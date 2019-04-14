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影／全球最大飛機有雙機身、想送衛星上太空 處女航成功！　

賴清德說了十個不 這一「不」最讓人費解

數感實驗室╱數學老師竟教你變成狙擊手？

2019-04-14 09:50聯合新聞網 數感實驗室╱賴以威、朱倍玉撰寫

數感實驗室。圖片來源／StockSnap.io
數感實驗室。圖片來源／StockSnap.io
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前陣子曾有英文老師因為取材涉及我國元首，一度引發社會討論。來到美國，你覺得特勤局有可能會，因為一個人精通數學而約談他嗎？

想像你人在美國的一所高中上數學課，你坐在座位上沒打瞌睡、不滑手機，更沒有在講義上畫畫，而是全神貫注地在聽老師上數學課。所有學生都對這堂課很有興趣，因為他們正在接受數學特訓，目標成為神準狙擊手，在都市的任何位置都能狙擊目標，不允許任何一絲一毫的失誤。他們認真計算角度，渾然不知美國特勤局已經在一旁監控，盯上他們了……

9年前，美國阿拉巴馬州的可諾高中曾有過這麼一堂數學課。當時正在教「幾何學」，數學老師哈里森（Gregory Harrison）竟然以「射擊總統」作為講解角度和平行線的例子，引來家長強烈反彈，消息傳開後媒體跟進關注，不停有民眾打電話給學校抗議，為了確保總統安全，最終連特勤局都到學校關切。

「如果你在這棟建築物裡面，你要採取這個角度才能開槍射擊總統」

「我們在進行測試，檢查、評估過後再做出最後的決定，找到相切處」

「如果我們要射擊總統，剛好射到總統耳朵的位置就是切點」

上面幾句話是學生在接受調查時重複哈里森上課所說的話，雖然無法完全還原上課的實際情況，但是可以發現哈里森用槍、目標物、射擊軌道作為角度與切線的代表，給學生既特別又震撼的應用實例。特勤局最後並沒有對哈里森做出任何處分，因為他們認為模擬槍擊的例子中找不到確切的威脅，校方則讓哈里森休假一陣子以平息眾怒。

哈里森展現了幾何學實用的那一面，但不適當的摻入了個人政治傾向，如果他介紹歷史上知名的狙擊手，例如電影《大敵當前》裡的蘇聯傳奇狙擊手扎伊采夫上尉，再引入狙擊手需要估算子彈下降的拋物線，根據風向、風力調整的角度，估算敵人距離的三角測量，那就會非常有趣了。事實上，就算現代不需要那麼多神槍手，但娛樂產業中還需要很多精通角度與切線的動畫技師，讓子彈或是弓箭的路徑更有數學根據，在那些不可能的任務中，其實處處都有數學呢！

動畫蘇聯槍擊數感實驗室

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