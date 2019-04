影/科學大突破! 天文學家怎麼拍出史上第1張黑洞照片的?

2019 年 4 月 10 日,將成為天文學史上偉大的一天--史上第一張黑洞照片展示於世人眼前。天文學家怎麼辦到的?黑洞又有何神秘之處呢?

原來史上第一張黑洞影片是這樣拍出來的,實在是太不容易了!如果大家想要更了解黑洞的科普知識,不妨到英文網站上搜尋搜尋,而今天,我們就先來暖暖身,認識一些影片中出現的天文詞彙吧!

◎ astronomer 天文學家

也就是研究天文(astronomy)的科學家(scientist)。

Kepler and Newton are some of the most famous astronomers of all time.(克卜勒、牛頓是有史以來最著名的一些天文學家。)

這個字的形容詞是 astronomical,意思是「天文的、天體的」,而我們常說的「天文數字的、數額龐大的」也可以用這個字來表達喔!

I can’t believe you are asking for such an astronomical price.(我不敢相信你居然會索要這樣的天價。)

◎ telescope 望遠鏡

常聽到的有像是天文望遠鏡(astronomical telescope)、電波 / 無線電望遠鏡(radio telescope)、光學望遠鏡(optical telescope)、太空望遠鏡(space telescope)...等。

It’s quite a unique experience to observe the moon through an astronomical telescope instead with the naked eye.(用天文望遠鏡而不是肉眼去觀察月亮是個很不一樣的體驗。)

◎ black hole 黑洞

天體爆炸後形成,其引力大到所有物質(matter)、能量(包含光線)都會被吸進去。

The gravitational field of a black hole is so strong that nothing, not even light, can escape.(黑洞的重力場太過強大,以致於沒有任何東西,包括光,可以逃脫。)

這個字也可以用來表示「想像中事物(特別是金錢)消失的地方」。例如:

It’s nothing more than throwing money into a black hole by investing this way.(這樣投資不過是把錢丟入黑洞罷了。)

◎ accretion disk 吸積盤

受重力影響,而圍繞著一個巨大天體(如黑洞)轉動的結構。

◎ event horizon 事件視界

簡單來說就是黑洞的邊界,越過這個邊界,所有物質(包含光線)都無法逃脫。

The spinning matter around the event horizon of the black hole is called the accretion disk.(繞著黑洞的視界事件轉動的物質就就叫做吸積盤。)

◎ gravity 重力 / gravitational 重力的、引力的

重力的英文是 gravity。而我們常說的「重力」,英文可以說 gravity、gravitation 或 gravitational force。

The surface gravity on the moon is only about 16.6 percent of that on Earth.(月亮的表面重力只有地球表面重力的百分之十六點六。)

學會這些詞彙後,是不是對黑洞也更加了解了呢!有機會可以到國外網站看看外國人是怎麼介紹黑洞及這次事件喔!

