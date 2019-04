影/都是「特別」 especially和specially差在哪?

老師最常遇到大家問:especially 和 specially 都是「特別」,那兩者到底差在哪裡呢?一分鐘讓你釐清兩者差異,還不懂的朋友們趕快點進來看吧!

看完影片中對於 especially 和 specially 意思的說明,各位有沒有對於這兩個字的差異又更了解了呢?如果還是有點不太確定,也沒有關係,學語言就像買東西一樣,也要「多看多比較」。今天希平方就來幫大家把影片內容總整理,方便各位看官多看多比較 especially 和 specially 的不同。

◎ especially

這個字表達的是「尤其是...」、「特別是...」。當我們在敘述幾件事情時,想要特別強調其中某件事在程度上勝出,especially 就可以派上用場囉!像是影片中的例句「我喜歡食物,但我特別愛吃三明治。」,因為想特別強調三明治在喜歡的食物裡「勝出」,特別愛三明治,所以說:

I like food, but I especially like sandwiches.

再看看幾個例子:

I love animals, especially horses and lions.

(我愛動物,尤其是馬和獅子。)

We get a lot of snow in winter here, especially in February.

(我們這裡冬天下很多雪,特別是在二月的時候。)

My brother hates all the school subjects, especially math.

(我哥哥討厭所有的科目,尤其是數學。)

◎ specially

這個字表達的則是「為了某個特別的理由」,也就是「特別地」的意思。當我們想要說明某事是特別為了某原因而做的時候,就可以用 specially。

此外,specially 也經常會搭配過去分詞一起使用,因為過去分詞有「被動」語氣,所以可以表達出「某事特別被做」的意思,像是影片中的例句「這個三明治是特別做的。」因為想要三明治是「被」做出來,而且是為了講者 Tom 而特別做的,所以說:The sandwich was specially made.

再來看看多一點例子:

These dogs are specially trained to assist blind people.

(這些特別被訓練的狗是來協助盲胞的。)

Porsche's cars are each specially made with the finest parts.

(保時捷的每一台車都是以最好的零件被特別製造的。)

These specially made earrings are for mom.

(這對特別設計的耳環是要給媽媽的。)

經過影片的介紹與專欄的整理,是不是對這兩個字更了解了呢?多比較,多看看它們在不同情境的用法,可以幫助你更容易明白其中的差異與用法喔!

