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影／都是「特別」 especially和specially差在哪？

2019-04-26 11:48希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

老師最常遇到大家問：especially 和 specially 都是「特別」，那兩者到底差在哪裡呢？一分鐘讓你釐清兩者差異，還不懂的朋友們趕快點進來看吧！

看完影片中對於 especially 和 specially 意思的說明，各位有沒有對於這兩個字的差異又更了解了呢？如果還是有點不太確定，也沒有關係，學語言就像買東西一樣，也要「多看多比較」。今天希平方就來幫大家把影片內容總整理，方便各位看官多看多比較 especially 和 specially 的不同。

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◎ especially

這個字表達的是「尤其是...」、「特別是...」。當我們在敘述幾件事情時，想要特別強調其中某件事在程度上勝出，especially 就可以派上用場囉！像是影片中的例句「我喜歡食物，但我特別愛吃三明治。」，因為想特別強調三明治在喜歡的食物裡「勝出」，特別愛三明治，所以說：

I like food, but I especially like sandwiches.

再看看幾個例子：

I love animals, especially horses and lions.

（我愛動物，尤其是馬和獅子。）

We get a lot of snow in winter here, especially in February.

（我們這裡冬天下很多雪，特別是在二月的時候。）

My brother hates all the school subjects, especially math.

（我哥哥討厭所有的科目，尤其是數學。）

◎ specially

這個字表達的則是「為了某個特別的理由」，也就是「特別地」的意思。當我們想要說明某事是特別為了某原因而做的時候，就可以用 specially。

此外，specially 也經常會搭配過去分詞一起使用，因為過去分詞有「被動」語氣，所以可以表達出「某事特別被做」的意思，像是影片中的例句「這個三明治是特別做的。」因為想要三明治是「被」做出來，而且是為了講者 Tom 而特別做的，所以說：The sandwich was specially made.

再來看看多一點例子：

These dogs are specially trained to assist blind people.

（這些特別被訓練的狗是來協助盲胞的。）

Porsche's cars are each specially made with the finest parts.

（保時捷的每一台車都是以最好的零件被特別製造的。）

These specially made earrings are for mom.

（這對特別設計的耳環是要給媽媽的。）

經過影片的介紹與專欄的整理，是不是對這兩個字更了解了呢？多比較，多看看它們在不同情境的用法，可以幫助你更容易明白其中的差異與用法喔！

延伸閱讀

【NG 英文】bring 跟 take 都是『帶』，哪裡不一樣？

長很像卻不一樣，other 、the other、another的真面目是？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

希平方語言

希平方

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