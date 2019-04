影/2019最佳旅遊去處 享受芬蘭浴、賞極光

2019 年放假要到哪玩呢?還沒考慮好的朋友,不妨來趟芬蘭之旅,享受芬蘭浴、狗拉雪橇、欣賞極光。現在就跟著這部影片,探索這片充滿森林的土地吧!

不過讚嘆歸讚嘆,看完芬蘭的介紹之後,各位有沒有注意到,影片內容中的 the happiest country 「最快樂的國家」還有 the United Nations 「聯合國」,都是在表達「國家」耶,它們有差別嗎?今天就讓希平方來化解你的困惑!

平常講到「國家」的英文,腦袋裡是不是馬上出現了 country 這個字呢?

◎ country 指的是「國土、領土」,在地理位置上有所劃分的國家領域,強調在各國之間的「疆土」概念。像是影片中提到的「芬蘭」這個在北歐的國家,或是「俄羅斯」,世界上土地面積最大的國家。

We are planning on visiting every country in Europe this summer.

(我們計畫今年夏天要走訪歐洲各國。)

My sister has been to 40 countries already, and she is only 25 years old!

(我姐姐已經去過四十個國家了,而且她才二十五歲!)

平常最會的單字 country 在看完這支影片後瞬間被 nation 搞混了,到底有什麼不一樣?

◎ nation 指的是「民族」、「國家」,人民有著「共同歷史、政治背景」,也就是某一群特定的人有著共同文化以及特徵,例如:相同的語言、傳統、習俗等,並以追求獨立自治、建立「國家」為政治目標,像是日本大和民族等。

聯合國 the United Nations 之所以會用 nation,是因為它是一個由「各主權國家政府間所組成的國際組織」,而不是一個有「領土」的國家噢!

In my opinion, the Japanese, as a nation, are very well-mannered.

(我認為,做為一個民族,日本人是相當有禮貌的。)

The entire nation mourned the loss of their great king.

(全體國民都為他們死去的國王哀悼。)

也是因為這樣,護照上的「國籍」,或是「國立」院校機構,「國家隊」等,都跟這個字有關:

◎ nationality 國籍 I was born in Canada. My nationality is Canadian. (我在加拿大出生。我的國籍是加拿大。)

◎ national 國家的 The Brazilian national soccer team won the World Cup in 2002. (巴西國家足球隊贏得了 2002 年的世界盃冠軍。)

