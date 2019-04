會考生活英語/【娛樂篇】 戲劇表演

2019-04-02 實踐大學陳超明教授 編審、英語教學博士張迪 編寫



★單字

miss [mɪs] v. 錯過(國中基本1200字) drama [ˋdrɑmə] n. 戲劇(國中挑戰800字)

★實用字詞

1. don’t miss sth. 別錯過某件事 2. sold out 賣光、售完、銷售一空

The Drama Club is promoting its shows for next week at the school.

戲劇社正在宣傳下星期在學校的表演。

閱讀技巧:將長句分成短字詞,以利閱讀

The Drama Club/is proud to/present “Mamma Mia!”

戲劇社/驕傲地/呈獻《媽媽咪呀!》音樂劇。

動手做做看:將長句分成短字詞

For ticket information, please contact the Drama Club soon.

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. What is the event about?

(A) A book

(B) A movie

(C) A show

2. Are tickets still available?

(A) Yes, for Friday

(B) Yes, for Saturday

(C) Yes, for Sunday

3. When is the show on Sunday?

(A) 3:00 AM

(B) 3:00 PM

(C) 7:00 PM

動手做做看:將長句分成短字詞

For ticket information,/please contact/the Drama Club/soon.

關於購票資訊,/請聯絡/戲劇社/儘快地。

考題練習:多益普及測驗+國中會考題型

1. (C) 2. (A) 3. (B)