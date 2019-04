影/如果氧氣消失五秒會發生什麼事 假設語氣怎麼說?

生活中常會出現不少使用到「如果...會怎樣」的假設句型,像是「如果一個禮拜都不洗澡會怎樣?」或是「如果男朋友知道我把遊戲紀錄刪掉了怎麼辦?」,而今天的影片「如果氧氣消失五秒會發生什麼事?」也不例外,我們可以如何表達內心這樣的假設語氣呢?

What if… 這個片語其實也等同於 What would happen if...(如果...會發生什麼事),主要會用在假設,或是建議的情況下。我們首先來看看跟影片中類似的「假設語氣」:

◎ What if 用來「假設」

What if… 用來假設時,表達的是「如果...(特別是不好的事情發生)會怎麼樣或怎麼辦?」,後面所接的句子除了可以像影片標題一樣,用「過去式」來表達虛擬假設語氣,說明「與事實相反的假設」,也可以用「現在式」來敘述某件事情,例如:

What if it never rained again?(如果以後不再下雨會怎麼樣?)

What if the earth stopped spinning for a few seconds?(如果地球停止轉動幾秒鐘會怎麼樣?)

→ 因為不再下雨或地球停止轉動幾乎是不會發生的事情,以「過去式」表達「與事實相反的假設」。

Hurry up! What if you miss the flight? (動作快!你要是錯過班機怎麼辦?)

A: Let’s go camping this weekend!(A:我們這個周末去露營吧!)

B: Sure, but what if it rains?(B:好啊,但是如果下雨怎麼辦?)

→ 因為錯過班機或下雨是有可能的事情,以「現在式」敘述某事。

◎ What if 用來建議

What if… 用來建議時,意思是「如果...的話怎麼樣?」或「假如...如何?」,一般用「現在式」,如果想要以較「委婉的語氣」表達,可以用「過去式」,例如:

What if we join the others? Things might be easier that way.

(如果我們加入其他人的話怎麼樣?事情可能會容易許多。)

What if we go camping next weekend? The typhoon should be gone by then.

(如果我們下周再去露營的話怎麼樣?颱風那時應該就走了。)

→ 因為只是在「建議、陳述某件事情」,以「現在式」說明就可以囉。

What if you moved the table to the other room? (如果你把桌子搬到另一個房間的話呢?)

What if we stayed home instead? There are too many people at the beach anyway.

(如果我們就待在家裡的話呢?反正海邊太多人了。)

→ 因為想要以「比較委婉的方式建議某事」,以「過去式」moved 和 stayed 來表達。

