye」,no idea 的發音跟 no-eye-deer 很像,意思就是「沒有眼睛的鹿」。

以上這些冷笑話,在英文裡又稱為 dad jokes,因為爸爸們常說些不好笑,或是只有自己覺得好笑的笑話,而得了這樣的名稱。雖然愚人節已經過了一個月,但日子還是要過,笑話還是要講,不妨用英文試試喔!

