影/打造出夢想中的房間 床頭櫃、斗櫃英文怎麼說?

打造一個屬於自己的臥房,大概是人人夢寐以求的,但是房間內的傢俱英文,你認識幾個呢?看完 Alexandra 的《居家改造》後,快來跟著希平方學幾個房間常見傢俱的英文名稱吧!

櫃子 ◎ side table ◎ night table ◎ nightstand

以上都是指我們常說的「床頭櫃」。night table 顧名思義就是在「晚上用的桌子」,而 night stand 中的 stand 有「支撐物品的檯子」的意思,表示「晚上用的檯子」,那兩個表達的其實都和 side table 一樣,是放在「床邊」的櫃子,也就是「床頭櫃」喔!

We are building the side tables for our bedroom because it is fun and we can save money that way.

(我們自己做床頭櫃是因為很有趣,而且還可以省錢。)

小提醒,side table 字面意思其實就是「邊桌」,除了可以是房間「床邊」的床頭櫃,也可以指一般放在「沙發邊」的小桌子。

衣櫃 ◎ closet ◎ wardrobe

這兩種衣櫃想必是大家最容易搞混的了,closet 一般指的是「從房內空間做出來的」衣櫃,像是電影裡那種「一整間的更衣室與衣帽間」,就稱為 walk-in closet,或是在蓋房子時,有特別從牆壁做出衣櫃的空間,就可以說是 wall closet。而 wardrobe 則是平常另外去買回來「放進房間的」衣櫃喔。

I wish I had a massive walk-in closet where I could store all my clothes and shoes.

(我希望我有個超大衣帽間來放我所有的衣服和鞋子。)

Dad wants to buy a wardrobe that matches the rest of the bedroom furniture.

(爸爸想要買個跟臥室其它家俱都搭的衣櫃。)

◎ dresser

dresser 字面上雖然看起來似乎跟 dress 洋裝有關連,但它其實指的是我們平常說的「斗櫃」,那如果想要表達「五」斗櫃,我們可以稱之為 five-drawer dresser,其中 drawer 就有「抽屜」的意思。

◎ vanity

通常意思是「虛榮」,但是在家俱的世界裡,說明的是配有「抽屜和鏡子」的桌子,像是女生在臥房的「化妝台」。

「燈」在英文裡通常有兩種表達方式:lamp 和 light。它們之間有差別嗎?lamp 一般指的是有「燈罩」的燈,像是以下幾個臥房常見燈飾,可以發現多以燈「擺放的位置」來命名。

燈飾 ◎ wall lamp 壁燈 ◎ floor lamp 落地燈 ◎ table lamp 桌燈

而 light 指的則是「燈泡、發光體」,或是「光」的統稱。

◎ fairy light

不少女孩子喜歡在房間製造氣氛,會在牆壁上掛著「燈串」,營造出浪漫夢幻的感覺。因為它是一個個小燈泡串起來的,沒有燈罩,所以會以 light 來說明,而不用 lamp。

現在無論是到國外網站購買家具,或是逛 IKEA 的時候,都能精準說明這些家具的名稱啦!

【更多學英文資源,詳見《希平方》】