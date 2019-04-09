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影／如果氧氣消失五秒會發生什麼事 假設語氣怎麼說？

2019-04-09 16:03希平方

（影音內容建議利用 Firefox、Google Chrome 瀏覽器，方能觀賞最佳內容）

生活中常會出現不少使用到「如果...會怎樣」的假設句型，像是「如果一個禮拜都不洗澡會怎樣？」或是「如果男朋友知道我把遊戲紀錄刪掉了怎麼辦？」，而今天的影片「如果氧氣消失五秒會發生什麼事？」也不例外，我們可以如何表達內心這樣的假設語氣呢？

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What if… 這個片語其實也等同於 What would happen if...（如果...會發生什麼事），主要會用在假設，或是建議的情況下。我們首先來看看跟影片中類似的「假設語氣」：

◎ What if 用來「假設」

What if… 用來假設時，表達的是「如果...（特別是不好的事情發生）會怎麼樣或怎麼辦？」，後面所接的句子除了可以像影片標題一樣，用「過去式來表達虛擬假設語氣，說明「與事實相反的假設」，也可以用「現在式」來敘述某件事情，例如：

What if it never rained again?（如果以後不再下雨會怎麼樣？）

What if the earth stopped spinning for a few seconds?（如果地球停止轉動幾秒鐘會怎麼樣？）

→ 因為不再下雨或地球停止轉動幾乎是不會發生的事情，以「過去式」表達「與事實相反的假設」。

Hurry up! What if you miss the flight? （動作快！你要是錯過班機怎麼辦？）

A: Let’s go camping this weekend!（A：我們這個周末去露營吧！）

B: Sure, but what if it rains?（B：好啊，但是如果下雨怎麼辦？）

→ 因為錯過班機或下雨是有可能的事情，以「現在式」敘述某事。

◎ What if 用來建議

What if… 用來建議時，意思是「如果...的話怎麼樣？」或「假如...如何？」，一般用「現在式」，如果想要以較「委婉的語氣」表達，可以用「過去式」，例如：

What if we join the others? Things might be easier that way.

（如果我們加入其他人的話怎麼樣？事情可能會容易許多。）

What if we go camping next weekend? The typhoon should be gone by then.

（如果我們下周再去露營的話怎麼樣？颱風那時應該就走了。）

→ 因為只是在「建議、陳述某件事情」，以「現在式」說明就可以囉。

What if you moved the table to the other room? （如果你把桌子搬到另一個房間的話呢？）

What if we stayed home instead? There are too many people at the beach anyway.

（如果我們就待在家裡的話呢？反正海邊太多人了。）

→ 因為想要以「比較委婉的方式建議某事」，以「過去式」moved 和 stayed 來表達。

延伸閱讀

【老師救救我】if 都是『如果』的意思嗎？各種用法大解析！

希平方上課囉】假設語氣行不行？

【更多學英文資源，詳見《希平方》】

露營希平方

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