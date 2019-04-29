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寫作教室／文章收尾怎麼寫？ 延伸性結尾、多面思考

2019-04-29 13:55聯合報 聯合報寫作教室講師／何政輝撰寫

寫作教室。圖片來源／ingimage
寫作教室。圖片來源／ingimage
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一篇文章分為開頭、正文、結尾。正文處理了題目的核心議題，那麼結尾的功能呢？如果我們將一篇文章想像成一首完整的樂章，結尾的收束就是要使人知道：「該鼓掌了」。結尾的書寫往往整合了正文細論的部分，再次提出整合性的觀點，但部分寫作在一開頭早已開門見山的提出綱領，當又重複申說時，又顯得疊床架屋。（部分同學以為這就是前後呼應！）以下提出敘寫結尾時的幾個建議：

前後呼應，不要開頭結語換句話說，開頭開啟思考後，正文處理細項的邏輯辯證、情感陳述後，結尾除了向閱讀者再次提醒觀點的正確性外，更建議帶出此一觀點的延伸（包括情感延伸、喟嘆、感觸等），抑或更多觀點切入的可能性。

〈在這樣的傳統習俗裡，我看見⋯⋯〉的六級分示範卷中，有一篇談到蘭嶼達悟族的飛魚季傳統，認為這是族人不忘初心，與自然共存的體現。末段寫道：「放下手中的海螺，謝謝蘭嶼，謝謝達悟族，謝謝飛魚季，使我看見人與自然共處的初衷。」三次感謝的收尾，讓原本理性環境觀察的論述，加上一層「自我成長」的感性成分，從他者的生命態度帶出自我生命體悟的層次。

又一篇提及到外婆冠夫姓，在正文中提出這是不合時宜的作法，論證擴及女性獨立自主在時代的上的轉變。但在結尾，卻為冠夫姓做了不一樣的理解：「冠夫姓已不合時宜，⋯⋯一位為傳統婦女卻犧牲了自己的獨特姓名，而以容忍換取來日的幸福美滿。⋯⋯她們以雙手及汗珠，將辛苦藏身腦後，以笑臉建立一個家。」此篇是透過結構的巧妙安排，呈現對一個議題的來回辯證，從理性面展現出社會觀察力，但卻從外婆的甘之如飴上，以感性角度思考一個習俗的時代性。在理性、感性的辯證過程，展現不同面向的思考，增加書寫的層次性，並引發讀者更多的思考。

最後，有個小提醒：開頭結尾是文章的兩部分，可以根據文意需求，在結構上靈活運用分段，讓文章讀起來更活潑順暢。

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