寫作教室／事件的敘述與延伸 不要侷限只寫一種文體

2019-04-08 14:00 聯合報 聯合報寫作教室講師／何政輝撰寫



寫作教室。圖片來源／ingimage 分享 facebook

現行的寫作方式建議同時具備記敘、抒情、論說、寫景的能力，換言之，不要侷限自己此篇文章一定要寫成「記敘文」、「論說文」或「抒情文」。這樣的説法並不是否定過去文章的分類方式，而是當學生設定文章是某一文類時，就容易偏廢其他的寫作技巧，例如，論說文就著重在邏輯思辨、論證邏輯能力。

無論是抒發自我感觸、引用前人事例或推理應證，事件敘述在每一篇文章都是需要的。但在教學現場常發現一個問題：學生在敘述事件時，或詳盡的交代來龍去脈，或過於簡略，常都缺乏「重點」。以一篇600字的文章而言，內容著重在內在情理或思辨想法的輸出，事件陳述的「側重點」反而成為書寫的著力點。

以「在這樣的傳統習俗裡，我看見⋯⋯」的六級分示範卷為例，學生以爺爺揮毫寫春聯，帶出對傳統習俗的另一層感思：

我總愛在一旁看著爺爺寫對聯，看著爺爺剛毅木訥的側臉，眼神專注地看著，眼中透露出對於一字一句的謹慎和對完美的堅持，先在心中構思一會，再以奔放的氣勢，如同水庫泄洪，一筆完成一副對聯。

敘述爺爺揮毫的專注神情，延伸談及寫春聯習俗本身蘊含的內在期許。此一段敘述雖然字數不多，但「專注神情」的細節描寫，使作者帶出春聯習俗的內在意涵顯得一氣呵成。另一方面，作者筆鋒一轉，談及到習俗傳統的適時性，但因為爺爺的神情敘寫，使得文章在理性探討中，也同時兼具對人性的關懷。

另一則例子，則是從對「冠夫姓」的疑惑，引出一連串的思考：

我向外婆吐露那深困心頭的疑問，外婆和藹的臉龐上浮現一絲笑靨，笑出了眼角上歲月的美麗雕刻：「那是外婆愛外公，此生不渝的證明呀！」字裡行間的幸福若隱若現，卻解不開心頭禁錮的問號。

透過世代對話與疑惑，帶出傳統習俗裡的性別觀念，隨著世代更迭而有所變化。文章卻不單方面討論習俗的不合時宜，透過外婆的笑容，更進一步同理當代人對家庭的想望與期待。

事件敘述，詳簡沒有定則，完全根據「側重」的點是什麼。