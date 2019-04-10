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公民時事題／落實反避稅措施獲認同 我自歐盟稅務「灰名單」除名

2019-04-10 11:11聯合新聞網 台南一中廖翠雰老師╱撰寫

歐盟部長理事會已將我國自稅務不合作國家灰名單中除名。 歐新社
歐盟部長理事會已將我國自稅務不合作國家灰名單中除名。 歐新社
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一、時事掃描：

落實反避稅措施獲認同 我自歐盟稅務「灰名單」除名

歐盟部長理事會（Council of the European Union）監督追蹤各國家及管轄區承諾事項落實情形，近期更新「稅務不合作國家名單」。我國原本名列觀察名單（灰名單），因努力落實相關承諾，已自稅務不合作國家灰名單中除名。

【2019/3/15聯合報】

二、命題趨勢：

2017年起歐盟針對第三國稅務體制，就租稅透明、公平稅制、執行反稅基侵蝕及利潤移轉措施等3議題進行檢視，我國原先被列為觀察名單，經努力後除名。可以從經濟全球化、我國與各國政府共同合作、提升我國國際形象及聲譽、保障我國企業於歐盟會員國之投資權益與競爭力等議題來討論此新聞。

三、牛刀小試：

財政部表示，歐盟部長理事會監督追縱各國家及管轄區承諾事項落實情形後，更新「稅務不合作國家名單」；歐盟肯定我國善盡國際稅務合作義務，自稅務不合作觀察名單除名。根據題意推論，下列何者最為可能？

(A)我國將成為避稅天堂，吸引大量海外公司前來設置

(B)我國在推動反避稅措施、提升資訊透明度頗具成效

(C)歐盟對我國將採經濟制裁，造成經濟成長率的下滑

(D)歐盟取代國際貨幣基金，確保全球金融制度運作正常

答案：B

解析：(A)我國不是避稅天堂(C)歐盟不會對我國進行經濟制裁(D)目前無此發展趨勢。

四、歷年考古題:

近年英國某些政治人物及民眾，不滿歐盟主導的區域整合所衍生的跨國移民與跨國就業問題，並批評歐洲政府及議會決策專斷，主張取回國家自主權；後來以公民投票通過脫離歐盟。而美國現任總統川普上任後，亦對多邊貿易組織與協定抱持懷疑態度，強調美國優先，受到不少民意支持。下列哪一個現象最適於解釋上述英國與美國國情發展的共同現象？(107指考)

(A)經濟衝突導致國家主權概念出現(B)跨國人權保障引發國家危機意識(C)大國利益與南北經濟衝突的糾結(D)國家利益與全球化趨勢間的對抗

答案：D

歐盟英國指考公民科
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