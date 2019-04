影/新加坡政府 如何成功解決住宅問題?

新加坡人口稠密,剛脫離英國統治時,住宅問題嚴重,而新加坡政府俐落果斷建立公共住宅,解決問題,並讓新加坡成為世界上極少數住宅自有率接近 100% 的國家。

影片中,我們認識了新加坡政府解決國家住宅問題的方法。不過,說到住宅,英文中有時會看到 house,有時卻會看到 housing。到底這兩個字差在哪裡?又該怎麼用呢?今天就跟著希平方一起好好把這些字的意思及用法分清楚吧!

house 是「可數名詞」,housing 是「不可數名詞」

◎ house

根據英英字典,house 是可數名詞,常見定義有像是:

● a building for human habitation(人類居住的一個建築物)

● a building for living in, usually where only one family lives(一個住處,通常只有一個家庭居住)

換句話說,house 指的是「實體的、可以數一間兩間的房屋、住處」。例如:

We are looking for a four-bedroom, two-bathroom house with a backyard.(我們在尋找一棟四房二衛且有後院的房子。)

◎ housing

根據英英字典,housing 是不可數名詞,常見定義有像是:

● houses and apartments considered collectively(從整體上看的多間房屋公寓)

● buildings for people to live in(人們居住的建築物)

換句話說,housing 是「多間房屋公寓的統稱,而非可以數一間兩間的實體建築」。例如:

There’s a lack of affordable housing in this area for low-income families.(這個區域缺少低收入家庭負擔得起的住宅。)

另一種常見定義則是:

● the provision of accommodations(住房供給的概念)

● the job or activity of providing houses for people(住房供給的工作或活動)

也就是與「住房供給」有關的概念或活動,例如:

The government should develop an integrated housing policy.(政府應該發展出一套完善的住房政策。)

house 也可以作為「動詞」

根據英英字典,house 也可以作為「動詞」,常見定義有像是:

● to give someone a place to live(給某人一個住處)

● to provide someone with a place to live(提供某人一個住處)

換句話說,house 有「為...提供住處/空間」的意思,例如:

A huge earthquake struck yesterday, causing serious damage to this region and leaving hundreds of families waiting to be housed.(昨晚的一個強震對這個區域造成重大傷害,數以百計的家庭等著被提供住處。)

除此之外,house 作為動詞時還有這樣的定義:

● to provide space for something(給某物提供某個空間)

● to be the place where something is kept, or where an activity is carried out(作為某物被存放或某活動被執行的空間)

簡而言之,就是「為...提供空間、容納收藏」的意思,例如:

A huge collection of well-known oil paintings are housed in this museum.(這間博物館收藏大量知名油畫。)

看完這篇專欄,相信日後大家再遇到 house、housing 這兩個字,就不會再度傻傻分不清囉!

