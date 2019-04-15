好讀周報／超頑強超級細菌「耳念珠菌」 全球各地出現

高致死率的耳念珠菌襲捲全球。（照片截取自YOUTUBE） 分享 facebook

文／陳韻涵

全球各地出現神祕、危險且抗藥性極強的超級細菌「耳念珠菌」（Candida auris），許多病患感染後90天內去世。宿主喪命後，耳念珠菌並沒有消失，而是汙染病患所在空間，必須採行特殊消毒程序，情況嚴重甚至得拆除天花板和地板才能杜絕。

耳念珠菌曾肆虐日本、英國、西班牙、委內瑞拉、印度、巴基斯坦和南非等地，如今悄悄出現在美國。

去年5月，美國一名老人到布魯克林的醫院動腹部手術，驗血顯示他感染致命細菌；他被隔離後90天離世，但耳念珠菌非但沒消失，反而汙染病房每個角落。最近，紐約市、新澤西州和伊利諾州先後發現耳念珠菌，聯邦疾病防治中心已將耳念珠菌列為構成緊急威脅的細菌；美國已通報587件病例，其中紐約最多，近半數感染者在90天內喪生。

耳念珠菌是一種「真菌」，當它進入血管可能感染宿主並構成生命威脅，其症狀為發燒、疼痛和疲勞，這種尋常症狀若未經檢測，很難判定為耳念珠菌感染，所幸健康者感染此菌通常不會生病。

科學家2009年首次在一名日本病患中發現耳念珠菌，此菌近年擴散至全球，大多在醫院和安養院。耳念珠菌罕為公眾所知是因為其傳染病有時會被政府、醫院或醫師掩蓋，以維護患者對院方的信心。部分醫院和醫療專家表示，院方已採取防範措施，釋出傳染病消息只會引起公眾不必要的恐慌。

耳念珠菌對主要的治療真菌藥物具有抗藥性，至少一種藥對逾9成的耳念珠菌感染無效。免疫系統受損的病人最容易感染此菌，尤其是長者、病患，另有至少一例新生兒感染病例。

有抗藥性的細菌通稱為「超級細菌」，對新生兒、老人、糖尿病患之類免疫機能不成熟或受損者特別危險。

英國研究顯示，若不設法減緩抗藥菌出現，到2050年全球可能有1000萬人因此喪生，超過屆時可能癌逝的800萬人；華盛頓大學醫學院則估計，全球屆時將有70萬人死於超級細菌。

公衛專家持續警告濫用抗生素讓用以治療超級細菌感染的藥物漸無效用，威脅現代醫藥的防衛能力。